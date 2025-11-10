Мои заказы

Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде

Отправьтесь в увлекательное путешествие к Генуэзскому порту — одному из самых красивых уголков Средиземного моря.

Вас ждут кристально чистая вода, живописные бухты, загадочная Фосфорная пещера и незабываемый обед на борту.

Насладитесь тишиной природы, купанием в уединённых местах и великолепными пейзажами, которые останутся в вашей памяти навсегда!
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
Ближайшие даты:
2
мая4
мая6
мая
Время начала: 06:00

Описание круиза

Если устали от шума и нужно забыться, то эта экскурсия для Вас. Шум моря, скрип мачты и такелажа. Остановки в бухтах для плавания- единственное, что нарушит Ваш покой. Генуэзская бухта — одна из более или менее нетронутых бухт на побережье Средиземного моря. Бухта, впечатляющая своей чистотой и прозрачными водами, расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода по суше, можно только по морю. Ходят слухи, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели! Генуэзская бухта также славится своими грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша при растяжках на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и забыться, тогда бронируйте – получите массу впечатлений и фотографий на память. Тем более что круиз не ограничивается посещением только этой замечательной бухты… Фосфорная пещера Бухта Сазак Бухта Чобан (пастушья) Так что принимаем грязевую ванну и идем наблюдать за черепахами, так они точно не разбегутся 😀 Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии:
Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).

•Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Сиде и обратно, составляет примерно 14 часов. 2. Что включено в стоимость:

Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).
Прогулка на лодке.

•Обед •Трансфер из вашего отеля и обратно. 3. Что не включено:

  • Напитки (включая безалкогольные и алкогольные).
  • Личные расходы (например, мороженое или сувениры).

•Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее). 4. Что взять с собой:

  • Купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
  • Головной убор для защиты от солнца.
  • Камеру для фотографий.

•Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте). 5. Рекомендуем:

  • Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено.
  • Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Генуэзская бухта (Порто Дженевиз)
  • Фосфорная пещера
  • Бухта Сазак
  • Бухта Чобан (пастушья)
Что включено
  • Трансфер из отеля
  • Страховка
  • Яхттур
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Мороженое
  • Приносить с собой напитки не разрешают
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • 1. Продолжительность экскурсии:
  • Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов)
  • Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Сиде и обратно, составляет примерно 14 часов
  • 2. Что включено в стоимость:
  • Прогулка на лодке
  • Обед
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • 3. Что не включено:
  • Напитки (включая безалкогольные и алкогольные)
  • Личные расходы (например, мороженое или сувениры)
  • Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее)
  • 4. Что взять с собой:
  • Купальник, полотенце, солнцезащитный крем
  • Головной убор для защиты от солнца
  • Камеру для фотографий
  • Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте)
  • 5. Рекомендуем:
  • Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено
  • Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии из Сиде

Сиде - гармония древности, красоты и современности
На машине
На микроавтобусе
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
9 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
€50 за человека
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
На автобусе
8 часов
-
10%
77 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$26$29 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде