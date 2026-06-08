Тёплый мрамор, густая пена, мягкий пилинг кесе и масляный массаж — в этом спа-ритуале всё помогает замедлиться и отпустить усталость.
Вы прогреетесь в сауне и парной, очистите кожу, полежите на горячем камне и выйдете с ощущением обновления.
Вы прогреетесь в сауне и парной, очистите кожу, полежите на горячем камне и выйдете с ощущением обновления.
Описание экскурсии
- Сначала вы прогреетесь в сауне: тело постепенно расслабится, а кожа подготовится к уходу. Затем перейдёте в парную с горячим мраморным камнем.
- После прогрева вас ждёт пилинг кесе. Мастер мягко очистит кожу специальной рукавицей, а затем проведёт пенный массаж.
- Масляный массаж завершит ритуал и поможет полностью снять напряжение. У вас будет время принять душ и отдохнуть.
Организационные детали
- Процедуры не подходят беременным, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, проблемами с давлением или кожными заболеваниями. Разрешено детям от 6-7 лет (массаж от 12 лет).
- С собой возьмите тапочки и купальные принадлежности.
- Трансфер на комфортабельных минивэнах или автобусах: вас заберут из отеля и привезут обратно.
- Отдельно оплачиваются напитки и дополнительные спа-процедуры по желанию.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|VIP
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 639 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Входит в следующие категории Мармариса
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