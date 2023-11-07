скидка
10%
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
24 сен в 08:30
26 сен в 08:30
461€415 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
14 часов
Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Ваш отель
«Калечи Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи»
Расписание: Вторник, Суббота
Завтра в 00:00
24 сен в 08:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюба7 ноября 2023После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
- ООльга29 июня 2022Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
- ИИван10 июня 2022Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
- ММария7 ноября 2021Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Старый город»
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