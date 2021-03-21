Озеро Тата, Туз или даже Фригийское солёное море 🌊 – оно имеет множество названий, а интересно оно тем, что здесь живет колония розовых фламинго, да и сама вода тоже розовая. Так же здесь есть свои ледники и можно даже получиться. А фото и вовсе получаются невероятными

Фламинго на солёном озере Туз, Турция

Путешествуя по Турции самостоятельно, можно увидеть много завораживающих и уникальных мест. Одним из них является соленое озеро Туз.

На самом деле, у этого озера много имен: Фригийское соленое море, озера Тата или Туз, «зеркальное» озеро. Озеро настолько четко отражает небо и облака, что можно потерять грань между небом и землей, горизонт не всегда видно, границы стираются.

Оно совсем неглубокое, максимум 1-2 метра. А летом вообще почти не остается воды, т.к. она испаряется. Это потому, что озеро бессточное и в него не впадают большие реки, а только мелкие ручьи. Этим и обусловлено то, что водоем очень соленый. На 1 л. приходится 340 гр. соли. Эти показатели выше, чем у Мертвого моря. Около 70% всей соли страны производится здесь.

Чем же привлекает это озеро туристов:

Волшебные фотографии

Фото озеро Туз Действительно красивые фото

Конечно, в первую очередь, туристам интересно сделать уникальные фотографии. А место просто неземное, словно волшебная страна, где люди ходят по облакам, ведь небо очень реалистично отражается в зеркальном озере.

Соленые «ледники», по которым можно перейти озеро

В жаркий сезон, когда почти вся вода уходит, половина площади Фригийского моря покрыта огромным пластом соленых “ледников”, толщина которых может доходить до 50 см. Это позволяет перемещаться по озеру пешим ходом, словно переступая с ледника на ледник.

Колонии розовых фламинго

Фламинго на озере Туз в Турции Фламинго на озере Туз Целые колонии фламинго Фламинго на озере Туз

Южное побережье озера облюбовали крупные розовые фламинго. Они специально прилетают в эту местность для гнездования и выведения потомства. Например, в 2019 году на озере Туз появилось на свет почти что 13 тысяч птенцов этих волшебных и величественных птиц.

Также тут можно встретить большие стаи других красивых птиц. Например, серый журавль, дрофа, белолобый гусь, пустельга, ржанка.

Красный оттенок озера

Красно-розовые оттенки озера

В период, когда долго нет дождей, водоем приобретает красно-розовую окраску. По словам ученых, это обусловлено тем, что водоросли дуналиелла солоноводная слишком стремительно размножаются. Это одноклеточные организмы, которые проживают в очень соленой воде. Из-за чрезмерно обильных осадков этот организм почувствовал снижение уровня соли в воде и для защиты начать производить определенные вещества, соединение которых производит бета-каротин. Именно он и обеспечивает розовый оттенок воды. Данные водоросли увеличивают скорость образования соли в воде и благоприятно воздействует на ее качество. При этом цвет самой соли не меняется, так как соединение никак не влияет на него.

Полезные свойства воды

Озеро очень мелкое, но насладиться им это не помешает

Озеро Туз очень богато разными минералами, которые позитивно воздействуют на здоровье, питают и увлажняют кожу. Можно увидеть туристов и местных жителей, которые приходят сюда для оздоровления. Также возле озера можно встретить магазины с товарами и косметикой, которые изготовлены на основе минералов соленого озера. И стоимость вполне приемлемая, и результат радует.

Как найти озеро Туз

Самым оптимальным вариантом будет поездка на автомобиле. Озеро Туз можно увидеть по дороге от Анкары в Каппадокию (возле трассы Анкара – Адана), в непосредственной близости от маленького города Шерефликочхисар. Координаты места для парковки возле озера: 39.074955, 33.412132 (39°04’29.8N 33°24’43.7E)

Общественным транспортом добраться до озера будет проблематично. Но при желании можно поехать на автобусе, который идет из Анкары в Каппадокию и выйти недалеко от озера.

Где находится розовое озеро Туз в Турции

Озеро Туз, Турция

Специально ехать на несколько дней отдохнуть у соленого озера не имеет смысла. Но при отдыхе в Турции не забудьте посетить это удивительное место, где горизонты стираются и розовые очки не нужны, чтобы увидеть розовое озеро и колонии розовых фламинго. Путешествуя самостоятельно, можно открыть много новых и интересных мест, которые не так просто посетить при покупке пакетных туров, например, можно построить свой собственный маршрут на машине по Турции или воспользоваться уже бывалых туристов, так как неизведанных мест очень много, а туристические агенства настроены больше на быстрые и удобные для них маршруты.

Озеро Туз в видео