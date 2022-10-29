Пикник-рыбалка Аларахан

Рекомендуем взять с собой: фото / видеокамеру

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги.
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка».

Эта программа понравится всем: семьям с детьми и индивидуальным путешественникам.

Вы получите истинное удовольствие от рыбалки на форель и карпа в окружении живописных гор Торос. Улов гарантирован не только профессиональным рыбакам, но и любителям. По прибытию на место каждому выдадут все необходимые принадлежности, а свежевыловленную форель можно будет тут же зажарить на гриле! Кроме того, вас ждет вкусный обед на берегу реки с ароматной ухой, барашком на вертеле, свежим салатом и рисом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение. Аренда снаряжения для рыбалки. Обед (уха, барашек на вертеле, форель на гриле). Напитки во время обеда (пиво
  • Вино
  • Безалкогольные)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в null
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

🚗На машине🧒Можно с детьми🍀Природа и пейзажи🏆Активный отдых☀️На весь день🍤Гастрономические🐼Животные🎣РыбалкаВодные развлечения

Похожие туры в Сиде

Морская Рыбалка в Сиде
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии EKM
EKM
Нет отзывов
Морская Рыбалка в Сиде
Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно
Ваш отель
$40 за 1 человека
Страна чудес Land of Legends
9 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии EKM
EKM
5
6 отзывов
Страна чудес Land of Legends
В Турецком Диснейленде каждый найдет развлечение для себя
Ваш отель
$105 за 1 человека
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
9 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии YoYo
YoYo
3.5
2 отзыва
Каньон Кепрюлю 5в1 регион Аланья и Сиде
Что вас ждет: Рафтинг 12 км Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы Маленький Каньон
Ваш отель 08:00
Завтра
31 окт
3 ноя
5 ноя
$50 за 1 человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 54 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
14 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
от вашего места проживания
Завтра
31 окт
2 ноя
5 ноя
57 за 1 человека
Параглайдинг на пляже Клеопатра
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Turkish
Turkish
4
1 отзыв
Параглайдинг на пляже Клеопатра
Приглашаем вас на полет на параглайдинге
Ваш отель
$75 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ