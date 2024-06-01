1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
«визитная карточка региона — водопад Манавгат (свободное время — 20 мин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
«Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Водопад Манавгат — символ города на горной реке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Водопад Манавгат — это визитная карточка региона Сиде»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер-тур Три водопада Анталии: путешествие с комфортом из Сиде
Окунитесь в прохладу и красоту трех водопадов Анталии с индивидуальным трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- VVitasdewind30 мая 2024Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ННаталия22 мая 2024Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ААлёна20 мая 2024Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
- ААльбина4 февраля 2024Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
- ККапитолина3 февраля 2024Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
- ЕЕлена2 января 2024Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Водопады»
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