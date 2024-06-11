Гастрономические экскурсии Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сиде, цены от $40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
Памуккале из Сиде: незабываемое путешествие с ужином и гидом
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Памуккале. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Поэтому в программе Памуккале Тур из Сиде есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня»
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$40 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666600 за всё до 4 чел.
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
  2. Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
  3. Пикник-рыбалка Аларахан
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 600 со скидкой до 10%.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сиде, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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