Представьте себе место, где время останавливается, а красота природы и древних руин захватывает дух.Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, напоминающими хлопковый замок, и целебными горячими источниками, является одним из таких

мест. Эта экскурсия из Сиде предлагает вам не только возможность полюбоваться этим восьмым чудом света, но и окунуться в историю, исследуя руины античного Иераполиса. Вы узнаете о прошлом этого древнего города, его важности как термального курорта в античные времена и об особенностях строительства римских бань. Кульминацией поездки станет купание в знаменитом бассейне Клеопатры, где теплая минеральная вода обещает не только расслабление, но и оздоровление. Путешествие на комфортабельном минивэне, рассчитанном на небольшую группу, обеспечит индивидуальный подход и максимальное удобство во время экскурсии. Подарите себе день, полный открытий и незабываемых впечатлений, выбрав эту экскурсию в Памуккале и Иераполис из Сиде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Памуккале и Иераполиса - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и сухая, что позволяет насладиться прогулками и купанием в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее. Зимой посещение возможно, но стоит учесть, что погода может быть непредсказуемой, и некоторые дни могут быть дождливыми. Тем не менее, даже в это время можно насладиться горячими источниками и избежать толп туристов.

Сейчас август — это идеальное время.