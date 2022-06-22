В Памуккале из Мармариса

Отдыхающим в Мармарисе невероятно повезло, ведь «Хлопковый замок» находится всего в 3-х часах езды от побережья. Белоснежный холм с каскадами водоемов Вы увидите издалека.

Иераполис

Образовался он благодаря обогащенным кальцием водам горных источников, которые, стекая по склонам, покрывали их белым налетом. О полезных свойствах минеральных вод узнали более 2000 лет назад, тогда и была основана первая в Римской империи здравница — Иераполис. В городе было все для комфортного проживания — бани и акведуки, храмы и часовни, рыночные площади и спортивные арены.

Амфитеатр и бассейн Клеопатры

Гуляя по античным улицам, Вас наиболее поразит огромный амфитеатр и наибольший на территории Турции Некрополь. После исследования памяток древней истории Вас ожидает восстановление сил в бассейне Клеопатры, минеральные воды которого, согласно легенде, были источником ее молодости и красоты.

Таким образом, отправляясь в Памуккале из Мармариса, Вы совместите познавательную экскурсию с оздоровительными и процедурами и релаксом.

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