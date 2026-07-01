На протяжении почти 400 лет дворец Топкапы был политическим и духовным центром Османской империи. Здесь принимали судьбоносные для страны решения и плели династические интриги. Вы пройдёте по четырём дворам, увидите роскошные залы и посетите гарем — закрытый мир султанских жён, наложниц, евнухов и могущественных валиде-султан. А в завершение полюбуетесь одной из лучших панорам Стамбула.

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Описание экскурсии

Четыре двора дворца Топкапы

Вы познакомитесь с устройством главной резиденции османских правителей. Пройдёте через Императорские ворота, увидите знаменитые сады и здание Дивана, где заседал государственный совет. И полюбуетесь парадными пространствами для торжественных церемоний и приёмов иностранных послов.

Султанский гарем

Окажетесь в лабиринте комнат и коридоров, которые украшены сделанной вручную изникской плиткой. Увидите, где жили наложницы, фаворитки, жёны, матери султанов и их дети. А также знаменитый Золотой путь, по которому проходил правитель. Мы поговорим о роли евнухов и о том, как была устроена жизнь за стенами гарема.

Панорама Босфора

Завершим прогулку на террасе четвёртого двора. Отсюда открывается великолепный вид на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море и исторический центр Стамбула.

Посмотрим основные залы и павильоны дворца Топкапы, после чего экскурсия завершится и вы сможете самостоятельно погулять по его территории.

Организационные детали