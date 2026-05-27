Описание экскурсии
Морской круиз из Мармариса. Путешествие начнётся с живописной прогулки вдоль побережья Мармариса. С первых минут вас ждут захватывающие виды и свежий морской бриз.
Остров Дженнет. Райский уголок с кристально чистой водой. Вы искупаетесь на фоне скал и сосен, а самые смелые прыгнут с борта в тёплое Эгейское море.
Остров Дельфинов. Вы пообедаете на теплоходе с прекрасным видом на море и проплывающих здесь иногда дельфинов. В меню — курица-гриль, паста, салат.
Остров с аркой. Далее — пересадка на лодки, на которых вы проплывёте вглубь дельты Дальяна — переход к более дикой части путешествия.
Пляж черепах. Это природный заповедник, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца. Вы услышите, почему черепахи занесены в Красную книгу, как их защищают и когда они выходят на пляж для откладывания яиц.
Круиз по реке Дальян. Вас ждёт путешествие среди тростниковых зарослей — вокруг только вода, птицы и шелест камышей. Гид поделится историями местных жителей: как изменилась их жизнь за последнее время и почему они так трепетно относятся к своему региону.
Ликийские гробницы. Вы увидите величественные гробницы царей, высеченные прямо в скалах более двух тысяч лет назад. Узнаете, что из себя представляла Ликийская цивилизация — кто были эти люди и почему их культура считается одной из самых загадочных в древнем Средиземноморье.
Грязевые ванны и термальные источники. В завершение дня — целебные грязевые ванны и тёплые бассейны с минеральной водой. Гид расскажет, какие минералы в ней содержатся и почему сюда приезжают даже местные жители.
Обратный путь вдоль побережья. На закате возвращаемся в Мармарис, унося с собой воспоминания об этом дне
Примерный тайминг экскурсии
- 08:00–9:00 — трансфер из отеля
- 09:00 — отплытие теплохода
- 09:30–10:00 — остановка на острове Дженнет
- 10:30–12:00 — переход к Острову Дельфинов, обед на борту
- 12:00–12:15 — пересадка на небольшие лодки
- 12:15–13:15 — свободное время на пляже черепах
- 13:15–14:00 — прогулка по реке Дальян
- 14:00–14:15 — остановка у гробниц
- 14:15–15:15 — отдых на термальных источниках
- 18:30–19:00 — возвращение теплохода к причалу
- 19:30–20:30 — трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, круиз на теплоходе и лодке (судна оснащены спасательными жилетами), обед
- Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Забираем из районов Içmeler, Marmaris
- Отдельно оплачиваются напитки на борту — по желанию
- Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью — теплоход не приспособлен для инвалидных колясок
- Младенцы должны находиться у родителей на руках (отдельные детские кресла не предоставляются)
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости. Остаток суммы принимается только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки
Обратите внимание
Экскурсия проходит только в хорошую погоду. В случае отмены из-за погодных условий будет предложена новая дата или полный возврат.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€51
|Дети 4-7 лет
|€39
|Дети 0-3 года
|Бесплатно