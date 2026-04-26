читать дальше уменьшить

прилёте само-собой водителя с табличкой не нашли и позвонили Рамазану. Тут же Рамазан понял ситуацию, вошёл в положение, коротко сказал сейчас решим оперативно, ждите. Ожидание заняло 20 минут и вуаля перезванивает водитель, уточняет куда подать машину. Ещё 5 минут и машина нас забрала. Прекрасный Мерседес Вито, внутри красиво, удобные диваны, телек, звёздное небо на потолке. Дети в восторге. Напоили прохладной водичкой. Водитель вежливый, внимательный. В пути были 1 час 30 мин., это довольно быстро из Даламана в Ичмелер. По приезду водитель сначала уточнился на ресепшене отеля туда ли доставил нас. Потом любезно и бережно выгрузил багаж, помог выйти супруге и детям. Трансфером довольны. Рамазан ещё раз спасибо, водителю респект.