Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Что вас ожидает

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долине Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. В Красной долине сможете встретить закат невероятной красоты. А завершит день шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном ресторане, где для вас исполнят традиционные танцы 💃 турецких регионов.

Программа

Сбор путешественников из отелей (05:00 — 06:00)

Остановка в горах ⛰️ Торос для завтрака

Посещение одного из подземных городов

Прибытие в Аванос; обед (национальная кухня региона)

Посещение парка Гёреме

Посещение панорамной площадки «Ортахисар» («Средняя Крепость»)

Посещение скального города Чавушин

Посещение музея под открытым небом «Пашабаг»

Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)

Посещение Красной Долины

Прибытие в отель 🏨 в г. Аванос. ; заселение, ужин

Шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном скальном ресторане

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить инстаграмную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

Полёт на воздушном шаре / Посещение панорамной площадки воздушных шаров

Завтрак, выселение из отеля

Посещение Долины Любви

Посещение Долины Голубей

Посещение крепости Учхисар

Отправление из Каппадокии

Обед в г. Конья (комплексное меню национальной кухни региона)

Возвращение в отель 🏨 (18:30 — 19:30)

Организационные детали

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия ⛳

— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Обратите внимание: на экскурсии 🧭 есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до отеля

— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей под открытым небом Пашабаг»

— Проживание в отеле «Alp Hotel Cappadocia» (ex. «Stone Concept Hotel») / «Suhan Kapadokya Otel»

— Завтрака и ужин в отеле, завтрак в первый день экскурсии 🧭

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки во время питания

— Обед (шведский стол в 1-й день и комплексный во 2-й) — по 10 USD за один прием пищи

— Закат солнца в Красной долине — 10 USD

— Панорама воздушных шаров (1. 5 часа) — 15 USD

— Полет на воздушном шаре (1 час) — (100 — 200 USD зависит от сезона)

— Вечернее Шоу «Ночь в Каппадокии» (2 часа) — 30 USD

— Доплата за одноместный номер — 15 USD