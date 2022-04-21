На гастро прогулке, мы отправляемся на изучение исторического района и дегустацию турецких блюд.

Здесь расположено множество аутентичных, местных кафе, а также самый вкусный стрит фуд в не туристических улочках.

Конечно, в Турции с давних времен так повелось, что у каждого города есть свое традиционное блюдо. И мы отправиляемся на дегустацию Анталийской кухни в совершенно нетуристические рестораны.