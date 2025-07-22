Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю ждёт вас! Рафтинг по бурным рекам с 10 порогами, вкусный обед у реки и возможность выбрать дополнительные активности, такие как зиплайн, квадроциклы, багги или джип-сафари. Комфортабельный трансфер из отеля, аренда оборудования и страховка включены. Инструктаж по технике безопасности перед каждой активностью. Подходит для любителей активного отдыха и новых впечатлений

Описание водной прогулки

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:

Полёт на зиплайне

Поездка на квадроцикле ( ATV )

) Поездка на багги

Джип-сафари

А после насладитесь обедом у прохладной речки под пение птиц.

Организационные детали