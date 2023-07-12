Морская экскурсия на яхте. Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера. Ограничения по возрасту: с 14 лет. Для детей младшего возраста - снорклинг. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Подводный мир удивительный и прекрасный, он совсем не похож на тот, в котором живем мы. В исследовании этой загадочной жизни вам поможет дайвинг. Высококвалифицированные инструктора, настоящие профессионалы и знатоки своего дела, проведут вас в таинственную и загадочную вселенную морских обитателей, а также познакомят с оборудованием и обучат основам дайвинга. Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Мармариса. Дайвинг – это незабываемое путешествие в совершенно другой мир! Откройте его для себя!