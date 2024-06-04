1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
«Джип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ККсения14 мая 2024Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
- AAlex1 мая 2024Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
- ММихаил2 октября 2023Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
- ААнна14 сентября 2023Лучшее сафари в моей жизни! 2 полноценных часа на квадроциклах в сопровождении четырех внимательнейших гидов, и в гору и с
- ЮЮлия30 августа 2023Рафтинг и Багги Сафариездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг
- ЮЮлия11 июля 20234 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонамиНам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
- ЕЕкатерина9 июля 20234 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонамиВсе было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сафари»
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