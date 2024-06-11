1 чел.
По популярности
Групповая
16 часов
Памуккале из Сиде: незабываемое путешествие с ужином и гидом
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Памуккале. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Поэтому в программе Памуккале Тур из Сиде есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня»
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Гастрономические»
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