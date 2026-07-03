Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, которая перенесет вас из современного курортного города Сиде в атмосферу древней Антальи, где каждый камень хранит истории времен Римской империи и Османской империи.
Вас ждет знакомство читать дальшеуменьшить
с Калеичи - сердцем Старого города, где сохранились уникальные исторические памятники, мечети и древние ворота.
Вы узнаете о жизни города в разные эпохи, познакомитесь с архитектурными особенностями минаретов и медресе, а также посетите знаменитые ворота Адриана и морской порт Калеичи Марина.
Завершит экскурсию посещение живописного водопада Дюден, который с каскадами падает прямо в Средиземное море, создавая неповторимое зрелище.
Это путешествие не только позволит вам прикоснуться к истории, но и насладиться красотами природы Турции, оставив незабываемые впечатления
🕰 Погружение в историю от Римской империи до Турецкой республики
🏛 Уникальные архитектурные памятники
🌊 Водопад Дюден, впадающий в Средиземное море
🚶♂️ Прогулка по живописным улочкам Калеичи
📚 Экскурсия с профессиональным гидом-историком
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Старого города Антальи и водопада Дюден - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками без лишней жары. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть чуть ниже, что делает прогулки более приятными. В зимние месяцы, с ноября по март, возможно посещение, но стоит учесть, что погода может быть более прохладной и дождливой, что может повлиять на комфорт экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Калеичи
Площадь Джумхуриет
Минарет Йивли
Мечеть Искеле
Минарет Кесик
Морской порт Калеичи Марина
Ворота Адриана
Башня Хыдырлык
Медресе Каратай
Монастырь Мевлевихане
Водопад Дюден
Описание экскурсии
Калеичи — «другая Анталья»
Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.
«Визитные карточки» города
Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории. В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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2
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A
Alexander
Экскурсия очень понравилась, если вы хотите спокойно посмотреть невероятные красоты Анталии (и не только) в приятном, интересном и грамотном сопровождении, то Вам к Угуру. Поездка началась вовремя на комфортабельном автомобиле, читать дальшеуменьшить
своей семьей, без лишней суеты, мы узнали и увидели много нового, рекомендуем! Отдельное спасибо хочется сказать за прекрасные семейные фотографии, которые в процессе экскурсии нам помог сделать Угур, будем пересматривать и вспоминать этот день с теплом в сердце. Большое спасибо!
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О
Ольга
Очень хорошая экскурсия! Гид Угур Бешли прекрасно знает историю страны и края, но не перегружает туристов историческими подробностями. При этом очень интересно, с юмором рассказывает о достопримечательностях и отвечает на читать дальшеуменьшить
все вопросы. Преимущества индивидуальной экскурсии, что ты не связан временем ожидания других туристов и можешь провести в заинтересовавшем тебя месте столько времени, сколько нужно. Мы были в этих местах впервые, поэтому все было интересно: и необычный водопад и старый город Антальи. Если приедем еще раз, обязательно воспользуемся услугами Угура, чтобы посмотреть другие интересные места.
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O
Olga
Пользуюсь сайтом tripster не первый год и очень рада, что в Турции он меня тоже не подвёл! Спасибо за замечательного, сертифицированной гида Угура Бесли, который провёл для нас индивидуальную экскурсию читать дальшеуменьшить
в старый город и нижний водопад Дюден. Начну с того, что групповая экскурсия с нашим туроператором повергла меня в шок, именно поэтому я стала искать другой вариант для более детального знакомства с Турцией. Поэтому, если Вы цените своё время, вам импонирует индивидуальный подход и вы не хотите переплачивать, смело выбирайте гида Угура Бесли и останетесь довольны! В следующий наш визит мы с друзьями обязательно закажем экскурсии именно у него. Гарантия честной цены, бесплатная отмена экскурсии за 48 часов и предоплата 20% через сайт - все это делает ваши приключения полностью безопасными!
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О
Ольга
Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась на утренние часы, когда жара ещё не столь сильна. Мы читать дальшеуменьшить
смогли увидеть красивые места, услышать их историю, посетили музей этнографии. Виды на водопад Дюден - впечатляют! Хочу отдельно отметить отзывчивость гида - из-за форс-мажора мы были вынуждены перенести экскурсию на несколько дней, сообщив об этом гиду в последний момент. Угур с пониманием отнёсся к нашей ситуации, помог с переносом экскурсии, предлагал помощь в сложившейся ситуации.
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М
Марина
Сегодня мы побывали в старом городе Антальи и на водопаде Дюден вместе с гидом Угуром. Экскурсия очень понравилась. В Анталии нас встретили уютные улочки старого города, прогуляется по ним одно читать дальшеуменьшить
удовольствие. Угур рассказал много интересных историй, связанных городом. Осмотрев старый город, мы отправились к водопаду Дюден, где смогли насладится красотой водопада и прекрасным видом. Во время экскурсии мы узнали о традиция и жизни местных жителей. Большое спасибо Угуру, нашей семье все очень понравилось.
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась! Гид очень приятный человек, интересно преподносит информацию, спокойно водит машину, так что насчет этого можно не беспокоиться. Хорошо обьясняет, знает историю, подскажет, где можно вкусно перекусить или красиво сфотографироваться. Разговорчивый и добрый! Очень рекомендую его экскурсии! Спасибо вам Угур за прекрасное времяпровождение, у нас с детьми это останется в памяти надолго!!! ❤👍
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