14 часов
Круиз
Генуэзская бухта. Круиз на яхте из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
3 мая в 06:00
5 мая в 06:00
$60 за человека
7 часов
Круиз
Увлекательный круиз на яхте к острову Дельфинов с обедом и напитками
Отправляйтесь в круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее к острову Дельфинов. Обед и безалкогольные напитки включены. 70% шанс увидеть черепах и дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее в сторону Аланьи, к острову Дельфинов»
Расписание: Пятница
18 апр в 08:30
22 апр в 08:30
$30 за человека
5 часов
Круиз
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
«Круиз по реке Манавгат, купание на пляже, где река впадает в море, и курсирование у берегов Античного Сиде, где видны руины храма Аполлона»
Расписание: Среда-воскресенье
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 60. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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