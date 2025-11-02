Мои заказы

Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн

Приключение с настоящим адреналином по Сиде! Займитесь рафтингом по бурным рекам в Национальном парке Кёпрюлю Каньон, пролетите над рекой на зиплайне и примите участие в турах на квадроциклах, багги и джипах — и всё со страховкой!
4.6
38 отзывов
Описание трансфер

Яркое приключение Посетите Национальный парк Кёпрюлю Каньон для захватывающего приключения с рафтингом, зиплайном, квадроциклами, багги и джип-сафари со страховкой. Сплавляйтесь по бурным потокам на плоту и поплавайте в реке. Отдохните и насладитесь вкуснейшим обедом. Пролетите над рекой на зиплайне и выберите между багги-сафари, поездкой на квадроцикле или джип-сафари (перед бронированием). В зависимости от выбранного вами варианта вас заберут прямо из отеля. Затем отправляйтесь на 14-километровый (8,6 мили) рафтинг-маршрут с 10 порогами, где вы испытаете бодрящий сплав по холодной воде. При желании можно также поплавать в реке. Приключение с адреналином Почувствуйте прилив адреналина во время захватывающей поездки по зиплайну над рекой, сидя в специальном кресле, прикреплённом к металлическому тросу. Если вы выбрали багги-сафари, вы проедете по грязной горной трассе. Также доступна поездка на квадроцикле по дикой местности. Для джип-сафари отправляйтесь в путешествие по каменистым и грязным горным дорогам. В течение всего дня делайте незабываемые фото и видео своего приключения на память! В завершение дня мы доставим вас обратно в ваш отель. Важная информация:
  • Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием.
  • Необходимо иметь установленное приложение Whats.
  • App, Telegram или Viber.
  • Тур безопасный, со страховкой.
  • Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы.

Ежедневно в 8:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон
  • Река Кёпрючай
  • Каньоны и горные пейзажи
  • Лесные тропы
  • Горные дороги и деревни (во время джип-сафари)
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Рафтинг-тур с инструктором
  • Оборудование и страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Видео и фотографии во время тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием
  • Необходимо иметь установленное приложение WhatsApp, Telegram или Viber
  • Тур безопасный, со страховкой
  • Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79911
2 ноя 2025
I
Ilia
28 окт 2025
Все четко. Забрали из отеля, довезли до места дислокации. Покатались на баги, пофоткались на каньоне, рафтинг 12км вниз по течению реки с хорошим русскоговорящим сопровождающим. Дальше в середине сплава - зиплайн.
Если сравнивать по цене/качеству - думаю, что это лучшее предложение.
О
Олег
18 окт 2025
А
Айрат
3 окт 2025
Что было классно:
Когда возили по горным дорогам на джипе с открытым верхом и собственно сам рафтинг.
Что точно можно улучшить:
Во-первых, тайминги. Практически между всеми активностями было долгое ожидание, 15-20 минут. Катание
на баггах - едешь 15 метров, потом стоишь 5-10 минут, потому что-то кто-то сломался, что-то не работает или просто очередь от другой группы. И вот сидишь в этом багги под солнцем, дышишь выхлопами от переднего багги и ждешь, когда наконец поедешь.
После багги нас на джипах повезли на рафтинг. Кстати, ещё в начале во время инструктажа на начальной точке сказали, что в сандалях нельзя, нужно купить у них корралки за 10 евро, но после того, как я сказал, что изначально говорилось только про закрытие пятки - разрешили всем быть в сандалях. Сам рафтинг классный, были небольшие пороги, красивые пейзажи. Только не говорящий по русски инструктор постоянно нас останавливал, так как надо, чтобы на точку успел приехать из фотограф и сделать снимки, которые они потом продавали по 80 долларов на лодку (8-10 чел).
Зиплайн был нормальный, остановка только чуть жестковатая. Темп быстрый. После рафтинга был небольшой обед и долгое ожидание отправки по отелям. Приехали мы на начальную точку примерно а 10:40, уехали в 16:40.

А
Алеся
26 сен 2025
Ездили на экскурсию рафтинг + 3 активности. Это было невероятно! Очень запоминающиеся моменты и самое главное отличный и лучший гид Эрсин! Спасибо огромное за его труд! Все активности стоят своих денег и эмоций!
О
Оксана
19 сен 2025
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Рафтинг супер, водичка холодная, бодрящая. Правда думал будет более экстремально, оказался обычный сплав, пару моментов когда всех водой залило. Рафтинг в целом понравился.
Багги не очень, едешь 5 км/ч в одну колонну.
Зиплайн тоже так себе)
Джип понравился, с музыкой хорошо покатали нас. Было пару моментов страшных)
Каньон был минут на 10-15, по фотографироваться успели. Красиво)
О
Олег
3 сен 2025
Всё было прекрасно! Удобный трансфер. Профессиональная и весёлая команда. Видно, что этим людям нравится то, что они делают! Всем спасибо! Рекомендую.
В
Валерия
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно рафтинг. Весело, нескучно, экстремально, красиво. Гид Seifu хорошо поднимал командный дух. Единственный минус — и вперед, и назад мы долго ехали на джипе, на обратном пути
меня видимо укачало. Болела голова и проспала два часа после экскурсии. Советую брать таблетки от укачивания, даже если вас обычно не укачивает. Ещё нам почему-то не показали фотографии и не предложили их купить, хотя хотелось бы, а вспомнили мы об этом уже поздно. Так что на обеде лучше прям спрашивать гида и фотографа про фото)

Е
Елена
30 авг 2025
Вчера побывали на экскурсии Невероятные приключения 4 в 1. В целом все понравилось но разочаровал неправильный порядок посещения активностей. Грязные после багги мы приехали на фото съёмку в каньон. Рафтинг провели очень весело. Ребята молодцы. Минус, что напитки не входят в стоимость!
А
Артём
26 авг 2025
Все понравилось, весело, не страшно, детям вообще зайдет на ура)
Е
Евгения
22 авг 2025
Экскурсия понравилась, но были ощутимые недостатки. По приезду на место ждали, пока нас поделят на группы и выдадут жилеты для рафтинга. Потом ждали, когда нас распределят по транспорту до багги.
Сели на микроавтобус,поехали на багги. Там ждали минут 15-20, когда разрешат поехать. Прокатились с огоньком, мне очень понравилось, несмотря на пыль и грязь - все равно здорово! Потом поехали на рафтинг. Там снова ждали, когда распределят по командам и разрешат взять весла и лодку. Поплыли на рафтинге- красота! Объявили 5-минутную стоянку на покупку напитков - по итогу ждали ещё минут 20. Поплыли дальше до зиплайна. Плыть далеко, ребёнок притомился. Прокатились на зиплайне- понравилось, но совсем не страшно, хотя одного малыша сняли уже пристегнутого перед отправкой - испугался и плакал. После зиплайна были джипы - вместо них микроавтобусы с открытым верхом. Доехали до каньона, пофотографировались и приехали на обед часам к 5 вечера.
Показалось, что обед слишком поздно, а ожиданий слишком много для того, чтобы назвать огрнанизацию хорошей. Но в целом рекомендую экскурсию, главное, представлять себя, что вас ожидает. И обязательно нужен чехол непромокаемый телефон - у нас его не было и мы не брали телефон с собой, о чем пожалели. Виды действительно красивые вокруг.

A
Anastasiia
19 авг 2025
Все было шикарно: и развлечения, и обед, и не навязывали продажи. Очень не потравился транспорт. Внешне все ок, внутри сломанные сиденья (дама впереди меня просто на мне лежала. Кресло в нормальное положение не фиксировалось), кондиционер еле работал, было душно и плохо
Е
Евгения
11 авг 2025
Только положительные эмоции! Провели интересно и весело время. По отдельности все было бы скучновато, а в комби это оказалась отличная идая: плывешь по реке, на остановках багги, зиплайн, джип-сафари. Накануне
связались с гидом по вотсапу. Утром, когда ждали автобус, позвонили и извинились, что на 10 мин опаздывают. Было приятно, что предупредили. За нами (Сиде,Эвренсеки) приехал уже полный микроавтобус,и нас посадили рядом с водителем. Это было круто! Очень красивые виды через лобовое стекло раскрывались по дороге! В другие отели после нас не заезжали. Рекомердую брать с собой коралки, женск. полу купальник типа юбка-шорты и топик, очки и бандану, непромокаемый чехол для мобилы, бутылку с водой с лентой на шею, сумочку на пояс, лучше непромокаемую - мне с ней было удобно. Там еще было лекарство от гол. боли, которое пригодилось. Деньги не нужны, оплата напитков после возвращения. Вещи и ценности были оставлены в автобусе. Рафтинг не был экстримальным, это была игра: все дурачились, брызгались, веселилиь, наслаждались природой и хорошими людьми, оказавшимися в лодке. Сопровождающий у нас был замечательный. Настоящий капитан команды. Багги прост, но вела машину дочь, за рулем была первый раз, устроила мне экстремальную поездку! Зиплайн не высокий, но тоже было приятно на нем прокатиться. К 5 вернулись на базу. Сразу в джип. Мокрые,чумазые,лохматые, но счастливые помчались на джипе. Потом обед. Несмотря на то, что были небольшие накладки, мы остались довольны. Вы молодцы!

С
Софья
11 авг 2025
Очень драйвово, активно и весело, полностью советую эту поездку, если хочется развеяться от отельного отдыха

