Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари

Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю ждёт вас! Рафтинг по бурным рекам с 10 порогами, вкусный обед у реки и возможность выбрать дополнительные активности, такие как зиплайн, квадроциклы, багги или джип-сафари. Комфортабельный трансфер из отеля, аренда оборудования и страховка включены. Инструктаж по технике безопасности перед каждой активностью. Подходит для любителей активного отдыха и новых впечатлений
4
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Рафтинг по бурным рекам
  • 🍽 Вкусный обед у реки
  • 🚗 Выбор активностей: зиплайн, квадроциклы, багги
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🛡 Страховка и оборудование включены
  • 👨‍🏫 Инструктаж по безопасности
Что можно увидеть

  • Каньон Кёпрюлю

Описание водной прогулки

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:

  • Полёт на зиплайне
  • Поездка на квадроцикле (ATV)
  • Поездка на багги
  • Джип-сафари

А после насладитесь обедом у прохладной речки под пение птиц.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля в Сиде и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка
  • Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
  • Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
  • Для управления квадроциклом нужны водительские права
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:45

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Комбо Ⅳ — Рафтинг + 3 варианта из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари€35
Комбо Ⅲ — Рафтинг + 2 варианта из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари€30
Комбо Ⅱ — Рафтинг + 1 вариант из: Зиплайн, Багги, ATV, Джип Сафари€27
Рафтинг€18
Дети (0-4 года)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
22 июл 2025
В этот раз в отпуске захотелось нам не просто историй и красоты, а активного отдыха. Отдыхаем в Сиде, выбор пал на рафтинг. В целом все понравилось. Я, муж и дочь
читать дальше

выбрали зиплайн, багги и рафтинг. На багги мы когда-то катались, имели представление о процессе. Полетали над рекой тоже прикольно. А вот рафтинг впечатлил по полной. 14 км грести с весёлым капитаном и клёвой командой оказалось здорово. Насмеялись от души, время провели классно. Единственное пожелание организаторам - про транспорт сообщайте пожалуйста сразу всю информацию, желательно накануне или непосредственно утром сразу, какая именно машина забирает, марка, номер, цвет. Чтоб не бегали вдоль всех машин. Это был единственный небольшой минус. В остальном все круто. Да, ещё внезапное купание в ледяной воде впечатлило 🤣🤣 Оооочень бодрит особенно после такой жары. Успехов вам, ребята, в дальнейшей работе 👍

K
Kanstantsin
8 июл 2025
Экскурсия рафтинг с зиплайном, багги, джипом.
За доп. расходы отдали больше, чем за экскурсию.
Рассказываю:
Нужно с собой брать закрытую обувь, иначе заставляют покупать их обувь 10 долларов за пару. Воду брать в
читать дальше

лодку не разрешают, продают напитки на остановках. На остановках всех нужно ждать, пока покатаются на зиплайне, джиппе, багги и тд, поэтому потратить деньги и попить захочешь. Катание на квадроциклах и багги неинтересно, по пыльной дороге в лесу небольшая трасса друг за другом, поэтому продают очки и платок за 8. Трасса маленькая.
Зиплайн смех, лучше без него.
Трасса для рафтинга в основном спокойная, пару прикольных порогов (неопасных) и все на этом, но устать реально. Другие команды в лодках брызгаются водой, вода холодная, мало ли кому-то важна эта информация)
По итогу данную экскурсию не советую

