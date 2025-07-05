Мои заказы

Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры

Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества.

Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Экскурсия в Памуккале из Мармариса Отдыхая в Мармарисе, у вас есть уникальная возможность за короткое время посетить одно из самых красивых и знаменитых мест Турции — Памуккале. Этот природный феномен и исторический комплекс находятся всего в трех часах езды от побережья. Иераполис Иераполис — это античный город, основанный более 2000 лет назад, благодаря полезным минеральным водам, которые, стекая по склонам гор, покрывали землю белоснежным налетом. Иераполис был первым в Римской империи курортом, где использовались целебные воды, а также культурным и религиозным центром. В этом городе были все удобства для комфортного проживания: бани, акведуки, храмы, часовни, рыночные площади и спортивные арены. Амфитеатр и бассейн Клеопатры Одними из самых впечатляющих объектов являются огромный амфитеатр и Некрополь, крупнейший на территории Турции. Прогулка по этим древним памятникам позволит вам прикоснуться к истории. После этого вы сможете насладиться отдыхом в бассейне Клеопатры. По легенде, воды этого бассейна сохраняли молодость и красоту самой царицы Египта, и теперь каждый может ощутить на себе магические свойства этих минеральных вод. Экскурсия в Памуккале из Мармариса подарит вам не только незабываемые исторические впечатления, но и оздоровительные процедуры, позволяющие расслабиться и восстановить силы.

понедельник, среда, пятница

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памуккале
  • Иераполис
  • Травертиновые террасы
  • Бассейн Клеопатры
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до отеля
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) 30€
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» 12 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, пятница
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
Руслан
5 июл 2025
Отлично. Отличный гид, водитель.

Входит в следующие категории Мармариса

