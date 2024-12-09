1 день 14 часов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
21 дек в 04:30
23 дек в 04:30
$65 за человека
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
21 дек в 04:30
23 дек в 04:30
$80 за человека
1 день 16 часов
Каппадокия: Путешествие Мечты из Сиде
Начало: Ваш отель
21 дек в 03:00
23 дек в 03:00
$52 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария9 декабря 2024Отправились в данное путешествие 2 декабря. Прекрасный гид Сергей сопровождал нас всю поездку. Рассказывал очень подробно и интересно о каждом из
- ССветлана5 ноября 2024Были в Каппадокии 2,3 ноября. ГИДОМ был Султан. Очень благодарны ему за отлично проведенную экскурсию. Все было очень интересно, чётко, познавательно. Султан замечательный рассказчик! И все что он рассказывает окрашено эмоциями.
- ЭЭлина4 ноября 2024Спасибо большое за потрясающие 2 дня! Все было организовано на высшем уровне. Отличный гид Султан ❤️❤️❤️, рассказывал очень интересно. По
- ААлина31 октября 2024Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
- ААкмарал17 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
- ВВладимир12 октября 2024Заказывали экскурсию в мини-группе, но нас погрузили в огромный автобус (вопрос к организаторам тура и цене поездки!), но глубокой ночью
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Сиде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 52 до 80. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте тур в Сиде на 2025 год на автобусе, 235 ⭐ отзывов, цены от $52. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль