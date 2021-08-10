Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис

Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город

5
3 отзыва
Восьмое чудо света, хлопковый замок, источник красоты и здоровья — как только ни называют Памуккале.

Это удивительной красоты местность, известная белыми травертиновыми террасами и целебными горячими источниками.

Вы искупаетесь в бассейне Клеопатры, полюбуетесь волшебными пейзажами, осмотрите древний город Иераполис и раскроете Турцию с новой стороны.
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 110 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 100 лир взрослые, 50 лир дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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3 настоящих отзыва от туристов

Г
10 авг 2021
Благодарим Угура за прекрасную поездку в Памуккале.
Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится к Угуру - он очень аккуратно водит автомобиль. Кроме этого интересный рассказчик, много рассказал о античном Иераполисе нового, того что мы сами не читали.
С Угуром было очень комфортно, он готов подстраиваться под интересы и планы туристов, а детям приготовил вкусный подарок в дорогу.
Кроме этого порядочный человек, которому можно довериться в чужой стране, что не маловажно.
Рекомендую и экскурсию и гида!
С
2 авг 2021
Все здорово! Гид умница и прекрасный Водитель!
Ирина
16 июля 2021
Это было незабываемое путешествие из Сиде в Памуккале! Угур великолепный экскурсовод! По пути объяснял что мы проезжаем, настолько все доступно и понятно! Т. к. я была с маленьким ребёнком, ей не очень был интересен Иераполис, больше привлекали травертины, но проходя недалеко от города, Угур рассказал про него много интересного) после Памуккале мы отправились на лавандовые поля, НО! Угур говорит: раз мы едем в ту сторону, я завезу вас в одно интересное место, которое не могу не показать и туда не возят туристов. Это была пещера с термальными источниками! Мы ходили по ней затаив дыхание! Внутри неё мини Памуккале! Это так завораживало, аж пересохло в горле))) Далее наш путь приближался к лавандовым и полям… и вот они! Лаванда, как красиво она цветёт! Угур даже организовал фотосессию с профессиональным фотографом, это конечно намного лучше, чем на мобильный. Немного отдохнули, перекусили и счастливые, довольные и немного уставшие, но с улыбками до ушей, выдвинулись в сторону отеля. Это был замечательный день! И кстати, никакого шоппинга! Заехали только туда, куда мне действительно было нужно. Угур, спасибо Вам большое за это чудесное путешествие!

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