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Хаммам-ритуал в Мармарисе

Побыть в тишине, расслабиться и вернуть телу лёгкость
Тёплый мрамор, густая пена, мягкий пилинг кесе и масляный массаж — в этом спа-ритуале всё помогает замедлиться и отпустить усталость.

Вы прогреетесь в сауне и парной, очистите кожу, полежите на горячем камне и выйдете с ощущением обновления.
Хаммам-ритуал в Мармарисе
Хаммам-ритуал в Мармарисе
Хаммам-ритуал в Мармарисе

Описание экскурсии

  • Сначала вы прогреетесь в сауне: тело постепенно расслабится, а кожа подготовится к уходу. Затем перейдёте в парную с горячим мраморным камнем.
  • После прогрева вас ждёт пилинг кесе. Мастер мягко очистит кожу специальной рукавицей, а затем проведёт пенный массаж.
  • Масляный массаж завершит ритуал и поможет полностью снять напряжение. У вас будет время принять душ и отдохнуть.

Организационные детали

  • Процедуры не подходят беременным, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, проблемами с давлением или кожными заболеваниями. Разрешено детям от 6-7 лет (массаж от 12 лет).
  • С собой возьмите тапочки и купальные принадлежности.
  • Трансфер на комфортабельных минивэнах или автобусах: вас заберут из отеля и привезут обратно.
  • Отдельно оплачиваются напитки и дополнительные спа-процедуры по желанию.
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
VIP€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 639 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

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