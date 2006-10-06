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Рафтинг по реке Даламан

4.8
4 отзыва
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Рафтинг 🚣‍ — это не только состязание с природой, это преодоление себя.

Отправившись на рафтинг в Мармарисе, каждый может испытать свою волю, мужество и выносливость.

Воспоминания об этой экстремальной экскурсии 🧭 остаются в памяти надолго.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 11.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $35 за человека

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Рафтинг по реке Даламан
Рафтинг по реке Даламан

Что вы увидите

  • Рафтинг
Рафтинг в Мармарисе — это возможность испытать адреналин, прикоснуться к первозданной природе окрестностей Мармариса, искупаться в чистейшей горной реке и попробовать что-то новое. Желаем вам нескучных приключений и удачного сплава!Что вас ожидает:Прежде всего наши квалифицированные и опытные инструкторы проведут для вас краткий инструктаж об основах рафтинга на реке, а также покажут несколько видеопрезентаций предыдущих туров. Это может показаться скучным, но это жизненно важная часть нашего тура, так как это подготовит вас к самому процессу.
Наши команды рафтинга обычно состоят от 8 до 10 человек на плот. Знакомство с другими сплавщиками очень важно, потому что вам придется работать как одна команда, чтобы успешно сплавляться.

Организационные детали:

  • Весь день вы проведете на открытом солнце ☀️, иногда окунаясь в воду, иногда умываясь брызгами реки Даламан. Наличие водостойкого солнцезащитного крема обязательно при поездке на эту экскурсию ⛳ обувь — она должна плотно сидеть на ноге, а лучше, если будет на шнуровке. Пляжные тапочки для экскурсии 🧭 рафтинг 🚣‍ не подойдут.
  • Обязательно выясняйте, по какому участку реки будет осуществляться сплав. Если вы ни разу не были на рафтинге, первый участок реки Даламан может быть очень сложен для вас. Оценивайте свои возможности реально.
  • Река Даламан — горная река, вода в горной реке — ледяная. При покупке экскурсии рафтинг уточняйте, будут ли выдаваться гидрокостюмы. Особенно это актуально для женщин и детей. Вероятность заболеть после такого сплава вполне реальна.
  • В начале экскурсии выдаются спасательные жилеты и каски. Не пренебрегайте техникой безопасности, пристегивайте их качественно, речь идёт о вашем здоровье.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Обед
  • Снаряжение
  • Страховка
  • Инструктор.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Рафтинг по реке Даламан
Рафтинг по реке Даламан
Рафтинг по реке Даламан
Рафтинг по реке Даламан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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4 отзыва оставили туристы

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