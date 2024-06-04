Сафари и дикая природа в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Сафари» в Сиде, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
4 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
18 отзывов
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $35 за человека
Джип Сафари в Сиде
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
«Джип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании
  • A
    Alex
    1 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
  • М
    Михаил
    2 октября 2023
    Джип Сафари в Сиде
    Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
  • А
    Анна
    14 сентября 2023
    Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
    Лучшее сафари в моей жизни! 2 полноценных часа на квадроциклах в сопровождении четырех внимательнейших гидов, и в гору и с
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    горы, и по лужам и по грязи, все весело и по-доброму, с остановками для фото, эмоции через край! Cat squad лучшие в своем деле!

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2023
    Рафтинг и Багги Сафари
    ездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг
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    за другом едет с небольшой скоростью, обгонять нельзя. сплав - холодно, но весело, особенно если вам попадётся капитан-весельчак, будете и кричалки кричать и соседние лодки обрызгивать, обед сносный. гиды говорят по русски. обувь для раыфтинга купила у них за 10 $. в общем мы довольны. рекомендую

  • Ю
    Юлия
    11 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Нам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
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    с ветерком, но не прям уж это было экстремально. Почти везде катались по дорогам с ыиражами. Нам все доступно рас, сказали, показали, выдали снаряжение. Рафтинг тоже удался, мы и не ожидали. Было совсем не опасно, инструктор Рафик на каждом шагу помогал, вылаыливал из воды всех вы павших за борт.

  • Е
    Екатерина
    9 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Все было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  4. Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
  5. Джип Сафари в Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Сафари" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 35 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Цены на сафари в Сиде, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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