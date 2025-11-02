Приключение с настоящим адреналином по Сиде! Займитесь рафтингом по бурным рекам в Национальном парке Кёпрюлю Каньон, пролетите над рекой на зиплайне и примите участие в турах на квадроциклах, багги и джипах — и всё со страховкой!
Описание трансферЯркое приключение Посетите Национальный парк Кёпрюлю Каньон для захватывающего приключения с рафтингом, зиплайном, квадроциклами, багги и джип-сафари со страховкой. Сплавляйтесь по бурным потокам на плоту и поплавайте в реке. Отдохните и насладитесь вкуснейшим обедом. Пролетите над рекой на зиплайне и выберите между багги-сафари, поездкой на квадроцикле или джип-сафари (перед бронированием). В зависимости от выбранного вами варианта вас заберут прямо из отеля. Затем отправляйтесь на 14-километровый (8,6 мили) рафтинг-маршрут с 10 порогами, где вы испытаете бодрящий сплав по холодной воде. При желании можно также поплавать в реке. Приключение с адреналином Почувствуйте прилив адреналина во время захватывающей поездки по зиплайну над рекой, сидя в специальном кресле, прикреплённом к металлическому тросу. Если вы выбрали багги-сафари, вы проедете по грязной горной трассе. Также доступна поездка на квадроцикле по дикой местности. Для джип-сафари отправляйтесь в путешествие по каменистым и грязным горным дорогам. В течение всего дня делайте незабываемые фото и видео своего приключения на память! В завершение дня мы доставим вас обратно в ваш отель. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием.
- Необходимо иметь установленное приложение Whats.
- App, Telegram или Viber.
- Тур безопасный, со страховкой.
- Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы.
Ежедневно в 8:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Река Кёпрючай
- Каньоны и горные пейзажи
- Лесные тропы
- Горные дороги и деревни (во время джип-сафари)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Рафтинг-тур с инструктором
- Оборудование и страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Видео и фотографии во время тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79911
2 ноя 2025
I
Ilia
28 окт 2025
Все четко. Забрали из отеля, довезли до места дислокации. Покатались на баги, пофоткались на каньоне, рафтинг 12км вниз по течению реки с хорошим русскоговорящим сопровождающим. Дальше в середине сплава - зиплайн.
О
Олег
18 окт 2025
А
Айрат
3 окт 2025
Что было классно:
Когда возили по горным дорогам на джипе с открытым верхом и собственно сам рафтинг.
Что точно можно улучшить:
Во-первых, тайминги. Практически между всеми активностями было долгое ожидание, 15-20 минут. Катание
А
Алеся
26 сен 2025
Ездили на экскурсию рафтинг + 3 активности. Это было невероятно! Очень запоминающиеся моменты и самое главное отличный и лучший гид Эрсин! Спасибо огромное за его труд! Все активности стоят своих денег и эмоций!
О
Оксана
19 сен 2025
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Рафтинг супер, водичка холодная, бодрящая. Правда думал будет более экстремально, оказался обычный сплав, пару моментов когда всех водой залило. Рафтинг в целом понравился.
Джип понравился, с музыкой хорошо покатали нас. Было пару моментов страшных)
Каньон был минут на 10-15, по фотографироваться успели. Красиво)
О
Олег
3 сен 2025
Всё было прекрасно! Удобный трансфер. Профессиональная и весёлая команда. Видно, что этим людям нравится то, что они делают! Всем спасибо! Рекомендую.
В
Валерия
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно рафтинг. Весело, нескучно, экстремально, красиво. Гид Seifu хорошо поднимал командный дух. Единственный минус — и вперед, и назад мы долго ехали на джипе, на обратном пути
Е
Елена
30 авг 2025
Вчера побывали на экскурсии Невероятные приключения 4 в 1. В целом все понравилось но разочаровал неправильный порядок посещения активностей. Грязные после багги мы приехали на фото съёмку в каньон. Рафтинг провели очень весело. Ребята молодцы. Минус, что напитки не входят в стоимость!
А
Артём
26 авг 2025
Все понравилось, весело, не страшно, детям вообще зайдет на ура)
Е
Евгения
22 авг 2025
Экскурсия понравилась, но были ощутимые недостатки. По приезду на место ждали, пока нас поделят на группы и выдадут жилеты для рафтинга. Потом ждали, когда нас распределят по транспорту до багги.
A
Anastasiia
19 авг 2025
Все было шикарно: и развлечения, и обед, и не навязывали продажи. Очень не потравился транспорт. Внешне все ок, внутри сломанные сиденья (дама впереди меня просто на мне лежала. Кресло в нормальное положение не фиксировалось), кондиционер еле работал, было душно и плохо
Е
Евгения
11 авг 2025
Только положительные эмоции! Провели интересно и весело время. По отдельности все было бы скучновато, а в комби это оказалась отличная идая: плывешь по реке, на остановках багги, зиплайн, джип-сафари. Накануне
С
Софья
11 авг 2025
Очень драйвово, активно и весело, полностью советую эту поездку, если хочется развеяться от отельного отдыха
