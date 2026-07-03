Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, которая перенесет вас из современного курортного города Сиде в атмосферу древней Антальи, где каждый камень хранит истории времен Римской империи и Османской империи.Вас ждет знакомство

с Калеичи - сердцем Старого города, где сохранились уникальные исторические памятники, мечети и древние ворота. Вы узнаете о жизни города в разные эпохи, познакомитесь с архитектурными особенностями минаретов и медресе, а также посетите знаменитые ворота Адриана и морской порт Калеичи Марина. Завершит экскурсию посещение живописного водопада Дюден, который с каскадами падает прямо в Средиземное море, создавая неповторимое зрелище. Это путешествие не только позволит вам прикоснуться к истории, но и насладиться красотами природы Турции, оставив незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Старого города Антальи и водопада Дюден - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками без лишней жары. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть чуть ниже, что делает прогулки более приятными. В зимние месяцы, с ноября по март, возможно посещение, но стоит учесть, что погода может быть более прохладной и дождливой, что может повлиять на комфорт экскурсий.

Сейчас август — это идеальное время.