Мои заказы

Путешествие из Сиде по райским бухтам: морской тур по Адрасану и Сулуаде

Отправляйтесь вместе с нами в морское путешествие из Сиде к скрытым райским уголкам Средиземноморья — острову Сулуада и бухте Адрасан. Вас ждут кристально чистые воды, белоснежные пляжи и захватывающие виды, а после — вкусный обед!
Описание экскурсии

Турецкие Мальдивы Экскурсия из Сиде на остров Сулуада — это уникальная возможность открыть для себя один из скрытых райских уголков Средиземного моря. Остров Сулуада, известный как «турецкие Мальдивы», восхищает своими белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Ранним утром мы выезжаем из Сиде и направляемся к побережью Адрасана, откуда на катере отправляемся к острову. Примерно через 45 минут морской прогулки мы останавливаемся в живописных бухтах для купания. В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки. На борту вас также ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться морем, природой и спокойствием! Важная информация:
  • Дети младше 3 лет — бесплатно.
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце.
  • Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности. Маршрут также может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания.
  • Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения.

Ежедневно в 5:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляжи острова (2 разных пляжа)
  • Бухта Аксеки
  • Бухта Дженовез (Ceneviz)
  • Остановки для купания в открытом море и возможность снорклинга
Что включено
  • Трансфер из Сиде и обратно
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере/n
  • Обед на борту
Что не входит в цену
  • Оборудование для снорклинга (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
1
Юлия
14 окт 2025
Сама экскурсия,это просто что то… Огонь🔥! Но… дорога,которая занимает большую часть экскурсии,очень выматывает!
Хочется выразить,огромную благодарность,нашему капитану и его команде)))
Спасибо большое,за красивую экскурсию и незабываемые впечатления❤️
Ирина
10 окт 2025
Рекомендую брать аквашузы!!! На пляже бегали по горячим камням)) в целом отлично провели время! Рекомендую!
Ольга
5 окт 2025
Сгоняли на экскурсию По бухтам---в полном восторге!!! Забронировала за день, трансфер забрал в указанное время, комфортное, с кондиционером, чистое! Довезли до места с 2-я остановками,на корабле было 4 остановки, виды шикарные море супер, обед входил в стоимость тоже ---вкусненький!!! Рекомендую!
Александр
2 окт 2025
Все прошло замечательно. Хороший экипаж. Хороший обед. Купание в красивых местах. Плюсом небольшая стоимость тура.
По соотношению цена/качество просто идеальный вариант для морского отдыха.
Кермен
14 сен 2025
Светлана
31 июл 2025
К сожалению, за 8 часов до начала тура нам сообщили, что тур не состоится. Очень были огорчены этому, так как планировали день рождение.
Дмитрий
19 июл 2025
Прекрасная экскурсия, на корабле места хватило всем, 3 остановки для купания, а также за доплату фосфорная пещера, красивые пляжи и не менее красивые гроты, рекомендую
Татьяна
19 июл 2025
Совершенно нереальная красота! Мы остались мы полном восторге от увиденного! Лазурное море, прекрасные горы. Замечательный экипаж катера: доброжелательные, улыбчивые, говорят по-английски, турецки и по-русски.
Виктор
12 июл 2025
Потрясающие виды. У моря необыкновенно красивый цвет. 2 остановки у берега были и одна в открытом море. На обед: макароны, дорадо/грудка в кляре, салат, долька арбуза. Автобус удобный. Лучше заниматься
читать дальше

места первыми на носу, там есть лежаки, есть тент не сгорите. Маленький косяк с моей стороны! Не понял, что когда остановили автобус утром на завтрак, то он оказался платным. В составе завтрака было: яйцо вареное(нам показалось тухлоым), четвертинка огурца, четвертинка помидора, какая-то картофельная булка, кофе. В итоге за три порции выложил 50 $. Сам виноват!) Если едите из Сиде, то возьмите перекус с собой. Дорога заняла 3,5 часа. В 10.00 катер отошёл от берега.

Роман
12 июл 2025
По цене вышло что то в районе 5000руб на двоих. Ну или 60$. В принципе всё отлично за такую цену. При этом, тебя привезли на газелке с кондеем, с несколькими
читать дальше

остановками на опохмел и туалет(отдыхаем все таки), из Сиде в черти на куличках. Далее по типу буксира дизельного переоборудованного под пассажирский перевозчик типа нашего речного, берег-берег увезут на дикий пляж, на острова. Там их называют Мальдивы турецкие. Красота незываемоя конечно. Даже с больной головой в 5 утра выезда мне понравилось очень. Да ещё и накормили обедом. Скромным конечно но все же. Напоминаю, что на двоих 5к₽. В результате увезли, привезли. Буксир туда обратно. Впечатления, горы. И обратно в отель к ужину.

Алена
19 июн 2025
Все просто ужасно!!!
Начну по порядку:За сутки от экскурсии нам сообщили что наше отправление в 5:45 так же
Мы сообщили заранее что у меня день рождение,на следующее утро водитель приехал в 5:32
читать дальше

и началось он позвонил 3! раза и написал кучу сообщений,что если мы не подойдем он поехал,при том что в оба конца он ехал с женщиной и они в оба конца что-то ели и разговаривали! (поспать естественно в ранее утро не удалось)в итоге в 5:46 мы уже сидели в автобусе,началось самое интересное мы ехали вместо 3 часов которые объявлены,4,5 в один конец (итого 9 в дороге 2 взр+ 2 ребенка) + когда ехали туда первая остановка была только спустя 3,5 часа (в туалет уже хотели ВСЕ)Далее началось самое интересное не в автобусе не в дороге воду не предложили,заявленый обед это просто помои капуста нарубленная,кусок хлеба и рыба либо горелый кусок мяса жареный во фритюре который на минуточку Вам положили на тарелку,не хочешь не ешь!!!
Банка пива тубог 750р,бокал местного вина 1000…
Море действительно красивое,но не прям Вау тк по мимо Вас еще как минимум 5-8 лодок стоит рядом а следовательно минимум 300 человек вокруг.
Ну самое интересное началось потом,водитель объезжал все платные дороги и мы ехали по стройке 🫣 а так же у него закончилось топливо и нам пришлось ехать на заправку и нюхать топливо с открытой дверью.
Короче что могу сказать,это день рождения я «не забуду» никогда 🫣

Елена
7 июн 2025
Добрый день, очень понравилась экскурсия. Все было организовано для прекрасного время провождения! так же очень вкусный обед, на выбор была рыба и курица. Напитки за отдельную плату. Рекомендую!
Юлия
12 мая 2025
Прекрасная экскурсия, все понравилось.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Путешествие из Сиде по райским бухтам: морской тур по Адрасану и Сулуаде»

Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
9 часов
13 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Сегодня в 06:00
8 апр в 06:00
€50 за человека
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
-
10%
39 отзывов
Групповая
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
$40.50$45 за человека
СУЛУАДА - Турецкие Мальдивы из Сиде
12 часов
9 отзывов
Групповая
СУЛУАДА - Турецкие Мальдивы из Сиде
Начало: Около вашего отеля
Расписание: Каждый понедельник, среда, четверг и суббота
$55 за человека
Морская прогулка на райский остров Сулуада из Сиде
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
Морская прогулка на райский остров Сулуада из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 5:30
2 мая в 05:30
4 мая в 05:30
$52 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде