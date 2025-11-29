Описание экскурсииПроведите свое однодневное путешествие с пользой, исследуя достопримечательности и культуру Анталии. Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами. В этот прекрасный город мы и приглашаем наших туристов, число которых растет с каждым годом. Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии. Дюденский водопад Во время нашего путешествия первой вашей возможностью станет посещение водопада. Красивые виды вдохновят вас на дальнейшее путешествие. Настоящее чудо Анталии встретит Вас с высоты 40 метров. Сделав пару удачных снимков на фоне природы Вы отправитесь в дальнейшее путешествие. Калечи Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи. Рассмотрев жизнь местных жителей Вы больше узнаете о турецкой культуре и насладитесь древней архитектурой. За 2 часа Вы сможете рассмотреть множество достопримечательностей, которые находятся в пешей доступности. Самыми значимыми являются: Ворота Адриана, часы и башня Брамн, мечеть Йивлиминаре и множество музеев. Чтобы разнообразить свое путешествие Вам представится возможность вкусно пообедать в ресторане, купить сувениры, а также посетить множество магазинов. Это свободное время отличная возможность узнать больше о культуре Турции. Возвращение назад Выполнив запланированную программу тура, к вечеру, полны эмоций и впечатлений, вы будете доставлены обратно в свои отели в Сиде. Этой экскурсией вы разнообразите свой отдых и откроете для себя новые места.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюденский водопад
- Анталья Старый город
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Страховка
- Дюденский водопад
- Прогулка на яхте
- Свободное время в старом городе
- Русский гид (при наборе группы русских туристов)
- Обед
- Англоязычный гид (при малом количестве русскиз туристов совмещение туристов в одну группу)
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиде
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
