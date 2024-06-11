Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса

Расслабьтесь и наслаждайтесь морским путешествием! Пляжи, обед и живописные виды ждут вас на островах Клеопатры и Фенерли
Отправляйтесь в круиз на остров Клеопатры из Мармариса и проведите незабываемый день на двух живописных островах. Вас ждут кристально чистая вода, мягкий песок и великолепные пейзажи. Включены трансфер из отеля
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и обратно, прогулка на яхте, страховка и обед. Побывайте на знаменитом пляже Инжекум, который часто называют турецким Майами-бич. Дополнительно оплачивается входной билет на остров Клеопатры. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления и отдых на лучших пляжах Турции

6 причин купить этот билет на круиз

  1. 🏖️ Пляжи с мягким песком
  2. 🍽️ Обед на яхте
  3. 🚤 Прогулка на яхте
  4. 🌅 Живописные пейзажи
  5. 🚌 Трансфер включен
  6. 🏝️ Посещение двух островов

Что можно увидеть

  • Остров Клеопатры
  • Остров Фенерли
  • Пляж Инжекум
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание круиза

Что вас ожидает

09:00 — Сбор по отелям
10:00 — Посадка на яхту
10:30 — Остров Клеопатры. Вы проведёте незабываемое время на пляжах с мягким песком и живописными скалами вокруг.
13:00 — Обед на яхте: порционный, напитки включены в стоимость
13:30 — Остров Фенерли. Ещё одна возможность позагорать и искупаться в лазурном Эгейском море.
14:30 — Пляж Инжекум. Вы отдохнёте на одном из лучших пляжей страны.
17:00 — Трансфер по отелям

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, страховка, обед
  • Дополнительно оплачивается входной билет на остров Клеопатры — 15 евро/чел

ежедневно в 09:30

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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