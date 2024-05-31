1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749€675 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483€435 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ВВуколова18 мая 2024Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
- ВВиктория16 мая 2024красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
- ЕЕкатерина29 сентября 2023Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
- ССветлана9 июня 2023Шикарная была экскурсия. все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили. Поездка хоть и длительная но комфортная
- ГГалина10 августа 2021Благодарим Угура за прекрасную поездку в Памуккале! Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится
- ССергей2 августа 2021Все здорово! Гид умница и прекрасный Водитель!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Романтические»
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