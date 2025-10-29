Мои заказы

Трансфер в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Мармарисе, цены от €50, скидки до 24%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
«Это не просто трансфер — это идеальное начало отдыха, сэкономленное время и максимум удобства»
Завтра в 03:00
8 апр в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Хаммам в Мармарисе
На машине
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Хаммам в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж»
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€50 за человека
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
24%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
«Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€68€90 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    17 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
  • М
    Маргарита
    9 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все было четко и хорошо организовано!
  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Заказывали трансфер из Дагестана в Мармарис и обратно, очень классный сервис, нас встретили с табличкой, в машине кондиционер, чистенько, осень комфортно, много места, водитель отличный, надёжный, поездка прошла отлично!!! Обязательно ещё воспользуемся данной услугой!))
  • М
    Маргарита
    26 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Нас встретили в аэропорту, все прошло быстро и четко, автомобиль отличный, доехали прекрасно
  • В
    Владимир
    16 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Отличный трансфер! Рейс задержали, но нас дождались, за что отдельное спасибо. Встретили с табличкой, довезли до отеля Fortezza в Мармарисе,
    читать дальше

    быстро и с комфортом. Машина хорошая, кондиционер работал. Организатор Наталья всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Все прошло идеально, рекомендую!

  • Г
    Гульнас
    6 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Заказывали трансфер из аэропорта Даламана в Мармарис, все прошло отлично.
  • Д
    Дарья
    29 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все отлично. Водитель приехал минута в минуту, в машине вода, кондиционер. Забрал чемоданы. Все супер.
  • Д
    Дарья
    22 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все супер. Приехали во время, встретили с табличкой. В машине дали холодную воду и печеньку. Рекомендую
  • A
    Anastasia
    21 августа 2025
    Хаммам в Мармарисе
    Спасибо вам за организацию и желаю процветания! Спа центр недалеко от исторического центра, но встречают и отвозят от и до
    читать дальше

    отеля, что очень удобно. Я бронировала на первый день пребывания на отдыхе. С утра забрали вовремя, программа ВИП, куда входит не только сауна и хаммам, но полезная масочка на лицо, а также массаж. Центр очень приятный. Встречают тоже хорошо, с чаем, а провожают как родного 😀 все понравилось, благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис;
  2. Хаммам в Мармарисе;
  3. Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис.
Какие места ещё посмотреть в Мармарисе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Памуккале;
  3. Эфес;
  4. Остров Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в апреле 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 70 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2026 год по теме «Трансфер», 20 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь