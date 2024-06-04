Прогулки и туры на багги в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Багги» в Сиде, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
На квадроциклах
Багги
4 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
26 июля в 08:45
35 за человека
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Джиппинг
Багги
4 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Насыщенный тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон
Погрузитесь в мир экстремальных приключений с рафтингом, джип-сафари, багги и зиплайном в Сиде. Вас ждут незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
«Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров»
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде
На автобусе
Джиппинг
Багги
1 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде
Начало: Сиде
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: среда, пятница
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании
  • T
    Terry65
    8 октября 2023
    3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
    Шикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2023
    Рафтинг и Багги Сафари
    ездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг
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    за другом едет с небольшой скоростью, обгонять нельзя. сплав - холодно, но весело, особенно если вам попадётся капитан-весельчак, будете и кричалки кричать и соседние лодки обрызгивать, обед сносный. гиды говорят по русски. обувь для раыфтинга купила у них за 10 $. в общем мы довольны. рекомендую

  • М
    Мария
    10 августа 2022
    Рафтинг и Багги Сафари
    Экскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво
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    обливают. При прохождении одного из порогов из лодки выпало 6 человек. Было страшно. Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Багги»

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  2. Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
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  5. Акведук
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  8. Каньоны Кепрюлю
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2024
Сейчас в Сиде в категории "Багги" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 50. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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