Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры

Памуккале - не только огромный музей под открытым небом, но

Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества.

Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры

Что вас ожидает 🤩

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Травертиновые террасы
  • Бассейн Клеопатры

В Памуккале из Мармариса

Отдыхающим в Мармарисе невероятно повезло, ведь «Хлопковый замок» находится всего в 3-х часах езды от побережья. Белоснежный холм с каскадами водоемов Вы увидите издалека.

Иераполис

Образовался он благодаря обогащенным кальцием водам горных источников, которые, стекая по склонам, покрывали их белым налетом. О полезных свойствах минеральных вод узнали более 2000 лет назад, тогда и была основана первая в Римской империи здравница — Иераполис. В городе было все для комфортного проживания — бани и акведуки, храмы и часовни, рыночные площади и спортивные арены.

Амфитеатр и бассейн Клеопатры

Гуляя по античным улицам, Вас наиболее поразит огромный амфитеатр и наибольший на территории Турции Некрополь. После исследования памяток древней истории Вас ожидает восстановление сил в бассейне Клеопатры, минеральные воды которого, согласно легенде, были источником ее молодости и красоты.
Таким образом, отправляясь в Памуккале из Мармариса, Вы совместите познавательную экскурсию с оздоровительными и процедурами и релаксом.

Программа

  • 06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей;
  • Остановка для завтрака в ресторане;
  • Текстильный магазин;
  • Дегустация вин в винном центре;
  • Обед;
  • Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры);
  • Подробная информация о Памуккале;
  • Свободное время (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры);
  • Выезд из Памуккале;
  • 20:00 — 22:00 возвращение в отели;

понедельник, среда, суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
  • Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины)
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры»
  • Параглайдинг в Памуккале (тандем) (450 метров, полет 10-15 мин) 65$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, суббота
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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