Представьте себе место, где время останавливается, а красота природы и древних руин захватывает дух.
Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, напоминающими хлопковый замок, и целебными горячими источниками, является одним из таких
Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, напоминающими хлопковый замок, и целебными горячими источниками, является одним из таких
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
- 🏛️ Древний город Иераполис с его историей
- 💧 Купание в бассейне Клеопатры
- 🚐 Комфортабельный минивэн для поездки
- 👨🏫 Профессиональные гиды-историки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и сухая, что позволяет насладиться прогулками и купанием в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее. Зимой посещение возможно, но стоит учесть, что погода может быть непредсказуемой, и некоторые дни могут быть дождливыми. Тем не менее, даже в это время можно насладиться горячими источниками и избежать толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Античный театр
- Некрополь
- Церкви
- Римские бани
- Храм Аполлона
- Вход в Преисподнюю
Описание экскурсии
Иераполис: путешествие во времени
Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.
Купание в горячих источниках
Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1-6 пассажиров
- Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 340 лир
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Памуккале с комфортом и душой – спасибо команде мечты! 🚙🤍
Хочу поделиться восторгом от поездки в Памуккале! Это было не просто путешествие, а день, полный заботы и открытий. Отдельный респект организатору
Хочу поделиться восторгом от поездки в Памуккале! Это было не просто путешествие, а день, полный заботы и открытий. Отдельный респект организатору
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы ездили на экскурсию в Памуккале и Иераполис из Сиде.
Да, дорога долгая, но Угур и Марина подстроились под наши пожелания, были внимательны и участливы, с ними время пролетело незаметно, успели
Да, дорога долгая, но Угур и Марина подстроились под наши пожелания, были внимательны и участливы, с ними время пролетело незаметно, успели
Вам был полезен этот отзыв?
Это было незабываемое путешествие из Сиде в Памуккале! Угур великолепный экскурсовод! По пути объяснял что мы проезжаем, настолько все доступно и понятно! Т. к. я была с маленьким ребёнком, ей
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Благодарим Угура за прекрасную поездку в Памуккале!
Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится к Угуру - он очень аккуратно водит автомобиль. Кроме этого
Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится к Угуру - он очень аккуратно водит автомобиль. Кроме этого
Вам был полезен этот отзыв?
Шикарная была экскурсия.
все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили.
Поездка хоть и длительная но комфортная
все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили.
Поездка хоть и длительная но комфортная
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все здорово! Гид умница и прекрасный Водитель!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис»
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €299 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Групповая
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Сиде
Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Начало: От отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:15
11 авг в 04:15
13 авг в 04:15
€67 за человека
Групповая
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Сиде
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 03:30
Завтра в 03:30
11 авг в 03:30
€50 за человека
от €770 за экскурсию