Приключение на лодке MonsterJet

Monster JetBoat - это специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100...

Monster JetBoat — это специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100 км в час.

Мокрая и полная адреналина 40-минутная поездка на полном ходу — настоящее веселье! MonsterJet оснащен двумя дизельными двигателями с турбонаддувом и современными водометами, его уникальный дизайн корпуса позволяет ему совершать захватывающие повороты на 360 градусов и вращаться по оси.

Поэтому обязательно закрепите на себе шляпы, шарфы, очки и шиньоны! Будет ураган!
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet
Приключение на лодке MonsterJet

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
  • Пещера в Hidden Canyon
MonsterJet База находится в лесу, поэтому добираемся туда в течение 45 минут на МонстрТраке. Доехав до базы, пересаживаемся на Monster JetBoat.
Monster JetBoat — это специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100 км в час. Поскольку MonsterJet мчится по воде, используя свои почти 3000 лошадиных сил, ваш адреналин увеличивается с каждым узлом. Мокрая и дикая 40-минутная поездка на полном ходу — настоящее веселье! MonsterJet, оснащен двумя дизельными двигателями с турбонаддувом и современными водометами, его уникальный дизайн корпуса позволяет ему совершать захватывающие повороты на 360 градусов и вращаться по оси. Поэтому обязательно закрепите на себе шляпы, шарфы, очки и шиньоны! Будет ураган. .

Что вас ждет:

    40 минут полного драйва на наших мощных скоростных лодках Monster JetBoat
    После того, как вы хорошенько повеселились и намокли, нас ждет отдых и обед. В нашем меню: рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты и безалкогольные напитки без лимита!
    После трапезы не мешало бы отдохнуть, порыбачить, покататься на тарзанке. Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км порогов 1-2-3 категории сложности.
    Рафтинг 2 часа по живописному Каньону Кепрюлю! Никаких реактивных моторов, только вы, весло и хорошая команда таких же как и вы целеустремленных!
    Готовы к такому дню. Тогда забирайте еще один тур от YoYo….

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человек
    Взрослый билет 12+
    $105
    Детский +7
    $70
    Детский 0-6
    $15

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Трансфер
    • Трак Сафари
    • JetBoat Сафари
    • Багги Сафари
    • Рыбалка
    • Тарзанка
    • Рафтинг
    • Обед и Напитки
    • Экипировка (каска, жилет)
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Фото и видео
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ваш отель 08:00 (укажите название отеля. )
    Завершение: Ваш отель 20:00
    Когда и сколько длится?
    Когда: Понедельник, Среда, Пятница
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Понедельник, Среда, Пятница

    YoYo T.
    YoYo T.
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    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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