1 чел.
По популярности
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17€16 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в невероятно живописное путешествие по горной Турции»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
- ААнастасия1 апреля 2024Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
- ООлег19 марта 2024позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
- ВВсеволод4 октября 2023Любая индивидуальная экскурсия, конечно, лучше групповой. Особенно, когда ты видишь эту пробку из джипов, из которых где захотелось не выбраться
- EEkaterina30 сентября 202325 сентября 2023г. у нас состоялась экскурсия из отеля Trendy Aspendos Beac. Во все время экскурсии Firat подробно нам рассказывал
- ИИлья31 августа 2023Обратились к Фырату за индивидуальной экскурсией в каньон, посетили еще множество интересных мест. Фырат очень интересно рассказал, как об исторических фактах, так и о жизни в Турции. Вся поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Всем рекомендую, Фырат профессионал своего дела!
- ААнастасия4 июня 2023Ездили на экскурсию на рафтинг и каньоны. Что в первую очередь хочется сказать, по названию можно понять, что сначала нас
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Горы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 16 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Сиде на 2024 год по теме «Горы», 30 ⭐ отзывов, цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август