Отправьтесь в увлекательное путешествие к Генуэзскому порту — одному из самых красивых уголков Средиземного моря.
Вас ждут кристально чистая вода, живописные бухты, загадочная Фосфорная пещера и незабываемый обед на борту.
Насладитесь тишиной природы, купанием в уединённых местах и великолепными пейзажами, которые останутся в вашей памяти навсегда!
Описание круиза
Если устали от шума и нужно забыться, то эта экскурсия для Вас. Шум моря, скрип мачты и такелажа. Остановки в бухтах для плавания- единственное, что нарушит Ваш покой. Генуэзская бухта — одна из более или менее нетронутых бухт на побережье Средиземного моря. Бухта, впечатляющая своей чистотой и прозрачными водами, расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода по суше, можно только по морю. Ходят слухи, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели! Генуэзская бухта также славится своими грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша при растяжках на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и забыться, тогда бронируйте – получите массу впечатлений и фотографий на память. Тем более что круиз не ограничивается посещением только этой замечательной бухты… Фосфорная пещера Бухта Сазак Бухта Чобан (пастушья) Так что принимаем грязевую ванну и идем наблюдать за черепахами, так они точно не разбегутся 😀 Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии:
Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).
•Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Сиде и обратно, составляет примерно 14 часов. 2. Что включено в стоимость:
Прогулка на лодке.
•Обед •Трансфер из вашего отеля и обратно. 3. Что не включено:
- Напитки (включая безалкогольные и алкогольные).
- Личные расходы (например, мороженое или сувениры).
•Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее). 4. Что взять с собой:
- Купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
- Головной убор для защиты от солнца.
- Камеру для фотографий.
•Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте). 5. Рекомендуем:
- Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено.
- Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Генуэзская бухта (Порто Дженевиз)
- Фосфорная пещера
- Бухта Сазак
- Бухта Чобан (пастушья)
Что включено
- Трансфер из отеля
- Страховка
- Яхттур
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Мороженое
- Приносить с собой напитки не разрешают
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
