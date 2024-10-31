Туры по пещерам Сиде

Найдено 3 тура в категории «Пещеры» в Сиде, цены от $70. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
93 отзыва
1 день 16 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
4 отзыва
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
«Регион славится своими подземными городами, пещерными монастырями, домами в скалах и пейзажами будто с другой планеты, а потому является одним из самых красивых и посещаемых туристами регионов Турции»
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$110 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
1 фев в 04:30
3 фев в 04:30
$119 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    31 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
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    очень рада, что взяла данную экскурсию Отдельная благодарность нашему гиду Султану) Очень интересно и с большой любовью рассказывал о Турции и знакомил нас с её достопримечательностями

  • А
    Акмарал
    17 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
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    и интересно рассказывает. Мы не разу теряли вещи 😄 оставляли телефон, зарядки. Но наш гид любезно помог нам и нашел их. Советуем всем 👍🏻 эти дня 2 вы никогда не забудете точно! Отель в Кападокии тоже хороший. Вид шикарный на город.

  • В
    Владимир
    12 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Заказывали экскурсию в мини-группе, но нас погрузили в огромный автобус (вопрос к организаторам тура и цене поездки!), но глубокой ночью
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    других вариантов не было. Надо быть готовыми к долгой поездке, запастись терпением. Нам повезло с гидом, представился Сережей на русский лад. Спасибо ему за интересные рассказы, с юмором, отвечал на любые вопросы, настоящий профессионал. Мы заказывали ночь в пещерном отеле, что очень зря! Все что там есть- площадка на крыше для обзора, но привозят в темноте, и забирают очень рано, ужин -это холодные помои, завтрак- тоже, к тому кофе нет даже растворимого, а утром- никакого! Зато ночью можно принять ванну -джакузи, если есть желание. Но Каппадокия- сказочная страна! Потрясающие виды и впечатления, особенно у тех, кто летал на воздушных шарах. Прочь все сомнения, ехать надо обязательно!

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
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    смотровых площадок, и будьте готовы, что t будет с утра 8 градусов, дорога утомительная, часто делают технические остановки, чтоб люди могли походить, на обратном пути была путаница с автобусами, пересаживали, произошёл конфликт с турецкими туристами и ихним гидом Виолой, писали коллективную жалобу, обещали больше не ставить на экскурсии с русскими, наш гид был из Туркменистана, эрудированный, внимательный, с хорошим чувством юмора, жили в Пещерном отеле, интересное место, красивый и удобный дизайн, находится в глухой деревне, рекомендую съездить в Каппадокию хоть раз в жизни, останутся невероятные впечатления.

  • Z
    Zarina
    18 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Всё прошло замечательно 😍 Советую!
  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
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    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Пещеры»

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  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
  3. Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в январе 2025
Сейчас в Сиде в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 70 до 119. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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