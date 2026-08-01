Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
4.9
234 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде

Описание экскурсии

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

  • Между 04:00 — 05:00 Трансфер от места проживания в регионе Сиде (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 470 км.)
  • Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
  • Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
  • Около 10:00 Техническая остановка в дороге
  • Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
  • Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
  • Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
  • Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
  • Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Прогулка по долинам Каппадокии
  • Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
  • Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
  • Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
  • Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение скальной крепости Учхисар
  • Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
  • Около 12:30 Отправление из Каппадокии
  • Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
  • Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
  • Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
  • Около 19:30 — 20:30 Возвращение в место проживания в регионе Сиде (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также закаты
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Сиде
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один прием пищи
— 1-местный номер — €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — доплата €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)€32
От 4 до 7 лет€32
От 8 лет и старше€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 234 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
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3
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2
Н
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех сторон. Были эксклюзивная экскурсия - закат не со смотровой площадки, а с небольшой прогулкой
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в центре красной долины. Плюс местное вино добавило красок закату) Сравнила отзывы туристов из другого автобуса, поняла, что Султан давал нам четкие инструкции - куда лучше идти, что смотреть. Но должна написать, чтобы на этом ресурсе поменяли программу - заявленных танцев дербишей кампания не предлагает - только коней, джипы, закат (в разных вариациях). И про отель отдельно надо сказать. Компания сразу оговаривает, что возможны варианты размещения в разных отелях. Я поговорила с туристами другого автобуса - их разместили в комфортабельном отеле со стилистикой пещерного отеля. Мы же остановились в отеле - домах местных жителей в старом городе. Очень аутентично, вид на город прекрасный, но любители 5* будут «ошарашены». Решила предупредить, чтобы подготовить)
В целом, очень хорошее впечатление от всего. Рекомендую всем.
А Султану желаю процветания!

Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
Организация на высоком уровне. Нашим гидом был Султан. Видно, что он глубоко изучал Кападокию со всех
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ксения
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!

Мы забронировали тур заранее в Москве, вышло 59 евро на двоих. За эти деньги нам организовали:
- очень комфортабельный автобус
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до Каппадокии и обратно (что очень важно, ехали мы от отеля до первой экскурсии около 10 часов, конечно, с остановками). Возможно с отеля вас заберут на разваливавшейся буханке, но не переживайте, как только соберут всех гостей, вы пересядете на тот самый автобус;
- посещение пещерного города, церкви со старыми фресками, и много много локаций с неописуемыми видами на Каппадокию;
- все перечисленное выше сопровождалось ЧУДЕСНЕЙШИМ гидом-историком Сердаром (если ему дойдет этот отзыв, знайте, что вы лучший!);
- ночь в отеле (ужин и завтрак): отель очень колоритный, не ожидайте фешенебельности и 5 звезд, но он чистый и вы точно насладитесь видами с веранды;
- посещение ювелирной мастерской (я там приобрела шикарное кольцо с султанитом и циркониевой огранкой), магазина со сладостями, где вас угостят и вы сможете что-то приобрести (я ничего не покупала, просто насладилась вкусом).

Мы по необходимости купили два дня обеда, так как ничего с собой не брали. Не скажу, что было очень вкусно, но голодными вы точно не останетесь.

Ну и САМОЕ главное, мы так же оплатили полет на шаре на рассвете (180 евро с человека). Людей будет много, сделать Pinterest фото себя точно не получится (разве что вас посадят в угловую корзину и вам повезет с попутчиками). НО кадры с видами вокруг вы получите изумительные. Я больюшую часть полета наслаждалась моментом и запечатлела все в своей памяти.

Итог, за 21 тысячу рублей на одного человека (включая обед и полет) мы получили два счастливых колоритных и наполненных дня, которые никогда не забудем!

P.S. если ваш гид от туроператора, как наш, будет вас уговаривать отменить поездку и рассказывать, как страшно покупать не у него, просто пошлите его куда подальше и напишите Анне, что 100% подтверждаете свое бронирование.

Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!+5
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
Если можно было бы поставить больше звезд, я бы точно это сделала!
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Н
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на достаточно далёком расстоянии от побережья Средиземного моря, ну и нужно было созреть, для полета
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на воздушном шаре. С удивлением узнала, что многоие туристы едут за красивыми видами и фотосессией, и вовсе не обязательно включать в программу подъём на шаре. Экскурсия очень насыщенная. Много интересных локаций, хорошо поданные факты и истории от гида Султана. Ему отдельное спасибо. В такую жаркую погоду два дня держать внимание туристов, организовывать стоянки, обеды, размещения, и никого нигде не потерять - это огромная ответственность и нужно очень любить свое дело, чтобы на такое соглашаться.
Мы с мужем всё же выбрали полёт на воздушном шаре и не пожалели. Весь спектр эмоций от страха до восторга я получила. Также рекомендую в первый день вечером пешую прогулку с дополнительным бонусом в виде подъёма на гору и красивых фото и видео.
Минусы - это изнуряющая жара, долгая дорога.

Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
Наконец то я решилась на экскурию в Каппадокию. Раньше останавливало то, что этот регион находится на
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Любовь
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Султану за потрясающую организацию и душевную атмосферу.
Это были живые истории с элементами археологии, геологии
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и даже народного фольклора. Слушать было безумно интересно. Очень рекомендую - брать от Каппадокии всё, что вы можете - и ночь в пещерном отеле и вечерние мероприятия и конечно же шары 😍 Это незабываемые ощущения - просто поверьте) Всем желаю, чтобы вы попали на экскурсию именно к Султану!!) Восторгаюсь знаниями, профессионализмом и человечностью этого человека.) Турция навсегда останется в моем сердце именно благодаря этому дню. ❤️🇹🇷

Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
Это была не просто экскурсия, а портал в другую реальность 💛🪽Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
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А
это самая лучшая поездка в моей жизни!
Организация на высшем уровне. За день до поездки Анна расписала абсолютно все, начиная от во сколько, где и куда, до что брать с собой,
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а также был указаны телеграмм каналы для связи. Трансфер забрал нас с отеля в то время, которое указал нам организатор.
Нас и еще несколько человек забрали с наших отелей, где позже распределили по автобусам. В автобусе есть кондиционер, что не мало важно и вода, которая была в неограниченном количестве, можно за это не переживать.
Нашим гидом был Султан. Очень интересно рассказывал информацию, заменил нам за 2 дня 2 года истории в школе! Очень причтный молодой человек, видео что есу нравится то, чем он занимается. Так как подъем был очень ранний, Султан давал время на отдых, маршрут построен потрясающе!
Завтрак в первый день нам не особо понравился, но вот обеды очень вкусные, была национальная кухня, не пожалейте денег, это того стоит! Завтраки и обеды не обязательно брать, можно что то купить в магазинчиках,либо же взять еду с собой.
В первый день мы посетили очень много мест, долину голубей, любви, пещеры, где можно походить, а также церковь. Далее можно выбрать как вы проведете свой вечер, мы были очень уставшие, поэтому поехали в отель, но кто то поехал встречать закат на лошадях, квадрациклах, либо же пешком.
После заселения в отель можно тоже погулять по городу самим. Отель интересный, как будто ты находишься в Италии, такие виды просто не передать словами! Номер был так себе конечно, но нам было все равно. Ужин и завтрак в отеле были вкусными. Утром ранний подъем на шары, мы выбрали рассвет на джипах и не прогадали, нам очень повезло с погодой и шары полетели! Если вы выбираете панораму, то вас привезут на автобусе и вы будете ждать шары там, а на джипах нас возили за шарами по 3 локациям! Шары лучше бронировать заранее, потому что если вы передумаете, то мест может и не быть, имейте ввиду! Эту красоту не передать через фото и не описать словами! Каждый евро стоит этой поездки! После шаров был завтрак, а далее дорога обратно, по пути мы заехали посмотреть бвклирную мастерскую, очень красивые камни и украшения, которые можно приобрести, а так же посетили магазн со сладостями, где была дегустация кофе с финиками и орехами и сладостями, которые продают только в кападокии, какаие там обалденные вкусности! Обед 2 дня был безупречный, очень вкусно, потом нас отвезли до места, где распелелили на мини группы, транфер довез до отеля быстро.
Уважаемые Султан,Пират и Анна! Спасибо Вам огромное за Ваш труд, нам очень все понравилось!!!
Почему то не получается прогрузить фото(

это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
это самая лучшая поездка в моей жизни!
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О
Однозначная и безоговорочная рекомендация!
Отличное путешествие, дарящее положительные эмоции и восторг.
Для начала огромное спасибо нашему гиду, назвался Султаном, наверное для удобства туристов.
Рассказывает очень интересные исторические факты, переплетая их с остроумными шутками
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попадающими в наш менталитет. не перегружает информацией, слушать приятно и интересно.
Остановка на ночлег в небольшом поселке, в котором чувствуется турецкий провинциальный колорит. Прекрасная смотровая площадка на центр города, да ещё и на высоте.
Шары это само по себе как современное чудо света, фото как не старайся никогда не передадут всю красоту мероприятия.
За два дня вы полноценно провожаете закат в горах с чудесным видом. Встречаете рассвет ещё с более чудесным видом.
По долгу не находитесь на жаре, тем самым поездка не так изнурительна, хотя 2 дня нужно очень рано вставать.
Спасибо нашему гиду, Султан, если ты вдруг читаешь отзыв, благодаря твоему труду, нам как туристам хочется возвращаться в Вашу страну ещё и ещё!
Непременно рекомендуем все друзьям и близким ехать в Каппадокию с Вами!
Максимальное уважение!

Однозначная и безоговорочная рекомендация!
Однозначная и безоговорочная рекомендация!
Однозначная и безоговорочная рекомендация!
Однозначная и безоговорочная рекомендация!
Однозначная и безоговорочная рекомендация!
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