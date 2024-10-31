1 день 16 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$70 за человека
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
«Регион славится своими подземными городами, пещерными монастырями, домами в скалах и пейзажами будто с другой планеты, а потому является одним из самых красивых и посещаемых туристами регионов Турции»
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$110 за человека
1 день 16 часов
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$119 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина31 октября 2024Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
- ААкмарал17 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
- ВВладимир12 октября 2024Заказывали экскурсию в мини-группе, но нас погрузили в огромный автобус (вопрос к организаторам тура и цене поездки!), но глубокой ночью
- ТТатьяна26 сентября 2024Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
- ZZarina18 мая 2024Всё прошло замечательно 😍 Советую!
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Пещеры»
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