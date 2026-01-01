Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
20 янв в 06:00
21 янв в 06:00
€116 за человека
Групповая
до 28 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
$158 за человека
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Начало: Памуккале
$116 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Памуккале
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Памуккале в январе 2026
Сейчас в Памуккале в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 158. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Памуккале на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от €116. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март