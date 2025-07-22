Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю ждёт вас! Рафтинг по бурным рекам с 10 порогами, вкусный обед у реки и возможность выбрать дополнительные активности, такие как зиплайн, квадроциклы, багги или джип-сафари. Комфортабельный трансфер из отеля, аренда оборудования и страховка включены. Инструктаж по технике безопасности перед каждой активностью. Подходит для любителей активного отдыха и новых впечатлений
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Рафтинг по бурным рекам
- 🍽 Вкусный обед у реки
- 🚗 Выбор активностей: зиплайн, квадроциклы, багги
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🛡 Страховка и оборудование включены
- 👨🏫 Инструктаж по безопасности
Что можно увидеть
- Каньон Кёпрюлю
Описание водной прогулки
Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:
- Полёт на зиплайне
- Поездка на квадроцикле (ATV)
- Поездка на багги
- Джип-сафари
А после насладитесь обедом у прохладной речки под пение птиц.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля в Сиде и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка
- Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
- Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
- Для управления квадроциклом нужны водительские права
- С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Комбо Ⅳ — Рафтинг + 3 варианта из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари
|€35
|Комбо Ⅲ — Рафтинг + 2 варианта из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари
|€30
|Комбо Ⅱ — Рафтинг + 1 вариант из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари
|€27
|Рафтинг
|€18
|Дети (0-4 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мустафа — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
И
Ирина
22 июл 2025
В этот раз в отпуске захотелось нам не просто историй и красоты, а активного отдыха. Отдыхаем в Сиде, выбор пал на рафтинг. В целом все понравилось. Я, муж и дочь
K
Kanstantsin
8 июл 2025
Экскурсия рафтинг с зиплайном, багги, джипом.
За доп. расходы отдали больше, чем за экскурсию.
Рассказываю:
Нужно с собой брать закрытую обувь, иначе заставляют покупать их обувь 10 долларов за пару. Воду брать в
Входит в следующие категории Сиде
