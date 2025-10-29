Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
«Это не просто трансфер — это идеальное начало отдыха, сэкономленное время и максимум удобства»
Завтра в 03:00
8 апр в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Хаммам в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж»
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€50 за человека
-
24%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
«Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€68
€90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 октября 2025Большое спасибо Наталье за организацию! Несмотря на то, что рейс был перенесен, а затем еще и задержан, все было отлично организовано на достойном уровне. Связь и ответы на вопросы - сразу же и в любое время (даже ночью). Однозначно рекомендую.
- ГГалина17 октября 2025Без проблем организовали трансфер, вся логистика была четкой и с комфортом. Рекомендую.
- ММаргарита9 октября 2025Все было четко и хорошо организовано!
- ННаталья30 сентября 2025Заказывали трансфер из Дагестана в Мармарис и обратно, очень классный сервис, нас встретили с табличкой, в машине кондиционер, чистенько, осень комфортно, много места, водитель отличный, надёжный, поездка прошла отлично!!! Обязательно ещё воспользуемся данной услугой!))
- ММаргарита26 сентября 2025Нас встретили в аэропорту, все прошло быстро и четко, автомобиль отличный, доехали прекрасно
- ВВладимир16 сентября 2025Отличный трансфер! Рейс задержали, но нас дождались, за что отдельное спасибо. Встретили с табличкой, довезли до отеля Fortezza в Мармарисе,
- ГГульнас6 сентября 2025Заказывали трансфер из аэропорта Даламана в Мармарис, все прошло отлично.
- ДДарья29 августа 2025Все отлично. Водитель приехал минута в минуту, в машине вода, кондиционер. Забрал чемоданы. Все супер.
- ДДарья22 августа 2025Все супер. Приехали во время, встретили с табличкой. В машине дали холодную воду и печеньку. Рекомендую
- AAnastasia21 августа 2025Спасибо вам за организацию и желаю процветания! Спа центр недалеко от исторического центра, но встречают и отвозят от и до
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Трансфер»
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в апреле 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 70 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
