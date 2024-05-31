Романтические экскурсии по Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Сиде, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
50 за человека
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749675 за всё до 6 чел.
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666600 за всё до 4 чел.
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483435 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
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    комментариев о местности, истории и тп. Но трансфер от отеля до корабля комфортабельный и пунктуальный, на судне тоже всё хорошо прошло. Места на кораблике достаточно для большого количества гостей, напитки предоставляют бесплатно. На одной из стоянок есть возможность поудить рыбу. Две стоянки с купанием и ещё одна остановка на обед. Ресторанчик для обеда очень симпатичный, можно сесть за столики с панорамным видом на водохранилище и горы. Питание по принципу шведского стола, выбор небольшой но всё очень вкусное: курица гриль, котлеты, рыба, два вида гарнира, много зелени и овощей, апельсины, напитки, булочки. Есть сувенирная лавка. На корабле работает фотограф. По ходу поездки на судне на нескольких языках, в том числе на русском, сопровождающие кураторы дают информацию о тайминга и прочих организационных моментах.

  • В
    Вуколова
    18 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
  • Е
    Екатерина
    29 сентября 2023
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
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    все было четко как заявлено, на кораблике были кураторы,они курировали наш тайминг на купания,обед и тд) обед был вкусный, был выбор по формату шведского стола(небольшой,но голодными не останетесь). Но самое главное-это потрясающая природа,даже с учетом того, что часть лесов там выгорела в 2021 году. Превосходная поездка!

    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия
  • С
    Светлана
    9 июня 2023
    Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
    Шикарная была экскурсия. все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили. Поездка хоть и длительная но комфортная
  • Г
    Галина
    10 августа 2021
    Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
    Благодарим Угура за прекрасную поездку в Памуккале! Дети были в восторге! Многих пугает стиль вождения в Турции, это точно не относится
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    к Угуру - он очень аккуратно водит автомобиль. Кроме этого интересный рассказчик, много рассказал о античном Иераполисе нового, того что мы сами не читали. С Угуром было очень комфортно, он готов подстраиваться под интересы и планы туристов, а детям приготовил вкусный подарок в дорогу. Кроме этого порядочный человек, которому можно довериться в чужой стране, что не маловажно. Рекомендую и экскурсию и гида!

  • С
    Сергей
    2 августа 2021
    Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
    Все здорово! Гид умница и прекрасный Водитель!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
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  1. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
  2. Турецкие Мальдивы - из Сиде
  3. Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
  4. Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  5. Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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