Искусство и музеи – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Мармарисе, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
3 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
В Акьяку - из Мармариса
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Индивидуальная экскурсия в Акьяку подарит вам незабываемые впечатления. Увидите древние гробницы, пройдете по «дороге влюблённых» и прокатитесь на лодке
Завтра в 08:30
28 дек в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
2 часа
-
25%
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Сегодня в 13:00
28 дек в 09:00
€30€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    13 ноября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность Тамаре от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от Мармариса благодаря
    читать дальше

    Тамаре, которая показала нам город глазами местного жителя, мы помотрели и исторические достопримечательности и потаенные уголки города. Тамара прекрасный рассказчик и грамотный дипломированный экскурсовод, владеющий информацией не только о своём городе, но и о регионе в целом. Отдельное спасибо за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Если вы хотите познакомится с историей города и комфортно провести время в Мармарисе, без сомнений обращайтесь к Тамаре. Это один из лучших экскурсоводов, нам есть с чем сравнивать. Тамара, вам удачи!!!

  • Д
    Данила
    2 ноября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хорошая обзорная экскурсия. Нам понравилось 👍 большое спасибо, было интересно
  • М
    Марина
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Наш рекомендасьен! Тамара очень интересно рассказывает, чувствуется серьезная подстёжка из знаний об истории и культуре региона. В общении полный комфорт - легкий и весёлый собеседник. Тамара, спасибо! Мы ждём новых экскурсий;)
  • S
    Stephan
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Очень хорошая и познавательная экскурсия! Тамара замечательный и весёлый гид. Всем советую!
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Хочу выразить огромную благодарность Томе за потрясающую экскурсию по Мармарису! Город очаровал нас своими живописными бухтами, историческими достопримечательностями и гостеприимной
    читать дальше

    атмосферой. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Томе — её профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали поездку по-настоящему незабываемой.

    Я настоятельно рекомендую всем путешественникам воспользоваться услугами Томы — это откроет множество интересных деталей, которые остались бы незамеченными без опытного проводника.

    Желаю Томе вдохновения, и много благодарных туристов! Пусть каждая ваша экскурсия будет такой же яркой и насыщенной, как наша поездка в Мармарис!

  • B
    Busalaeva
    24 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Замечательная экскурсия! Тамара — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Мармариса, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем! ❤️
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Замечательная экскурсия, а точнее - идеальная познавательная прогулка, не перегруженная, очень живая! Тамара интересно рассказывает, обращает внимание на детали, которые
    читать дальше

    самостоятельно мы бы даже не заметили и ничего не поняли, а еще помогает сделать красивые фото на память! Время пролетело незаметно. Тамара также дала несколько практических советов - и мы сразу же после экскурсии отправились есть местное мороженое из козьего молока (вкусное!). 😁 В общем, все прошло отлично!

  • е
    елена
    22 октября 2025
    Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
    Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Отлично прогулялись с Тамарой по красивому Мармарису, без напряжения, без спешки, отличное знание истории, прекрасное владение русским языком. Мы гуляли, общались, задавали вопросы. Тамара, спасибо Вам большое.
  • В
    Василий
    20 октября 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Экскурсия прошла замечательно! Гуляли по маршруту в неспешном темпе, слушая об истории, культуре и быте местного населения. Маршрут по протяженности
    читать дальше

    не большой, насыщенный, составлен удобно, с одним небольшим подъемом к крепости. Тома отлично владеет русским языком, говорит практически без акцента, интересно рассказывает о культуре, традициях и быте жителей Мармариса, предоставляя максимум информации. Правда местами, когда речь заходила про исторические события, информация подавалось слишком быстро, факты, даты наслаивались друг на друга, из-за чего терялась нить повествования. Но в общем и целом, в качестве первого знакомства с исторической частью города, его прошлым и настоящим, данная экскурсия полностью себя оправдала. Спасибо!

