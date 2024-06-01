Религиозные экскурсии по святым местам Сиде

Найдено 11 экскурсий в категории «Святые места» в Сиде, цены от €39, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от 120 за всё до 6 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
«Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
279 за всё до 3 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
«Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638575 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Сиде за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Кулийе — самая большая в городе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая Угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Старый Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
«Театр и храм Диониса — здесь вы узнаете о том, как эти сооружения превратились в арены гладиаторов»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
7766 за человека
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
«Храм Афины и базилику Византийского периода»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
«Вы увидите археологический музей и визитную карточку Сиде — храм Аполлона, построенный во 2 веке до н»
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
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    замечательные остановки перед самим Сиде. Дети весь день после экскурсии рассказывали нам легенды и исторические факты, которыми с нами поделилась Светлана. Отдельное спасибо за тайные тропы в древнем Сиде с отличными фотографиями! Однозначно рекомендую 👍

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
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    море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)

  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
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    знает о ней очень много, а всю информацию всегда проверяет. Было рассказано много интересных фактов, а четырем детям (от 2,5 до 7 лет) было где полазить - эта часть им особенно понравилась) Но какие же виды открываются под конец😍 мы ездили на экскурсию во второй половине дня и я могу вас уверить, что Сиде на закате прекрасен. Берите с собой пауэр банк, фотографий будет много. Наши телефоны сели за 30 минут до конца экскурсии 😅

    Ездили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный СидеЕздили со Светланой в Античный Сиде
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
  • К
    Капитолина
    6 февраля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
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    его неутомительным, и спасибо Угуру за интереснейший рассказ о переплетении историй племен, греков, римлян. Мира поразительна духом гордого народа, а храм св. Николая - наполнен духом и верой раннего православия. Много раз перестраивался и расширялся, и спасибо правительству за содержание храма в таком исключительном состоянии, это поражает. Угур прокомментировал все сохранившиеся фрески 9-11 вв., мозаичные полы, значение каждого сакрального места в храме, - было очень интересно! конечно, рекомендую! И еще раз - большое спасибо гиду за внимательное отношение к организации экскурсии и моим индивидуальным запросам и вопросам.

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
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    без гида не оценить, и не понять переплетений эпох: догреческой, греческой, римской и так далее. . еще и уникальный старый порт. И два храма на самом берегу моря. И византийская базилика там же. Богатое на впечатление место,- и благодаря Угуру в нем просто ориентироваться, представлять как текла жизнь, и как менялись эпохи. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    2 января 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
  • С
    Смольянинов
    10 ноября 2023
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
    Прекрасная церковь св. Николая, развалины в Мире впечатлили, хорошая морская прогулка. Экскурсовод Марго, мне показалось, скучала.
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Фатма прекрасная рассказчица, с ней было очень комфортно, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  2. Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
  3. Древний Сиде и водопад Манавгат
  4. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
  5. Влюбиться в Сиде за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
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