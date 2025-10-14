и началось он позвонил 3! раза и написал кучу сообщений,что если мы не подойдем он поехал,при том что в оба конца он ехал с женщиной и они в оба конца что-то ели и разговаривали! (поспать естественно в ранее утро не удалось)в итоге в 5:46 мы уже сидели в автобусе,началось самое интересное мы ехали вместо 3 часов которые объявлены,4,5 в один конец (итого 9 в дороге 2 взр+ 2 ребенка) + когда ехали туда первая остановка была только спустя 3,5 часа (в туалет уже хотели ВСЕ)Далее началось самое интересное не в автобусе не в дороге воду не предложили,заявленый обед это просто помои капуста нарубленная,кусок хлеба и рыба либо горелый кусок мяса жареный во фритюре который на минуточку Вам положили на тарелку,не хочешь не ешь!!!

Банка пива тубог 750р,бокал местного вина 1000…

Море действительно красивое,но не прям Вау тк по мимо Вас еще как минимум 5-8 лодок стоит рядом а следовательно минимум 300 человек вокруг.

Ну самое интересное началось потом,водитель объезжал все платные дороги и мы ехали по стройке 🫣 а так же у него закончилось топливо и нам пришлось ехать на заправку и нюхать топливо с открытой дверью.

Короче что могу сказать,это день рождения я «не забуду» никогда 🫣