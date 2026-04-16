Представьте: вы идёте по главной улице античного города, где две тысячи лет назад шумели толпы римлян, греков и византийцев. А через десять минут пути оказываетесь у водопада — как герои сериала «Постучи в мою дверь». Так, за один день вы прикоснетесь к истории и насладитесь природой.
Описание экскурсии
Античный город Перге
В разные периоды он принадлежал грекам, римлянам и византийцам. Каждая новая власть в городе строила собственные ворота и храмы, поэтому в Перге можно увидеть и древнегреческую культуру, и раннехристианскую. Лучше всего до наших дней сохранились бани и главная улица с колоннами. Ещё вы увидите античный театр, стадион и мозаику о Троянской войне.
Водопад Куршунлу
В 10 минутах езды от Перге находится одноимённый парк. Место больше напоминает тропики, чем Турцию. Именно здесь сняли сцену из сериала «Постучи в мою дверь».
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volswagen Transporter VIP. По запросу предоставим детское кресло
- Дополнительно оплачиваются: билет в Перге — 11€, билет на водопад — 1.5–2€, по желанию обед — 10€–15€
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в будние дни в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€58
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 504 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем рекомендую экскурсии с Мумином! Все отлично, интересно, очень приятный гид и просто хороший человек. Экскурсия в Перге и водопад прошли на ура! Пересматриваю фото и плакать хочется от восторга от Перге 🇹🇷👏
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за теплые слова. Вас всегда ждем
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А
Эксурсия прошла в оптимальное время-во второй половине дня, продолжительность её тоже хорошая-3,5 часа, не устали. Гид заехал за мной в отель, обратно также вернул. Масштабы города поразили, рассказ был полный. На водопаде смогли отдохнуть и прогуляться
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова! 🌷
Очень приятно, что экскурсия вам понравилась и прошла комфортно. Мы стараемся подобрать оптимальное время и
Очень приятно, что экскурсия вам понравилась и прошла комфортно. Мы стараемся подобрать оптимальное время и
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М
Очень понравилась поездка на хорошем минивене в составе мини группы. Мумин грамотно рассказывает, не перегружая фактами, отвечает на вопросы. Выбирает оптимальный маршрут по парку в зависимости от пожеланий. В следующий приезд с удовольствием опять воспользуемя услугами Мумина. Спасибо!!
Мумин
Ответ организатора:
Очень понравилась поездка на хорошем минивене в составе мини группы. Мумин грамотно рассказывает, не перегружая фактами, отвечает на вопросы. Выбирает оптимальный маршрут по парку в зависимости от пожеланий. В следующий приезд с удовольствием опять воспользуемя услугами Мумина. Спасибо!!
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О
Добрый день! Экскурсия в древний город Перге и на водопад Куршунлу очень понравилась. Гид Мумин доводил информацию содержательно, не торопил и обращал внимание на множество историй и артефактов. Кроме того,
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо вам за добрые слова! Рад, что Перге и Куршунлу подарили вам яркие эмоции. Для меня было удовольствием провести экскурсию для вас. Надеюсь на новые встречи!
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E
Прекрасная экскурсия по городу Перге и водопаду Куршунлу. Спасибо большое Мумину за организацию и историю этих мест. Было очень интересно и с комфортом. Рекомендую.
Мумин
Ответ организатора:
Şöyle sıcak ve profesyonel bir cevap yazabilirsiniz:
Большое спасибо за ваш замечательный отзыв! 😊
Мы очень рады, что экскурсия в Перге и
Большое спасибо за ваш замечательный отзыв! 😊
Мы очень рады, что экскурсия в Перге и
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M
Прекрасная экскурсия. Рекомендую. Мумин - прекрасный рассказчик и организатор. Перге - впечатлил своим масштабом.
Мумин
Ответ организатора:
Buna şu şekilde zarif bir cevap verebilirsiniz:
Большое спасибо за ваш отзыв и рекомендации! 😊
Очень приятно, что экскурсия оставила у вас
Большое спасибо за ваш отзыв и рекомендации! 😊
Очень приятно, что экскурсия оставила у вас
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