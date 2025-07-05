Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества.



Описание экскурсии Экскурсия в Памуккале из Мармариса Отдыхая в Мармарисе, у вас есть уникальная возможность за короткое время посетить одно из самых красивых и знаменитых мест Турции — Памуккале. Этот природный феномен и исторический комплекс находятся всего в трех часах езды от побережья. Иераполис Иераполис — это античный город, основанный более 2000 лет назад, благодаря полезным минеральным водам, которые, стекая по склонам гор, покрывали землю белоснежным налетом. Иераполис был первым в Римской империи курортом, где использовались целебные воды, а также культурным и религиозным центром. В этом городе были все удобства для комфортного проживания: бани, акведуки, храмы, часовни, рыночные площади и спортивные арены. Амфитеатр и бассейн Клеопатры Одними из самых впечатляющих объектов являются огромный амфитеатр и Некрополь, крупнейший на территории Турции. Прогулка по этим древним памятникам позволит вам прикоснуться к истории. После этого вы сможете насладиться отдыхом в бассейне Клеопатры. По легенде, воды этого бассейна сохраняли молодость и красоту самой царицы Египта, и теперь каждый может ощутить на себе магические свойства этих минеральных вод. Экскурсия в Памуккале из Мармариса подарит вам не только незабываемые исторические впечатления, но и оздоровительные процедуры, позволяющие расслабиться и восстановить силы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памуккале

Иераполис

Травертиновые террасы

Бассейн Клеопатры Что включено Услуги гида

Трансфер от/до отеля

Завтрак Что не входит в цену Напитки

Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) 30€

Когда и сколько длится? Когда: понедельник, среда, пятница Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.