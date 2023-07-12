Морская экскурсия на яхте. Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера. Ограничения по возрасту: с 14 лет. Для детей младшего возраста - снорклинг.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Подводный мир удивительный и прекрасный, он совсем не похож на тот, в котором живем мы. В исследовании этой загадочной жизни вам поможет дайвинг. Высококвалифицированные инструктора, настоящие профессионалы и знатоки своего дела, проведут вас в таинственную и загадочную вселенную морских обитателей, а также познакомят с оборудованием и обучат основам дайвинга. Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Мармариса. Дайвинг – это незабываемое путешествие в совершенно другой мир! Откройте его для себя!
Программа
- Сбор туристов по отелям с 08:30.
- В 10.00 отплытие с порта.
- С 11:00 до 12:30 1-ое погружение.
- Обед.
- С 13:30 до 15:30 2-ое погружение.
- В 16:00 прибытие в порт.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Два погружения Инструктор Снаряжение для дайвинга Обед
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Необычные
Активный отдых
На весь день
На яхте
Подводное плавание
Животные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании