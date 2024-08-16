скидка
14%
9 часов
Круиз
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Присоединяйтесь к круизу на остров Клеопатры из Мармариса! Впереди - кристально чистая вода, живописные пейзажи и отдых на лучших пляжах Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 авг в 09:30
56€48 за человека
скидка
14%
13 часов
Групповая
Памуккале и Иерополис: чудеса природы и древности
Оцените красоту Памуккале с его белоснежными террасами и целебными источниками. Исследуйте руины Иерополиса и посетите археологический музей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
17 авг в 06:30
19 авг в 06:30
56€48 за человека
скидка
10%
11 часов
Групповая
Из Мармариса - в Олюдениз: групповая поездка
Насыщенное путешествие из Мармариса в Олюдениз. Впечатляющие виды каньона Саклыкент и отдых на пляже Голубая лагуна. Идеально для семей и любителей природы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
63€57 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Скидки»
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