Описание экскурсии Проведите свое однодневное путешествие с пользой, исследуя достопримечательности и культуру Анталии. Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами. В этот прекрасный город мы и приглашаем наших туристов, число которых растет с каждым годом. Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии. Дюденский водопад Во время нашего путешествия первой вашей возможностью станет посещение водопада. Красивые виды вдохновят вас на дальнейшее путешествие. Настоящее чудо Анталии встретит Вас с высоты 40 метров. Сделав пару удачных снимков на фоне природы Вы отправитесь в дальнейшее путешествие. Калечи Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи. Рассмотрев жизнь местных жителей Вы больше узнаете о турецкой культуре и насладитесь древней архитектурой. За 2 часа Вы сможете рассмотреть множество достопримечательностей, которые находятся в пешей доступности. Самыми значимыми являются: Ворота Адриана, часы и башня Брамн, мечеть Йивлиминаре и множество музеев. Чтобы разнообразить свое путешествие Вам представится возможность вкусно пообедать в ресторане, купить сувениры, а также посетить множество магазинов. Это свободное время отличная возможность узнать больше о культуре Турции. Возвращение назад Выполнив запланированную программу тура, к вечеру, полны эмоций и впечатлений, вы будете доставлены обратно в свои отели в Сиде. Этой экскурсией вы разнообразите свой отдых и откроете для себя новые места.

