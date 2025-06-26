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Кепрюлю Каньон Экстрим: Тазы, Рафтинг, Баги и др

Национальный парк Каньон Кепрюлю: Рафтинг, сафари и рыбалка на экскурсии из Сиде
Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн, рыбалка, красивые панорамные виды, горные дороги, римские мосты и атмосфера настоящего приключения в окружении природы.
2.8
4 отзыва
Кепрюлю Каньон Экстрим: Тазы, Рафтинг, Баги и др
Кепрюлю Каньон Экстрим: Тазы, Рафтинг, Баги и др
Кепрюлю Каньон Экстрим: Тазы, Рафтинг, Баги и др

Описание экскурсии

Экскурсия «Трипл Трип» в Национальном парке Кёпрюлю включает следующие активности:

  • Сафари на кабриобусах в Тазы-Каньон с посещением смотровой площадки и великолепными видами.
  • Рафтинг по реке Кёпрючай с прохождением порогов и живописных участков реки.
  • Багги-сафари по 10-километровой трассе в Национальном парке Кёпрюлю для любителей драйва и приключений.
  • Отдых на базе с надувным аквапарком, мини-зиплайном (8 м. высота, 100 м. длина) и возможностью рыбалки. Программа идеально подходит для активного отдыха, сочетая природу, приключения и весёлые развлечения. Важная информация: Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель. В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео. Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу. Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят. Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером.

понедельник-четверг

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Каньон Тазы
  • Римские мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска-жилет)
  • Рафтинг на рафтах
  • Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы
  • Водный Аквапарк
  • Рыбалка
  • Обед
  • Багги Сафари
Что не входит в цену
  • Напитки (можно купить)
  • Обувь (можно купить 10$)
  • Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
  • Фото и видео (можно купить)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель
  • В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео
  • Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу
  • Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят
  • Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
2
Е
Все организовано хорошо! Впечатления неописуемо. Экскурсию рекомендую
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А
🔥 **Динамично и экстремально! ** Отличный микс активностей – серпантины, рафтинг, купание. Но будьте готовы:

✔ **Плюсы:** - Адреналин на дорогах и воде;
- Вкусный обед;
- Персонал говорит по-русски.

⚠ **Советы:** - **Не
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берите детей** – их укачает в автобусе, а сплав на лодках покажется им скучным.
- **Таблетки от тошноты** – обязательно!
- **Крем от загара** – на воде сгорите моментально.

Отдых для любителей драйва, но подготовьтесь заранее!

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Ю
Экскурсия позиционирует себя как 5 в 1.
Если учесть, что мы поехали в конце сезона, 28 октября 2025 года, то получилось 3 в 1.
1. Это джипинг (джипы с закрытыми крышами, старыми,
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пересланные скотчем, водитель элементарно музыку не включил, даже когда попросили!) 2/10 2. Рафтинг - прекрасен, 10/10!
3. Зиплайн ни о чем. Очень короткая дистанция, многие вообще отказались. Эффекта вау не было, 2/10 4. Должна была быть рыбалка… На это нам дали 7 минут, потом бегом бегом Каньон ждёт! 1/10 5. Якобы аквапарк… Боже, это была маленькая лужа, с водорослями и листьями и ещё каким-то мусором, его не чистили. Вода ледяная, никто туда даже не полез. 0/10

Итого переплатили из-за последних двух позиций, которых не было.
Зная, что нас ждёт, выбрали бы другую экскурсию и не переплачивали.
Не рекомендую

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И
Худшая экскурсия в моей практике. Организация отвратительная. Экскурсия длиться 10 часов при этом совсем нет времени сходить в туалет. Якобы такое время предоставляют, но это минут 10, а очередь в
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500 человек. В автобусе при передвижении с баггов на базу не хватало всем места. Люди ехали стоя. Инструктажа на баггах нет. Для рафтинга сам себе выбираешь жилет и каску, а не специально обученный человек. Из-за этого толкучка, т. к. никто не может сразу подобрать снаряжение по размеру. Гид постоянно куда_то пропадает, днем с огнём искать его. Зиплайн это не зиплайн - одно название. Только для детей. Очень много передвижений по локация и сборов. Катание на Багдад 40 мин из которых 20 мин сборов, баггов на всех не хватает. Слишком много народу собирают. Времени отмыть и переодеться также практически нет. В общем я сильно разочарована.

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