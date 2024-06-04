6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
26 июля в 08:45
€35 за человека
9 часов
Водная прогулка
Насыщенный тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон
Погрузитесь в мир экстремальных приключений с рафтингом, джип-сафари, багги и зиплайном в Сиде. Вас ждут незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
«Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров»
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
9 часов
Водная прогулка
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Сиде
Начало: Сиде
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: среда, пятница
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
- TTerry658 октября 20233в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из СидеШикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
- ЮЮлия30 августа 2023Рафтинг и Багги Сафариездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг
- ММария10 августа 2022Рафтинг и Багги СафариЭкскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Багги»
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