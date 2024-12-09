Групповые туры Сиде

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Сиде, цены от $52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
На автобусе
142 отзыва
1 день 14 часов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
21 дек в 04:30
23 дек в 04:30
$65 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
93 отзыва
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
21 дек в 04:30
23 дек в 04:30
$80 за человека
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Начало: Ваш отель
21 дек в 03:00
23 дек в 03:00
$52 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    9 декабря 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Отправились в данное путешествие 2 декабря. Прекрасный гид Сергей сопровождал нас всю поездку. Рассказывал очень подробно и интересно о каждом из
    читать дальше

    посещенных мест. И так же решал все вопросы в течении поездки. Нам предложили очень комфортный отель для ночевки. Из минусов могу отметить лишь не очень комфортабельный микро автобус, но данная ситуация так же была сглажена. Для поездки на смотровую с шарами нужно доплатить но это все указано в экскурсии и сюрпризом не было. Остались только приятные впечатления и эмоции и даже холод не испортил впечатлений. Так же будьте готовы к длительной поездке порядка 6 часов до места. Но все необходимые остановки раз в 2 часа делают. Поэтому все терпимо, виды которые были определенно стоят этого пути

  • С
    Светлана
    5 ноября 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Были в Каппадокии 2,3 ноября. ГИДОМ был Султан. Очень благодарны ему за отлично проведенную экскурсию. Все было очень интересно, чётко, познавательно. Султан замечательный рассказчик! И все что он рассказывает окрашено эмоциями.
  • Э
    Элина
    4 ноября 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Спасибо большое за потрясающие 2 дня! Все было организовано на высшем уровне. Отличный гид Султан ❤️❤️❤️, рассказывал очень интересно. По
    читать дальше

    дороге завозили на обед не просто поесть, а именно попробовать местную кухню 👍. Полет на шарах тоже рекомендую брать тут, летели одни из первых, встретили рассвет - незабываемые впечатления. Также завозили по дороге в магазины сладостей и камней, но не как обычно навязчиво пытались продать что-то, а также провели экскурсию, дали продегустировать. Однозначно рекомендую 👍👍👍

  • А
    Алина
    31 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
    читать дальше

    очень рада, что взяла данную экскурсию Отдельная благодарность нашему гиду Султану) Очень интересно и с большой любовью рассказывал о Турции и знакомил нас с её достопримечательностями

  • А
    Акмарал
    17 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
    читать дальше

    и интересно рассказывает. Мы не разу теряли вещи 😄 оставляли телефон, зарядки. Но наш гид любезно помог нам и нашел их. Советуем всем 👍🏻 эти дня 2 вы никогда не забудете точно! Отель в Кападокии тоже хороший. Вид шикарный на город.

  • В
    Владимир
    12 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Заказывали экскурсию в мини-группе, но нас погрузили в огромный автобус (вопрос к организаторам тура и цене поездки!), но глубокой ночью
    читать дальше

    других вариантов не было. Надо быть готовыми к долгой поездке, запастись терпением. Нам повезло с гидом, представился Сережей на русский лад. Спасибо ему за интересные рассказы, с юмором, отвечал на любые вопросы, настоящий профессионал. Мы заказывали ночь в пещерном отеле, что очень зря! Все что там есть- площадка на крыше для обзора, но привозят в темноте, и забирают очень рано, ужин -это холодные помои, завтрак- тоже, к тому кофе нет даже растворимого, а утром- никакого! Зато ночью можно принять ванну -джакузи, если есть желание. Но Каппадокия- сказочная страна! Потрясающие виды и впечатления, особенно у тех, кто летал на воздушных шарах. Прочь все сомнения, ехать надо обязательно!

  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
    читать дальше

    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Сиде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
  2. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
  3. Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 52 до 80. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте групповые туры в Сиде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Сиде по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль