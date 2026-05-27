Мои заказы

Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны

Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Погрузитесь в атмосферу Эгейского побережья! Вы искупаетесь в бирюзовых водах, понаблюдаете за морскими черепахами, расслабитесь в природных грязевых ваннах и проплывёте по древней реке Дальян, вдоль которой высечены ликийские гробницы в скалах. Вас будет сопровождать гид нашей команды, который расскажет о природе, культуре и истории региона.
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны

Описание экскурсии

Морской круиз из Мармариса. Путешествие начнётся с живописной прогулки вдоль побережья Мармариса. С первых минут вас ждут захватывающие виды и свежий морской бриз.

Остров Дженнет. Райский уголок с кристально чистой водой. Вы искупаетесь на фоне скал и сосен, а самые смелые прыгнут с борта в тёплое Эгейское море.

Остров Дельфинов. Вы пообедаете на теплоходе с прекрасным видом на море и проплывающих здесь иногда дельфинов. В меню — курица-гриль, паста, салат.

Остров с аркой. Далее — пересадка на лодки, на которых вы проплывёте вглубь дельты Дальяна — переход к более дикой части путешествия.

Пляж черепах. Это природный заповедник, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца. Вы услышите, почему черепахи занесены в Красную книгу, как их защищают и когда они выходят на пляж для откладывания яиц.

Круиз по реке Дальян. Вас ждёт путешествие среди тростниковых зарослей — вокруг только вода, птицы и шелест камышей. Гид поделится историями местных жителей: как изменилась их жизнь за последнее время и почему они так трепетно относятся к своему региону.

Ликийские гробницы. Вы увидите величественные гробницы царей, высеченные прямо в скалах более двух тысяч лет назад. Узнаете, что из себя представляла Ликийская цивилизация — кто были эти люди и почему их культура считается одной из самых загадочных в древнем Средиземноморье.

Грязевые ванны и термальные источники. В завершение дня — целебные грязевые ванны и тёплые бассейны с минеральной водой. Гид расскажет, какие минералы в ней содержатся и почему сюда приезжают даже местные жители.

Обратный путь вдоль побережья. На закате возвращаемся в Мармарис, унося с собой воспоминания об этом дне

Примерный тайминг экскурсии

  • 08:00–9:00 — трансфер из отеля
  • 09:00 — отплытие теплохода
  • 09:30–10:00 — остановка на острове Дженнет
  • 10:30–12:00 — переход к Острову Дельфинов, обед на борту
  • 12:00–12:15 — пересадка на небольшие лодки
  • 12:15–13:15 — свободное время на пляже черепах
  • 13:15–14:00 — прогулка по реке Дальян
  • 14:00–14:15 — остановка у гробниц
  • 14:15–15:15 — отдых на термальных источниках
  • 18:30–19:00 — возвращение теплохода к причалу
  • 19:30–20:30 — трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, круиз на теплоходе и лодке (судна оснащены спасательными жилетами), обед
  • Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Забираем из районов Içmeler, Marmaris
  • Отдельно оплачиваются напитки на борту — по желанию
  • Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью — теплоход не приспособлен для инвалидных колясок
  • Младенцы должны находиться у родителей на руках (отдельные детские кресла не предоставляются)
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости. Остаток суммы принимается только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки

Обратите внимание

Экскурсия проходит только в хорошую погоду. В случае отмены из-за погодных условий будет предложена новая дата или полный возврат.

в будние дни в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€51
Дети 4-7 лет€39
Дети 0-3 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 544 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны»

Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
На теплоходе
10 часов
-
15%
14 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 июн в 08:00
3 июн в 08:00
$34$40 за человека
Красоты Дальяна - из Мармариса
На автобусе
11 часов
15 отзывов
Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Дальяну: грязевые источники, древние гробницы и Черепаший пляж. Незабываемый день для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
€33 за человека
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Круизы
7 часов
-
10%
135 отзывов
Групповая
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$36$40 за человека
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
На автобусе
12 часов
-
10%
11 отзывов
Групповая
Дальян из Мармариса: грязевые источники, пляж черепах и Долина крабов
Начало: 🚐 Бесплатный трансфер из вашего отеля в Мармарисе
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
29 мая в 08:00
$36$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
€51 за человека