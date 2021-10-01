Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде

Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом

5
4 отзыва
Приглашаю совершить путешествие от времен расцвета Римской империи до Турецкой республики! Вы пройдете по старинным улочкам и увидите древние ворота, башни, мечети, дома и медресе.

А я помогу вам погрузиться в атмосферу античности, познакомлю с культурой и традициями турецкого народа.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде

Что вас ожидает

Калеичи — «другая Анталья»

Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.

«Визитные карточки» города

Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории. В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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4 настоящих отзыва от туристов

О
1 окт 2021
Очень хорошая экскурсия! Гид Угур Бешли прекрасно знает историю страны и края, но не перегружает туристов историческими подробностями. При этом очень интересно, с юмором рассказывает о достопримечательностях и отвечает на все вопросы. Преимущества индивидуальной экскурсии, что ты не связан временем ожидания других туристов и можешь провести в заинтересовавшем тебя месте столько времени, сколько нужно. Мы были в этих местах впервые, поэтому все было интересно: и необычный водопад и старый город Антальи. Если приедем еще раз, обязательно воспользуемся услугами Угура, чтобы посмотреть другие интересные места.
Е
20 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Гид очень приятный человек, интересно преподносит информацию, спокойно водит машину, так что насчет этого можно не беспокоиться. Хорошо обьясняет, знает историю, подскажет, где можно вкусно перекусить или красиво сфотографироваться. Разговорчивый и добрый! Очень рекомендую его экскурсии! Спасибо вам Угур за прекрасное времяпровождение, у нас с детьми это останется в памяти надолго! ❤👍
М
15 июля 2021
Сегодня мы побывали в старом городе Антальи и на водопаде Дюден вместе с гидом Угуром. Экскурсия очень понравилась. В Анталии нас встретили уютные улочки старого города, прогуляется по ним одно удовольствие. Угур рассказал много интересных историй, связанных городом. Осмотрев старый город, мы отправились к водопаду Дюден, где смогли насладится красотой водопада и прекрасным видом. Во время экскурсии мы узнали о традиция и жизни местных жителей. Большое спасибо Угуру, нашей семье все очень понравилось.
O
12 июля 2021
Пользуюсь сайтом tripster не первый год и очень рада, что в Турции он меня тоже не подвёл! Спасибо за замечательного, сертифицированной гида Угура Бесли, который провёл для нас индивидуальную экскурсию в старый город и нижний водопад Дюден. Начну с того, что групповая экскурсия с нашим туроператором повергла меня в шок, именно поэтому я стала искать другой вариант для более детального знакомства с Турцией. Поэтому, если Вы цените своё время, вам импонирует индивидуальный подход и вы не хотите переплачивать, смело выбирайте гида Угура Бесли и останетесь довольны!
В следующий наш визит мы с друзьями обязательно закажем экскурсии именно у него. Гарантия честной цены, бесплатная отмена экскурсии за 48 часов и предоплата 20% через сайт - все это делает ваши приключения полностью безопасными!

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