Е Елена Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде Первое, что хочу сказать, так это спасибо Денису (Деврану) за экскурсию! Для меня она полностью соответствовала описанию, я получила то, что хотела! Денис потрясающий гид: знание истории делает рассказ более интересным, чувство юмора не даёт заскучать. Организация также прошла на отлично! Питание, отель, транспорт - всё на высшем уровне!!!

Е Евгения В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде Пишу с большим удовольствием отзыв. Спасибо огромное Hayal travel и нашему замечательному гиду Деврану за невероятную экскурсию. Когда выбирала через кого ехать сомневалась, читала отзывы, но если бы я ещё раз поехала, то только через данную фирму. Начнём сначала, забрали нас с отеля в 4.45, приехал мини автобус на примерно 16 человек, но нас было всего 7, прям идеально. Водитель у нас был замечательный, ввёл бесподобно! Наш гид Девран на протяжении всех 2 дней нам рассказывал про историю, традиции, да и многое другое. Первый день посетили много локаций, был включён завтрак (очень скромно, но за эти деньги я большего и не ожидала), обед доплатили 13 евро, было вкусно, далее выбрали пещерный отель с доплатой 30 евро, он был шикарен, огромные номера с джакузи, шикарным ужином и завтраком, очень тёплым номером, спалось бесподобно. Мы были в отеле чуть ли не единственные, отношение к нам было чудесное, бесплатно на ужине нас напоили чаем, можно кофе было (хотя это не входит в стоимость). Отель наз. Dedeli Konak Cave Hotel, прям советую, не пожалеете, бронируйте заранее. Шары из-за ветра не летали, но я и не хотела, брала дополнительно встречу рассвета на джипах, это было супер, фотки классные. Вернулись в отель в 19.30 вечера в Сиде. Из минусов, как всегда завозят на фабрику золота, гончар. мастерскую, и магазин сладостей. Накрутка там в 2-3 раза, тут сами смотрите как тратить свои деньги. Но завозят в любой фирме, в отеле были туристы с Пегаса, купили экскурсию в 3 раза дороже.

И Инна Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде Поездка очень понравилась, действительно потрясающие места, где хоть раз должен побывать каждый. Не могу поставить высшую оценку, т. к: - менеджер турагентства накануне выезда предоставила абсолютно некорректную информацию: по доп. оплате за посещение Гёреме (из-за чего мы чуть не отменили поездку), по таймингу (присланное расписание совершенно не совпало с фактом), по автобусу (приехал совсем другой автобус и без оговоренной таблички). - хотелось бы слышать побольше информации от гида именно во время дороги, хотя бы в дневное время: что проезжаем, какой населённый пункт, какое озеро видно и т. д. Если не спросить, то ничего не узнаешь. Особенно на второй день. - в отеле Duru не дают замёрзшим туристам даже простого кипятка, можно только купить чай/кофе, очень негостеприимно и странно, тем более для Турции. Рекомендации для тех, кто планирует поездку: - если едете как мы в несезон, то обязательно брать максимальное количество тёплых вещей, включая утеплённые штаны и ботинки, шапки, перчатки… А ещё горячие напитки в термокружках (можно +горячительных). Там реально очень холодно!!! - будьте готовы много лазить и ходить, продумайте обувь и свои физические возможности. - если нет лишних денег, то обеды можно не брать, они реально очень дорогие. Возьмите лучше что-нибудь с собой. - по возможности не берите много багажа, у автобуса небольшой багажник. Большая благодарность нашему терпеливому водителю-профи!!!

А Амилия Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде Все безумно понравилось, посетили самые красивые места. На шоу летающих шаров мне сделали предложение!!! Лучшая поездка!