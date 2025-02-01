читать дальше

дня, а не просто короткая прогулка. Успели посмотреть столько всего! 🚐 Дорога прошла нормально, было интересно наблюдать за природой, а гид рассказывал всякие любопытные факты.



Самое большое впечатление – это ночёвка в пещерном отеле. 🏡 Это вообще отдельный мир! Комнаты уютные, но сам факт, что живёшь в настоящей пещере, просто сносит голову. Подземный город тоже шокировал – столько ходов, туннелей, комнат, а ведь когда-то там реально жили люди! 😲



Долины – это что-то сказочное. Скалы такие необычные, формы просто космос, нигде такого не видела. 😍 Везде хочется фоткаться, потому что картинки выходят, как с открытки!



Но самое волшебное – это воздушные шары! 🎈😍 Когда на рассвете небо наполняется сотнями шаров – это просто магия! Глядя на это зрелище, кажется, будто попал в сказку. У меня была возможность полетать – эмоции непередаваемые! Это то, что я буду помнить всю жизнь!



Организация отличная, всё по времени, без спешки, но и без долгих ожиданий. Гид душевный, рассказывал так, что даже те, кто обычно не слушает экскурсии, вникали с интересом.



Вообще, поездка получилась незабываемая. Столько эмоций, что словами не передать! 💥 Если думаете, стоит ли ехать – ОДНОЗНАЧНО ДА! Не пожалеете ни на секунду! 🔥