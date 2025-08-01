Водная прогулка
Из Мармариса - в Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А ещё, путешествуя на катере по реке Дальян, увидите гробницы ликийских королей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€35 за человека
Водная прогулка
По реке Дальян и в Долину крабов
Путешествие по реке Дальян подарит незабываемые впечатления: наблюдение за черепахами, ловля крабов и посещение древних гробниц
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
«13:15–14:00 — прогулка по реке Дальян»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека
- ДДиана1 августа 2025Интересная экскурсия. Единственное необычно, что напитки не входят в обед. Но не критично. В остальном очень хорошо! Гид прекрасный рассказчик, поездка по реке живописная. Отдых на пляже тоже понравился – море совсем не такое как в Мармарисе. В общем, советую!
- ББеляк18 июля 2025Все очень понравилось. Спасибо. Был вопрос не по экскурсии, гид его успешно решил)))) Еще раз большое спасибо
Экскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти друг друга, но потом на
