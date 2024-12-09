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других вариантов не было. Надо быть готовыми к долгой поездке, запастись терпением. Нам повезло с гидом, представился Сережей на русский лад. Спасибо ему за интересные рассказы, с юмором, отвечал на любые вопросы, настоящий профессионал. Мы заказывали ночь в пещерном отеле, что очень зря! Все что там есть- площадка на крыше для обзора, но привозят в темноте, и забирают очень рано, ужин -это холодные помои, завтрак- тоже, к тому кофе нет даже растворимого, а утром- никакого! Зато ночью можно принять ванну -джакузи, если есть желание. Но Каппадокия- сказочная страна! Потрясающие виды и впечатления, особенно у тех, кто летал на воздушных шарах. Прочь все сомнения, ехать надо обязательно!