Квадроцикл — это устойчивый и маневренный транспорт, который дарит совершенно иные ощущения по сравнению с двухколесными мотоциклами. На сафари вы сможете ощутить мощь этой машины, наслаждаясь при этом потрясающими пейзажами вокруг.
Такой опыт сочетает адреналин от управления и гармонию с природой, делая вашу поездку по-настоящему незабываемой.
Описание экскурсииНа квадроцикле по высокогорью Сочетание азарта и безопасности — это то, что ждет вас на захватывающем сафари на квадроциклах! Вам предстоит исследовать живописное высокогорье, ощущая мощь квадроцикла и наслаждаясь видами, которые захватывают дух. Это уникальное приключение подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Вы можете управлять квадроциклом самостоятельно или выбрать сопровождение инструктора, чтобы поездка была максимально комфортной и безопасной. Важная информация:
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
- Не надевайте слишком модную или нарядную одежду — маршрут включает пыльные дороги, а также возможность немного промокнуть.
- Вы можете кататься как самостоятельно, так и с инструктором, который обеспечит ваше безопасное путешествие.
- Не забудьте взять с собой воду, купальные принадлежности и полотенце, фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, пластиковую обувь или тапочки (особенно в летний сезон), солнцезащитные очки и крем, а также деньги для дополнительных услуг и покупок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Комфортабельные квадроциклы
- Услуги инструктора
- Страховка
Что не входит в цену
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка
- Личные расходы (обед и напитки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 08:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
