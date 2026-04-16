Представьте: вы идёте по главной улице античного города, где две тысячи лет назад шумели толпы римлян, греков и византийцев. А через десять минут пути оказываетесь у водопада — как герои сериала «Постучи в мою дверь». Так, за один день вы прикоснетесь к истории и насладитесь природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Античный город Перге

В разные периоды он принадлежал грекам, римлянам и византийцам. Каждая новая власть в городе строила собственные ворота и храмы, поэтому в Перге можно увидеть и древнегреческую культуру, и раннехристианскую. Лучше всего до наших дней сохранились бани и главная улица с колоннами. Ещё вы увидите античный театр, стадион и мозаику о Троянской войне.

Водопад Куршунлу

В 10 минутах езды от Перге находится одноимённый парк. Место больше напоминает тропики, чем Турцию. Именно здесь сняли сцену из сериала «Постучи в мою дверь».

Организационные детали