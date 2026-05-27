Погрузитесь в атмосферу Эгейского побережья! Вы искупаетесь в бирюзовых водах, понаблюдаете за морскими черепахами, расслабитесь в природных грязевых ваннах и проплывёте по древней реке Дальян, вдоль которой высечены ликийские гробницы в скалах. Вас будет сопровождать гид нашей команды, который расскажет о природе, культуре и истории региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морской круиз из Мармариса. Путешествие начнётся с живописной прогулки вдоль побережья Мармариса. С первых минут вас ждут захватывающие виды и свежий морской бриз.

Остров Дженнет. Райский уголок с кристально чистой водой. Вы искупаетесь на фоне скал и сосен, а самые смелые прыгнут с борта в тёплое Эгейское море.

Остров Дельфинов. Вы пообедаете на теплоходе с прекрасным видом на море и проплывающих здесь иногда дельфинов. В меню — курица-гриль, паста, салат.

Остров с аркой. Далее — пересадка на лодки, на которых вы проплывёте вглубь дельты Дальяна — переход к более дикой части путешествия.

Пляж черепах. Это природный заповедник, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца. Вы услышите, почему черепахи занесены в Красную книгу, как их защищают и когда они выходят на пляж для откладывания яиц.

Круиз по реке Дальян. Вас ждёт путешествие среди тростниковых зарослей — вокруг только вода, птицы и шелест камышей. Гид поделится историями местных жителей: как изменилась их жизнь за последнее время и почему они так трепетно относятся к своему региону.

Ликийские гробницы. Вы увидите величественные гробницы царей, высеченные прямо в скалах более двух тысяч лет назад. Узнаете, что из себя представляла Ликийская цивилизация — кто были эти люди и почему их культура считается одной из самых загадочных в древнем Средиземноморье.

Грязевые ванны и термальные источники. В завершение дня — целебные грязевые ванны и тёплые бассейны с минеральной водой. Гид расскажет, какие минералы в ней содержатся и почему сюда приезжают даже местные жители.

Обратный путь вдоль побережья. На закате возвращаемся в Мармарис, унося с собой воспоминания об этом дне

Примерный тайминг экскурсии

08:00–9:00 — трансфер из отеля

09:00 — отплытие теплохода

09:30–10:00 — остановка на острове Дженнет

10:30–12:00 — переход к Острову Дельфинов, обед на борту

12:00–12:15 — пересадка на небольшие лодки

12:15–13:15 — свободное время на пляже черепах

13:15–14:00 — прогулка по реке Дальян

14:00–14:15 — остановка у гробниц

14:15–15:15 — отдых на термальных источниках

18:30–19:00 — возвращение теплохода к причалу

19:30–20:30 — трансфер в отели

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, круиз на теплоходе и лодке (судна оснащены спасательными жилетами), обед

Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Забираем из районов Içmeler, Marmaris

Отдельно оплачиваются напитки на борту — по желанию

Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью — теплоход не приспособлен для инвалидных колясок

Младенцы должны находиться у родителей на руках (отдельные детские кресла не предоставляются)

На сайте вы оплачиваете часть стоимости. Остаток суммы принимается только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки

Обратите внимание

Экскурсия проходит только в хорошую погоду. В случае отмены из-за погодных условий будет предложена новая дата или полный возврат.