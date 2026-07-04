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Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис

Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
Представьте себе место, где время останавливается, а красота природы и древних руин захватывает дух.

Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, напоминающими хлопковый замок, и целебными горячими источниками, является одним из таких
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мест.

Эта экскурсия из Сиде предлагает вам не только возможность полюбоваться этим восьмым чудом света, но и окунуться в историю, исследуя руины античного Иераполиса.

Вы узнаете о прошлом этого древнего города, его важности как термального курорта в античные времена и об особенностях строительства римских бань.

Кульминацией поездки станет купание в знаменитом бассейне Клеопатры, где теплая минеральная вода обещает не только расслабление, но и оздоровление.

Путешествие на комфортабельном минивэне, рассчитанном на небольшую группу, обеспечит индивидуальный подход и максимальное удобство во время экскурсии.

Подарите себе день, полный открытий и незабываемых впечатлений, выбрав эту экскурсию в Памуккале и Иераполис из Сиде

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
  • 🏛️ Древний город Иераполис с его историей
  • 💧 Купание в бассейне Клеопатры
  • 🚐 Комфортабельный минивэн для поездки
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды-историки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и сухая, что позволяет насладиться прогулками и купанием в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее. Зимой посещение возможно, но стоит учесть, что погода может быть непредсказуемой, и некоторые дни могут быть дождливыми. Тем не менее, даже в это время можно насладиться горячими источниками и избежать толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис

Что можно увидеть

  • Античный театр
  • Некрополь
  • Церкви
  • Римские бани
  • Храм Аполлона
  • Вход в Преисподнюю

Описание экскурсии

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1-6 пассажиров
  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 340 лир
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Бажена
Памуккале с комфортом и душой – спасибо команде мечты! 🚙🤍

Хочу поделиться восторгом от поездки в Памуккале! Это было не просто путешествие, а день, полный заботы и открытий. Отдельный респект организатору
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Угуру за индивидуальный трансфер – это совсем другой уровень удобства. Никаких толп, ожиданий и чужих графиков. За нами заехали точно вовремя прямо до дверей отеля на комфортабельном микроавтобусе, всю дорогу работал кондиционер, была холодная вода, вкусняшки, и мы сами решали, где остановиться по пути.

А теперь о тех, кто сделал этот день по-настоящему незабываемым – о наших гидах!

Основным нашим проводником в мир античности была Марина. Человек-энциклопедия и невероятно обаятельный рассказчик! Она не просто пересказывала сухие даты, а рисовала перед глазами живые картины Древнего Иераполиса, показала нам потайные уголки, о которых не прочитаешь в путеводителях, и умудрялась даже на 40-градусной жаре держать нас вовлеченными в историю, шутить и отвечать на тысячу вопросов. С таким гидом чувствуешь не туристом, а дорогим гостем, которого ведут по самым сокровенным местам.

И конечно благодарность – заботливому Угуру. Он был нашим ангелом-хранителем и координатором, помогал во всех организационных мелочах, отвечал на все наши вопросы, следил, чтобы у всех было хорошее настроение и комфорт. Его внимание и искреннее желание сделать наш отдых идеальным тронули до глубины души.

Сочетание «свой авто + супер-гид Марина + заботливый Угур» превратили обычную экскурсию в приключение с друзьями. Мы вернулись в отель уставшие только от переизбытка эмоций, но абсолютно счастливые. Спасибо вам, ребята, за профессионализм и тепло! Всем советую только индивидуальный формат и только с такими людьми ❤️🇹🇷

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В
Мы ездили на экскурсию в Памуккале и Иераполис из Сиде.
Да, дорога долгая, но Угур и Марина подстроились под наши пожелания, были внимательны и участливы, с ними время пролетело незаметно, успели
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поговорить и об истории, и о стране, и просто о жизни.

Сам Памуккале впечатляет: древние руины, террасы, всё очень красиво. Бассейн Клеопатры был на реконструкции, но нас заранее предупредили (до оплаты), что было правильно и честно.

Совет: выезжайте как можно раньше, чтобы успеть всё посмотреть.
В целом отличная поездка — день длинный, но того стоит!

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Ирина
Это было незабываемое путешествие из Сиде в Памуккале! Угур великолепный экскурсовод! По пути объяснял что мы проезжаем, настолько все доступно и понятно! Т. к. я была с маленьким ребёнком, ей
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не очень был интересен Иераполис, больше привлекали травертины, но проходя недалеко от города, Угур рассказал про него много интересного) после Памуккале мы отправились на лавандовые поля, НО! Угур говорит: раз мы едем в ту сторону, я завезу вас в одно интересное место, которое не могу не показать и туда не возят туристов. Это была пещера с термальными источниками!!!! Мы ходили по ней затаив дыхание!!! Внутри неё мини Памуккале!!! Это так завораживало, аж пересохло в горле))) Далее наш путь приближался к лавандовым и полям… и вот они!!! Лаванда, как красиво она цветёт! Угур даже организовал фотосессию с профессиональным фотографом, это конечно намного лучше, чем на мобильный. Немного отдохнули, перекусили и счастливые, довольные и немного уставшие, но с улыбками до ушей, выдвинулись в сторону отеля. Это был замечательный день! И кстати, никакого шоппинга! Заехали только туда, куда мне действительно было нужно. Угур, спасибо Вам большое за это чудесное путешествие!!!

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Г
Благодарим Угура за прекрасную поездку в Памуккале!
Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится к Угуру - он очень аккуратно водит автомобиль. Кроме этого
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интересный рассказчик, много рассказал о античном Иераполисе нового, того что мы сами не читали.
С Угуром было очень комфортно, он готов подстраиваться под интересы и планы туристов, а детям приготовил вкусный подарок в дорогу.
Кроме этого порядочный человек, которому можно довериться в чужой стране, что не маловажно.
Рекомендую и экскурсию и гида!

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Светлана
Шикарная была экскурсия.
все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили.
Поездка хоть и длительная но комфортная
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С
Все здорово! Гид умница и прекрасный Водитель!
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