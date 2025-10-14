Отправляйтесь вместе с нами в морское путешествие из Сиде к скрытым райским уголкам Средиземноморья — острову Сулуада и бухте Адрасан. Вас ждут кристально чистые воды, белоснежные пляжи и захватывающие виды, а после — вкусный обед!
Описание экскурсииТурецкие Мальдивы Экскурсия из Сиде на остров Сулуада — это уникальная возможность открыть для себя один из скрытых райских уголков Средиземного моря. Остров Сулуада, известный как «турецкие Мальдивы», восхищает своими белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Ранним утром мы выезжаем из Сиде и направляемся к побережью Адрасана, откуда на катере отправляемся к острову. Примерно через 45 минут морской прогулки мы останавливаемся в живописных бухтах для купания. В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки. На борту вас также ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться морем, природой и спокойствием! Важная информация:
- Дети младше 3 лет — бесплатно.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце.
- Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности. Маршрут также может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания.
- Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения.
Ежедневно в 5:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи острова (2 разных пляжа)
- Бухта Аксеки
- Бухта Дженовез (Ceneviz)
- Остановки для купания в открытом море и возможность снорклинга
Что включено
- Трансфер из Сиде и обратно
- Услуги гида
- Прогулка на катере/n
- Обед на борту
Что не входит в цену
- Оборудование для снорклинга (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
14 окт 2025
Сама экскурсия,это просто что то… Огонь🔥! Но… дорога,которая занимает большую часть экскурсии,очень выматывает!
Хочется выразить,огромную благодарность,нашему капитану и его команде)))
Спасибо большое,за красивую экскурсию и незабываемые впечатления❤️
Ирина
10 окт 2025
Рекомендую брать аквашузы!!! На пляже бегали по горячим камням)) в целом отлично провели время! Рекомендую!
Ольга
5 окт 2025
Сгоняли на экскурсию По бухтам---в полном восторге!!! Забронировала за день, трансфер забрал в указанное время, комфортное, с кондиционером, чистое! Довезли до места с 2-я остановками,на корабле было 4 остановки, виды шикарные море супер, обед входил в стоимость тоже ---вкусненький!!! Рекомендую!
Александр
2 окт 2025
Все прошло замечательно. Хороший экипаж. Хороший обед. Купание в красивых местах. Плюсом небольшая стоимость тура.
По соотношению цена/качество просто идеальный вариант для морского отдыха.
Кермен
14 сен 2025
Светлана
31 июл 2025
К сожалению, за 8 часов до начала тура нам сообщили, что тур не состоится. Очень были огорчены этому, так как планировали день рождение.
Дмитрий
19 июл 2025
Прекрасная экскурсия, на корабле места хватило всем, 3 остановки для купания, а также за доплату фосфорная пещера, красивые пляжи и не менее красивые гроты, рекомендую
Татьяна
19 июл 2025
Совершенно нереальная красота! Мы остались мы полном восторге от увиденного! Лазурное море, прекрасные горы. Замечательный экипаж катера: доброжелательные, улыбчивые, говорят по-английски, турецки и по-русски.
Виктор
12 июл 2025
Потрясающие виды. У моря необыкновенно красивый цвет. 2 остановки у берега были и одна в открытом море. На обед: макароны, дорадо/грудка в кляре, салат, долька арбуза. Автобус удобный. Лучше заниматься
Роман
12 июл 2025
По цене вышло что то в районе 5000руб на двоих. Ну или 60$. В принципе всё отлично за такую цену. При этом, тебя привезли на газелке с кондеем, с несколькими
Алена
19 июн 2025
Все просто ужасно!!!
Начну по порядку:За сутки от экскурсии нам сообщили что наше отправление в 5:45 так же
Мы сообщили заранее что у меня день рождение,на следующее утро водитель приехал в 5:32
Елена
7 июн 2025
Добрый день, очень понравилась экскурсия. Все было организовано для прекрасного время провождения! так же очень вкусный обед, на выбор была рыба и курица. Напитки за отдельную плату. Рекомендую!
Юлия
12 мая 2025
Прекрасная экскурсия, все понравилось.
