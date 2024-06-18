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и об истории Турции, о национальных и культурных особенностях! На любой вопрос знает ответ, видно, что человек очень увлечен и кайфует от своей работы! Каппадокия прекрасна! Кто боится долгой дороги, не волнуйтесь, пройдёт незаметно и легко, с остановками на ноги размять. Виды, локации впечатляют, шары просто бесподобны (брали видовую площадку). Жили в пещерном отеле, очень советуем, отлично вписывается в общую концепцию экскурсии, номера и виды отличные! Единственное, еда на троечку, но отель рядом с центром города, там много мест общепита) сам городок атмосферный, уютный, приятно прогуляться! Одним словом, остались очень довольны экскурсией! Всего два дня, а ощущение, что отсутствовали неделю! Спасибо! 5+++