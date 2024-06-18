скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
3 июля в 04:30
65$54 за человека
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
70$56 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДиана18 июня 2024Эту экскурсию обязательно нужно посетить всем! Прекраснейшие пейзажи, уникальные памятники природные и рукотворные… Перемещение на комфортных автобусах в сопровождении самого
- ННаталья18 июня 2024Говорить о чувствах словами, значит пытаться сделать невозможное. Экскурсия в Каппадокию может быть сравнима только с поездкой в Иерусалим. Ни долгая
- AAnna17 июня 2024Все было супер! Нам повезло-шары взлетели! На кануне сомневалась, так как анекс такую же экскурсию предлагал за 600 долл на
- ААнастасия16 июня 2024Сама Каппадокия красива и интересна. Но сам тур оставляет желать лучшего. Водитель забирает туристов из Анталии около 2.30, собирая по
- ГГалина29 мая 2024Шикарная экскурсия! Прекрасный, очень эрудированный гид Султан! Поразились его знаниям и памяти)) Вы узнаете подробно не только о Каппадокии, но
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Выездные" можно забронировать 12 авторских туров от 54 до 56 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры по окрестностям Сиде и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август