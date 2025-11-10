Если устали от шума и нужно забыться, то эта экскурсия для Вас. Шум моря, скрип мачты и такелажа. Остановки в бухтах для плавания- единственное, что нарушит Ваш покой. Генуэзская бухта — одна из более или менее нетронутых бухт на побережье Средиземного моря. Бухта, впечатляющая своей чистотой и прозрачными водами, расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода по суше, можно только по морю. Ходят слухи, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели! Генуэзская бухта также славится своими грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша при растяжках на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и забыться, тогда бронируйте – получите массу впечатлений и фотографий на память. Тем более что круиз не ограничивается посещением только этой замечательной бухты… Фосфорная пещера Бухта Сазак Бухта Чобан (пастушья) Так что принимаем грязевую ванну и идем наблюдать за черепахами, так они точно не разбегутся 😀 Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии:

Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).

•Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Сиде и обратно, составляет примерно 14 часов. 2. Что включено в стоимость:

Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).

Прогулка на лодке.

•Обед •Трансфер из вашего отеля и обратно. 3. Что не включено:

Напитки (включая безалкогольные и алкогольные).

Личные расходы (например, мороженое или сувениры).

•Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее). 4. Что взять с собой:

Купальник, полотенце, солнцезащитный крем.

Головной убор для защиты от солнца.

Камеру для фотографий.

•Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте). 5. Рекомендуем: