Отправляйтесь в круиз на остров Клеопатры из Мармариса и проведите незабываемый день на двух живописных островах. Вас ждут кристально чистая вода, мягкий песок и великолепные пейзажи. Включены трансфер из отеля
6 причин купить этот билет на круиз
- 🏖️ Пляжи с мягким песком
- 🍽️ Обед на яхте
- 🚤 Прогулка на яхте
- 🌅 Живописные пейзажи
- 🚌 Трансфер включен
- 🏝️ Посещение двух островов
Что можно увидеть
- Остров Клеопатры
- Остров Фенерли
- Пляж Инжекум
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание круиза
Что вас ожидает
09:00 — Сбор по отелям
10:00 — Посадка на яхту
10:30 — Остров Клеопатры. Вы проведёте незабываемое время на пляжах с мягким песком и живописными скалами вокруг.
13:00 — Обед на яхте: порционный, напитки включены в стоимость
13:30 — Остров Фенерли. Ещё одна возможность позагорать и искупаться в лазурном Эгейском море.
14:30 — Пляж Инжекум. Вы отдохнёте на одном из лучших пляжей страны.
17:00 — Трансфер по отелям
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, страховка, обед
- Дополнительно оплачивается входной билет на остров Клеопатры — 15 евро/чел
ежедневно в 09:30
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Мармарисе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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