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знает о ней очень много, а всю информацию всегда проверяет. Было рассказано много интересных фактов, а четырем детям (от 2,5 до 7 лет) было где полазить - эта часть им особенно понравилась) Но какие же виды открываются под конец😍 мы ездили на экскурсию во второй половине дня и я могу вас уверить, что Сиде на закате прекрасен. Берите с собой пауэр банк, фотографий будет много. Наши телефоны сели за 30 минут до конца экскурсии 😅