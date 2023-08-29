1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
Завтра в 15:00
8 июля в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты, прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старую мечеть и настоящий замок. (133 symbols)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 августа 2023Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.54 из 5
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