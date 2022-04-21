А ее стариный центр Калеичи поистине сердцем города. Исторический центр - это Турция в миниатюре. Восточная сказка 4-х районов Калеичи перекликается с колоритом современной жизни. Главные достопримечательности
Удивительный порт с чашечкой ароматного кофе и дегустации турецких блюд откроются в волшебной прогулке
Anna — ваш гид в Анталии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
На гастро прогулке, мы отправляемся на изучение исторического района и дегустацию турецких блюд.
Здесь расположено множество аутентичных, местных кафе, а также самый вкусный стрит фуд в не туристических улочках.
Конечно, в Турции с давних времен так повелось, что у каждого города есть свое традиционное блюдо. И мы отправиляемся на дегустацию Анталийской кухни в совершенно нетуристические рестораны.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость включены все блюда и напитки заявленные в программе
Что не входит
Дополнительно оплачиваются блюда по желанию и напитки
А также личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча около центрального входа ТЦ Марк Анталия
Завершение: Секреты турецкой кухни
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник,вторник,среда,четверг,пятница,суббота,воскресенье, с 14.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник,вторник,среда,четверг,пятница,суббота,воскресенье, с 14.00
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии