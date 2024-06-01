1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
«Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
«Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638€575 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Кулийе — самая большая в городе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая Угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
«Театр и храм Диониса — здесь вы узнаете о том, как эти сооружения превратились в арены гладиаторов»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
77€66 за человека
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
«Храм Афины и базилику Византийского периода»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
«Вы увидите археологический музей и визитную карточку Сиде — храм Аполлона, построенный во 2 веке до н»
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
€50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ННаталия22 мая 2024Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ККапитолина6 февраля 2024Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
- ККапитолина3 февраля 2024Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
- ЕЕлена2 января 2024Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
- ССмольянинов10 ноября 2023Прекрасная церковь св. Николая, развалины в Мире впечатлили, хорошая морская прогулка. Экскурсовод Марго, мне показалось, скучала.
- ЮЮлия22 августа 2023Фатма прекрасная рассказчица, с ней было очень комфортно, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Святые места»
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