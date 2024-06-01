Экскурсии на водопады из Сиде

Найдено 10 экскурсий в категории «Водопады» в Сиде, цены от €22, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Его ширина — 40 м, а высота — 2 м, оттого его и называют водопадом»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от 120 за всё до 6 чел.
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
«визитная карточка региона — водопад Манавгат (свободное время — 20 мин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388350 за всё до 4 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
«Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
279 за всё до 3 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Сиде за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Водопад Манавгат — символ города на горной реке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
23%
Групповая
8 часов
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Водопад Манавгат — это визитная карточка региона Сиде»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
30$23 за человека
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Трансфер-тур Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Трансфер-тур Три водопада Анталии: путешествие с комфортом из Сиде
Окунитесь в прохладу и красоту трех водопадов Анталии с индивидуальным трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
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    замечательные остановки перед самим Сиде. Дети весь день после экскурсии рассказывали нам легенды и исторические факты, которыми с нами поделилась Светлана. Отдельное спасибо за тайные тропы в древнем Сиде с отличными фотографиями! Однозначно рекомендую 👍

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
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    море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)

  • V
    Vitasdewind
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Неплохая обзорная экскурсия, заехали во все популярные места (мечеть, сад апельсиновый, зоопарк, водопад (это конечно не водопад, а порог высотой
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    1,5 метра), разрушенный старый город в горах - в лесу, пара остановок на покупки и перекус), по минут 20-30 каждая локация. На кораблике по горному озеру часа 1,5 включая купание, вода кстати не холодная, показалось даже теплее чем в море слегка. Обед после кораблика небольшой, норм. Учтите, что автобусы не имеют окон, а только пленку которую поднимают, будет продувать весьма. Если повезет будете обливаться водой с другими автобусами))). Группа подобралась позитивная, песни пели все, гид-куратор развлекал как мог))

  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
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    знает о ней очень много, а всю информацию всегда проверяет. Было рассказано много интересных фактов, а четырем детям (от 2,5 до 7 лет) было где полазить - эта часть им особенно понравилась) Но какие же виды открываются под конец😍 мы ездили на экскурсию во второй половине дня и я могу вас уверить, что Сиде на закате прекрасен. Берите с собой пауэр банк, фотографий будет много. Наши телефоны сели за 30 минут до конца экскурсии 😅

    Ездили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный Сиде
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Все прошло отлично, единственное больше часа из отелей забирали других туристов. Водитель и Али крутые 🫶
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
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    очень комфортно провести время на природе. Мы посетили окрестности региона, в котором отдыхали и были поражены как там красиво! Водопад был очень красивым и наполненным, говорят в летний период воды бывает намного меньше. В горах находится развалины античного города, их осталось не много – но он затерялся между деревьев и прогулка там мне понравилась больше всего. По дороге мы встречали также очень много остатков древности. Сама дорога очень живописна, природа просто великолепна! Мы увидели знаменитую плотину, Зеленое Озеро. Кормили хорошо, вся группа осталась сыта. Транспорт также был хорошим, водитель вел аккуратно. Так как мы поехали в феврале, информацию для группы давали на английском (нас заранее об этом предупрелили). Так как это обзорная экскурсия и информации дается не много, знание нашего английского хватило)) Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу и исторические места! Экскурсия очень бюджетная и насыщенная! Нам все очень понравилось!

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
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    без гида не оценить, и не понять переплетений эпох: догреческой, греческой, римской и так далее. . еще и уникальный старый порт. И два храма на самом берегу моря. И византийская базилика там же. Богатое на впечатление место,- и благодаря Угуру в нем просто ориентироваться, представлять как текла жизнь, и как менялись эпохи. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    2 января 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  2. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
  3. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
  4. Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
  5. Древний Сиде и водопад Манавгат
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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