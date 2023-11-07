Экскурсии по Старому городу в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Сиде, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
скидка
10%
7 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
24 сен в 08:30
26 сен в 08:30
461415 за всё до 4 чел.
Античный Сиде и Парк динозавров
На машине
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Анталия - старый город и Дуденский водопад
На автобусе
11 отзывов
14 часов
Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Ваш отель
«Калечи Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи»
Расписание: Вторник, Суббота
Завтра в 00:00
24 сен в 08:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люба
    7 ноября 2023
    Античный Сиде и Парк динозавров
    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
    читать дальше

    и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)

    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
    читать дальше

    на утренние часы, когда жара ещё не столь сильна. Мы смогли увидеть красивые места, услышать их историю, посетили музей этнографии. Виды на водопад Дюден - впечатляют! Хочу отдельно отметить отзывчивость гида - из-за форс-мажора мы были вынуждены перенести экскурсию на несколько дней, сообщив об этом гиду в последний момент. Угур с пониманием отнёсся к нашей ситуации, помог с переносом экскурсии, предлагал помощь в сложившейся ситуации.

  • И
    Иван
    10 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
  • М
    Мария
    7 ноября 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
  2. Античный Сиде и Парк динозавров
  3. Анталия - старый город и Дуденский водопад
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Акведук
  5. Античный город
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Площадь Агора
  9. Археологический музей
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 415 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Сиде с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам