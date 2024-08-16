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1 чел. По популярности На яхте 14% скидка 9 часов Круиз Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса Присоединяйтесь к круизу на остров Клеопатры из Мармариса! Впереди - кристально чистая вода, живописные пейзажи и отдых на лучших пляжах Турции Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 56 € 48 за человека На автобусе 14% скидка 13 часов Групповая Памуккале и Иерополис: чудеса природы и древности Оцените красоту Памуккале с его белоснежными террасами и целебными источниками. Исследуйте руины Иерополиса и посетите археологический музей Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30 56 € 48 за человека На автобусе 10% скидка 11 часов Групповая Из Мармариса - в Олюдениз: групповая поездка Насыщенное путешествие из Мармариса в Олюдениз. Впечатляющие виды каньона Саклыкент и отдых на пляже Голубая лагуна. Идеально для семей и любителей природы Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 08:00 63 € 57 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Скидки»

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