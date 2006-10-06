Рафтинг в Мармарисе — это возможность испытать адреналин, прикоснуться к первозданной природе окрестностей Мармариса, искупаться в чистейшей горной реке и попробовать что-то новое. Желаем вам нескучных приключений и удачного сплава!Что вас ожидает:Прежде всего наши квалифицированные и опытные инструкторы проведут для вас краткий инструктаж об основах рафтинга на реке, а также покажут несколько видеопрезентаций предыдущих туров. Это может показаться скучным, но это жизненно важная часть нашего тура, так как это подготовит вас к самому процессу.

Наши команды рафтинга обычно состоят от 8 до 10 человек на плот. Знакомство с другими сплавщиками очень важно, потому что вам придется работать как одна команда, чтобы успешно сплавляться.

Организационные детали: