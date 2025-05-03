Круизы и туры по воде в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Сиде, цены от $30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
На яхте
14 часов
Круиз
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
3 мая в 06:00
5 мая в 06:00
$60 за человека
Круиз на яхте к острову Дельфинов
На яхте
4 отзыва
7 часов
Круиз
Увлекательный круиз на яхте к острову Дельфинов с обедом и напитками
Отправляйтесь в круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее к острову Дельфинов. Обед и безалкогольные напитки включены. 70% шанс увидеть черепах и дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее в сторону Аланьи, к острову Дельфинов»
Расписание: Пятница
18 апр в 08:30
22 апр в 08:30
$30 за человека
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
На яхте
4 отзыва
5 часов
Круиз
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
«Круиз по реке Манавгат, купание на пляже, где река впадает в море, и курсирование у берегов Античного Сиде, где видны руины храма Аполлона»
Расписание: Среда-воскресенье
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$35 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
  2. Круиз на яхте к острову Дельфинов
  3. Круиз на яхте - Голубая Лагуна
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Площадь Агора
  7. Водопад Манавгат
  8. Старый город
  9. Археологический музей
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 60. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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