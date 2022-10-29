Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка».

Эта программа понравится всем: семьям с детьми и индивидуальным путешественникам.

Вы получите истинное удовольствие от рыбалки на форель и карпа в окружении живописных гор Торос. Улов гарантирован не только профессиональным рыбакам, но и любителям. По прибытию на место каждому выдадут все необходимые принадлежности, а свежевыловленную форель можно будет тут же зажарить на гриле! Кроме того, вас ждет вкусный обед на берегу реки с ароматной ухой, барашком на вертеле, свежим салатом и рисом!