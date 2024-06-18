Туры в Каппадокию из Сиде в 2024

Найдено 12 туров в категории «Каппадокия» в Сиде, цены от $54, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
117 отзывов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
3 июля в 04:30
65$54 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
81 отзыв
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
70$56 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Диана
    18 июня 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Эту экскурсию обязательно нужно посетить всем! Прекраснейшие пейзажи, уникальные памятники природные и рукотворные… Перемещение на комфортных автобусах в сопровождении самого
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    лучшего гида))) Сердар сделал эту поездку незабываемой… Очень интересно, подробно и лаконично рассказывал о каждом посещаемом месте… Отдельное спасибо за прекрасное чувство юмора и организацию нашей не всегда дисциплинированной группы)))

  • Н
    Наталья
    18 июня 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Говорить о чувствах словами, значит пытаться сделать невозможное. Экскурсия в Каппадокию может быть сравнима только с поездкой в Иерусалим. Ни долгая
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    дорога, ни высокие цены не смогут испортить впечатлений. Каждый в этом месте увидит себя, и увезёт то, что не имеет цены.

  • A
    Anna
    17 июня 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Все было супер! Нам повезло-шары взлетели! На кануне сомневалась, так как анекс такую же экскурсию предлагал за 600 долл на
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    2 взр и 2 детей. В итоге ни капельки не пожалела, что взяли здесь, гид отличный, было интересно и насыщенно, при этом дешевле практически в 3 раза! Из доп расходов: 90 долл - 3 обеда на 2 дня (дети плохо едят, им один на двоих) и 140 долл - джипы на просмотр шаров.

  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
    Сама Каппадокия красива и интересна. Но сам тур оставляет желать лучшего. Водитель забирает туристов из Анталии около 2.30, собирая по
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    дороге туристов из Сиде. Заканчивается тур около 20.00. Всё это время водитель находится за рулём, и естественно, по дороге начинает засыпать. Плюс у нас в автобусе сломался кондиционер, так что поездка в жару превратилась в кошмар. Подумайте сто раз, прежде чем взять тур. Если хочется увидеть Каппадокию, то лучше выбрать тур на самолёте. Либо организаторам нужно продумать вариант для отдыха или смены водителя в пути

  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Шикарная экскурсия! Прекрасный, очень эрудированный гид Султан! Поразились его знаниям и памяти)) Вы узнаете подробно не только о Каппадокии, но
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    и об истории Турции, о национальных и культурных особенностях! На любой вопрос знает ответ, видно, что человек очень увлечен и кайфует от своей работы! Каппадокия прекрасна! Кто боится долгой дороги, не волнуйтесь, пройдёт незаметно и легко, с остановками на ноги размять. Виды, локации впечатляют, шары просто бесподобны (брали видовую площадку). Жили в пещерном отеле, очень советуем, отлично вписывается в общую концепцию экскурсии, номера и виды отличные! Единственное, еда на троечку, но отель рядом с центром города, там много мест общепита) сам городок атмосферный, уютный, приятно прогуляться! Одним словом, остались очень довольны экскурсией! Всего два дня, а ощущение, что отсутствовали неделю! Спасибо! 5+++

  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
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    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каппадокия»

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  1. Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
  2. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Каппадокия" можно забронировать 12 авторских туров от 54 до 56 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Сиде, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам