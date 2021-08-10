Это было незабываемое путешествие из Сиде в Памуккале! Угур великолепный экскурсовод! По пути объяснял что мы проезжаем, настолько все доступно и понятно! Т. к. я была с маленьким ребёнком, ей не очень был интересен Иераполис, больше привлекали травертины, но проходя недалеко от города, Угур рассказал про него много интересного) после Памуккале мы отправились на лавандовые поля, НО! Угур говорит: раз мы едем в ту сторону, я завезу вас в одно интересное место, которое не могу не показать и туда не возят туристов. Это была пещера с термальными источниками! Мы ходили по ней затаив дыхание! Внутри неё мини Памуккале! Это так завораживало, аж пересохло в горле))) Далее наш путь приближался к лавандовым и полям… и вот они! Лаванда, как красиво она цветёт! Угур даже организовал фотосессию с профессиональным фотографом, это конечно намного лучше, чем на мобильный. Немного отдохнули, перекусили и счастливые, довольные и немного уставшие, но с улыбками до ушей, выдвинулись в сторону отеля. Это был замечательный день! И кстати, никакого шоппинга! Заехали только туда, куда мне действительно было нужно. Угур, спасибо Вам большое за это чудесное путешествие!