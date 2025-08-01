Мои заказы

Экскурсии по рекам в Мармарисе 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Мармарисе, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Мармариса - в Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А ещё, путешествуя на катере по реке Дальян, увидите гробницы ликийских королей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€35 за человека
По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
По реке Дальян и в Долину крабов
Путешествие по реке Дальян подарит незабываемые впечатления: наблюдение за черепахами, ловля крабов и посещение древних гробниц
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
На теплоходе
10 часов
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
«13:15–14:00 — прогулка по реке Дальян»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    1 августа 2025
    Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
    Интересная экскурсия. Единственное необычно, что напитки не входят в обед. Но не критично. В остальном очень хорошо! Гид прекрасный рассказчик, поездка по реке живописная. Отдых на пляже тоже понравился – море совсем не такое как в Мармарисе. В общем, советую!
  • Б
    Беляк
    18 июля 2025
    По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
    Все очень понравилось. Спасибо. Был вопрос не по экскурсии, гид его успешно решил)))) Еще раз большое спасибо
  • С
    Сергей
    22 июня 2025
    По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
    Экскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти друг друга, но потом на
    читать дальше

    100 баллов. Грязи не понравились, особенно после обеда, но ловля крабов и морская черепаха это огонь 🔥, плюс экскурсовод оказалась просто Википедия по Турции, мы в восторге, обязательно привезу родителей сюда и буду просить именно эту женщину гида. Ребята спасибо это был кайф 🥰

    Экскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти другЭкскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти друг

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Мармариса - в курорт Дальян с черепашьим пляжем
  2. По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
  3. Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.27 из 5
Цены 2025. Лучший способ узнать Мармарис – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь