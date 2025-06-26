Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн, рыбалка, красивые панорамные виды, горные дороги, римские мосты и атмосфера настоящего приключения в окружении природы.
Описание экскурсии
Экскурсия «Трипл Трип» в Национальном парке Кёпрюлю включает следующие активности:
- Сафари на кабриобусах в Тазы-Каньон с посещением смотровой площадки и великолепными видами.
- Рафтинг по реке Кёпрючай с прохождением порогов и живописных участков реки.
- Багги-сафари по 10-километровой трассе в Национальном парке Кёпрюлю для любителей драйва и приключений.
- Отдых на базе с надувным аквапарком, мини-зиплайном (8 м. высота, 100 м. длина) и возможностью рыбалки. Программа идеально подходит для активного отдыха, сочетая природу, приключения и весёлые развлечения. Важная информация: Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель. В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео. Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу. Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят. Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером.
понедельник-четверг
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Каньон Тазы
- Римские мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Экипировка (каска-жилет)
- Рафтинг на рафтах
- Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы
- Водный Аквапарк
- Рыбалка
- Обед
- Багги Сафари
Что не входит в цену
- Напитки (можно купить)
- Обувь (можно купить 10$)
- Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
- Фото и видео (можно купить)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель
- В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео
- Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу
- Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят
- Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все организовано хорошо! Впечатления неописуемо. Экскурсию рекомендую
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А
🔥 **Динамично и экстремально! ** Отличный микс активностей – серпантины, рафтинг, купание. Но будьте готовы:
✔ **Плюсы:** - Адреналин на дорогах и воде;
- Вкусный обед;
- Персонал говорит по-русски.
⚠ **Советы:** - **Не
✔ **Плюсы:** - Адреналин на дорогах и воде;
- Вкусный обед;
- Персонал говорит по-русски.
⚠ **Советы:** - **Не
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Ю
Экскурсия позиционирует себя как 5 в 1.
Если учесть, что мы поехали в конце сезона, 28 октября 2025 года, то получилось 3 в 1.
1. Это джипинг (джипы с закрытыми крышами, старыми,
Если учесть, что мы поехали в конце сезона, 28 октября 2025 года, то получилось 3 в 1.
1. Это джипинг (джипы с закрытыми крышами, старыми,
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И
Худшая экскурсия в моей практике. Организация отвратительная. Экскурсия длиться 10 часов при этом совсем нет времени сходить в туалет. Якобы такое время предоставляют, но это минут 10, а очередь в
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