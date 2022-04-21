Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней

Гастрономическая прогулка

Индивидуальная
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней
Гастрономическая прогулка. Знакомство с городом и турецкой кухней

Что вас ожидает 🤩

  • Анталья считается центром туристической Турции
  • А ее стариный центр Калеичи поистине сердцем города. Исторический центр - это Турция в миниатюре. Восточная сказка 4-х районов Калеичи перекликается с колоритом современной жизни. Главные достопримечательности
  • Удивительный порт с чашечкой ароматного кофе и дегустации турецких блюд откроются в волшебной прогулке
На гастро прогулке, мы отправляемся на изучение исторического района и дегустацию турецких блюд.
Здесь расположено множество аутентичных, местных кафе, а также самый вкусный стрит фуд в не туристических улочках.
Конечно, в Турции с давних времен так повелось, что у каждого города есть свое традиционное блюдо. И мы отправиляемся на дегустацию Анталийской кухни в совершенно нетуристические рестораны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены все блюда и напитки заявленные в программе
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются блюда по желанию и напитки
  • А также личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча около центрального входа ТЦ Марк Анталия
Завершение: Секреты турецкой кухни
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник,вторник,среда,четверг,пятница,суббота,воскресенье, с 14.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник,вторник,среда,четверг,пятница,суббота,воскресенье, с 14.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🍤Гастрономические🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Турецкая баня в Анталии
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
4.7
12 отзывов
Турецкая баня в Анталии
Турецкая баня - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время
$30 за 1 человека
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Anna
5
11 отзывов
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни
50 за 1 человека
Восточные краски Анталии: обзорная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Elena
Нет отзывов
Восточные краски Анталии: обзорная прогулка
Я познакомлю Вас со старой Анталией и современным городом
$99 за 1-3 чел.
Турецкая баня в Анталии
1 час
🚌 На автобусе
Мини-группа
BreezesTour
4.8
10 отзывов
Турецкая баня в Анталии
Мы предлагаем окунуться в настоящую атмосферу турецкого хамама, ощутить все эмоции на себе, узнать больше о турецких
$40 за 1 человека
Знаменитый турецкий завтрак
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Знаменитый турецкий завтрак
Турецкий завтрак считается одним из самых «правильных» и здоровых завтраков в мире
$50 за 1-9 чел.
Турецкий хамам
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
BREEZES
Нет отзывов
Турецкий хамам
Посещение Турецкого Хамама - традиционные пилинг, пенный и масляный массаж
$56.25 за 1 человека
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anna
Нет отзывов
Другая Турция: неизведанные места и гастрономические открытия
Пройти участок Ликийской тропы, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
от 200 за 1-2 чел.
Крылатые качели по-турецки
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Tatyana
5
1 отзыв
Крылатые качели по-турецки
Полюбоваться горными пейзажами Антальи, насладиться национальной кухней и полетать над пропастью
57 за 1-9 чел.
Анталья - больше, чем курорт
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Irina
2.5
2 отзыва
Анталья - больше, чем курорт
Групповая автобусная экскурсия для знакомства с городом между морем и горами
35 за 1 человека
Анталия с историком
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Хайдар
5
2 отзыва
Анталия с историком
Прогуляться по старому городу, увидеть Дюденский водопад и прочувствовать колорит турецкой Ривьеры
100 за 1-4 чел.
Старый город Антальи
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
4.9
101 отзыв
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
125113 за 1-4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Угур
5
11 отзывов
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
11290 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ