Багги-сафари в Сиде — это один из самых захватывающих и динамичных туров, который сочетает в себе адреналин от быстрой езды на багги и возможность наслаждаться потрясающей природой региона.
Описание экскурсии
Что вас ждет • прибытие на базу на трансфере из отеля;
- после прибытия на базу, вы познакомитесь с багги;
- получите инструктаж от профессиональных инструкторов;
вам подробно расскажут, как управлять машиной, и объяснят все правила безопасности. Багги-сафари в действии Теперь пора применить полученные навыки! Вы отправитесь в путешествие по живописным тропам Таврских гор. Полтора часа ярких эмоций: живописные пейзажи, свежий горный воздух, и, конечно, веселье от брызг воды и грязи, которые неизменно сопровождают этот драйвовый маршрут. После завершения захватывающего маршрута мы вернемся на базу, откуда на комфортабельном автобусе вас доставят обратно в отель. Важная информация:.
- Права для участия не требуются!
- Если вам исполнилось 17 лет, вы можете самостоятельно управлять багги.
- Если с вами путешествует ребенок, он сможет занять место пассажира и насладиться приключением вместе с вами.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Багги сафари 1, 5 - 2 часа
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 08:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Права для участия не требуются
- Если вам исполнилось 17 лет, вы можете самостоятельно управлять багги
- Если с вами путешествует ребенок, он сможет занять место пассажира и насладиться приключением вместе с вами
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
