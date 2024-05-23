1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- AAlexandr5 мая 2024Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
- ААлексей18 августа 2023Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Памуккале»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Памуккале" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 210. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2024 год по теме «Памуккале», 12 ⭐ отзывов, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август