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Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»

Побывать в знаменитом и загадочном османском дворце
На протяжении почти 400 лет дворец Топкапы был политическим и духовным центром Османской империи. Здесь принимали судьбоносные для страны решения и плели династические интриги.

Вы пройдёте по четырём дворам, увидите роскошные залы и посетите гарем — закрытый мир султанских жён, наложниц, евнухов и могущественных валиде-султан. А в завершение полюбуетесь одной из лучших панорам Стамбула.
5
1 отзыв
Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»
Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»
Дворец Топкапы и гарем: по следам «Великолепного века»

Описание экскурсии

Четыре двора дворца Топкапы

Вы познакомитесь с устройством главной резиденции османских правителей. Пройдёте через Императорские ворота, увидите знаменитые сады и здание Дивана, где заседал государственный совет. И полюбуетесь парадными пространствами для торжественных церемоний и приёмов иностранных послов.

Султанский гарем

Окажетесь в лабиринте комнат и коридоров, которые украшены сделанной вручную изникской плиткой. Увидите, где жили наложницы, фаворитки, жёны, матери султанов и их дети. А также знаменитый Золотой путь, по которому проходил правитель. Мы поговорим о роли евнухов и о том, как была устроена жизнь за стенами гарема.

Панорама Босфора

Завершим прогулку на террасе четвёртого двора. Отсюда открывается великолепный вид на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море и исторический центр Стамбула.

Посмотрим основные залы и павильоны дворца Топкапы, после чего экскурсия завершится и вы сможете самостоятельно погулять по его территории.

Организационные детали

  • Дополнительно опачивается вход во дворец: комбинированный билет (дворец, гарем) — 2750 турецких лир за чел., детский билет (6–12 лет) — 400 турецких лир. Билеты оплачиваются наличными — можно в лирах и валютах
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, пятницу и воскресенье в 14:30, в среду и четверг в 09:15 и 14:30, в субботу в 14:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 14:30, в среду и четверг в 09:15 и 14:30, в субботу в 14:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 4374 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Потрясающая экскурсия! Неспеша посмотрели весь дворец, получили массу положительных эмоций! всем рекомендую! Спасибо!
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