MonsterJet База находится в лесу, поэтому добираемся туда в течение 45 минут на МонстрТраке. Доехав до базы, пересаживаемся на Monster JetBoat.

Monster JetBoat — это специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100 км в час. Поскольку MonsterJet мчится по воде, используя свои почти 3000 лошадиных сил, ваш адреналин увеличивается с каждым узлом. Мокрая и дикая 40-минутная поездка на полном ходу — настоящее веселье! MonsterJet, оснащен двумя дизельными двигателями с турбонаддувом и современными водометами, его уникальный дизайн корпуса позволяет ему совершать захватывающие повороты на 360 градусов и вращаться по оси. Поэтому обязательно закрепите на себе шляпы, шарфы, очки и шиньоны! Будет ураган. .

Что вас ждет:

40 минут полного драйва на наших мощных скоростных лодках Monster JetBoat

После того, как вы хорошенько повеселились и намокли, нас ждет отдых и обед. В нашем меню: рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты и безалкогольные напитки без лимита!

После трапезы не мешало бы отдохнуть, порыбачить, покататься на тарзанке. Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км порогов 1-2-3 категории сложности.

Рафтинг 2 часа по живописному Каньону Кепрюлю! Никаких реактивных моторов, только вы, весло и хорошая команда таких же как и вы целеустремленных!

Готовы к такому дню. Тогда забирайте еще один тур от YoYo….