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комментариев о местности, истории и тп. Но трансфер от отеля до корабля комфортабельный и пунктуальный, на судне тоже всё хорошо прошло. Места на кораблике достаточно для большого количества гостей, напитки предоставляют бесплатно. На одной из стоянок есть возможность поудить рыбу. Две стоянки с купанием и ещё одна остановка на обед. Ресторанчик для обеда очень симпатичный, можно сесть за столики с панорамным видом на водохранилище и горы. Питание по принципу шведского стола, выбор небольшой но всё очень вкусное: курица гриль, котлеты, рыба, два вида гарнира, много зелени и овощей, апельсины, напитки, булочки. Есть сувенирная лавка. На корабле работает фотограф. По ходу поездки на судне на нескольких языках, в том числе на русском, сопровождающие кураторы дают информацию о тайминга и прочих организационных моментах.