связались с гидом по вотсапу. Утром, когда ждали автобус, позвонили и извинились, что на 10 мин опаздывают. Было приятно, что предупредили. За нами (Сиде,Эвренсеки) приехал уже полный микроавтобус,и нас посадили рядом с водителем. Это было круто! Очень красивые виды через лобовое стекло раскрывались по дороге! В другие отели после нас не заезжали. Рекомердую брать с собой коралки, женск. полу купальник типа юбка-шорты и топик, очки и бандану, непромокаемый чехол для мобилы, бутылку с водой с лентой на шею, сумочку на пояс, лучше непромокаемую - мне с ней было удобно. Там еще было лекарство от гол. боли, которое пригодилось. Деньги не нужны, оплата напитков после возвращения. Вещи и ценности были оставлены в автобусе. Рафтинг не был экстримальным, это была игра: все дурачились, брызгались, веселилиь, наслаждались природой и хорошими людьми, оказавшимися в лодке. Сопровождающий у нас был замечательный. Настоящий капитан команды. Багги прост, но вела машину дочь, за рулем была первый раз, устроила мне экстремальную поездку! Зиплайн не высокий, но тоже было приятно на нем прокатиться. К 5 вернулись на базу. Сразу в джип. Мокрые,чумазые,лохматые, но счастливые помчались на джипе. Потом обед. Несмотря на то, что были небольшие накладки, мы остались довольны. Вы молодцы!