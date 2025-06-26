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500 человек. В автобусе при передвижении с баггов на базу не хватало всем места. Люди ехали стоя. Инструктажа на баггах нет. Для рафтинга сам себе выбираешь жилет и каску, а не специально обученный человек. Из-за этого толкучка, т. к. никто не может сразу подобрать снаряжение по размеру. Гид постоянно куда_то пропадает, днем с огнём искать его. Зиплайн это не зиплайн - одно название. Только для детей. Очень много передвижений по локация и сборов. Катание на Багдад 40 мин из которых 20 мин сборов, баггов на всех не хватает. Слишком много народу собирают. Времени отмыть и переодеться также практически нет. В общем я сильно разочарована.