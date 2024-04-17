Полет на воздушном шаре над Каппадокией: уникальное зрелище на экскурсии из Сиде
Когда вы попадаете в Каппадокию — вы попадаете на совершенно другую планету. Здесь нереальные пейзажи, которыми можно любоваться вечно. Здесь подземные города и скальные церкви. Всю эту красоту вы сможете рассмотреть как с земли, так и с воздуха. Все желающие могут присоединиться к полету на воздушном шаре на рассвете. Встретьте новый день пролетая над Каппадокией!
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$56
|Дети до 5 лет (без посадочного местам в автобусе и отдельного спального места)
|$0
|Дети до 5 лет (с посадочным местом в автобусе и отдельным спальным местом)
|$40
|От 6 до 11 лет: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$40
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Описание
- Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Сиде** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Сиде рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
- *Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Сиде** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Сиде рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
**Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Сиде** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Сиде рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами);
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности;
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Çenger, Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле Duru Hotel (в городе Avanos) или Taşsaray Hotel 4* (в городе Ürgüp)
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе.
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10.$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 40.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле Dedeli Konak Cave Hotel - 30 EUR/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Çenger, Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение это - сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения - не присутствующие в программе экскурсии)
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 75 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
17 апр 2024
И
Инна
11 апр 2024
Шары в это время не летают, вы продаете тур, зная, что их не будет, экскурсия отличная, гид суперский, но обманывать людей, это плохо
Е
Евгения
7 мар 2024
Пишу с большим удовольствием отзыв. Спасибо огромное Hayal travel и нашему замечательному гиду Деврану за невероятную экскурсию. Когда выбирала через кого ехать сомневалась, читала отзывы, но если бы я ещё раз поехала, то только через данную фирму. Начнём сначала, забрали нас с отеля в 4.45, приехал мини автобус на примерно 16 человек, но нас было всего 7, прям идеально. Водитель у нас был замечательный, ввёл бесподобно! Наш гид Девран на протяжении всех 2 дней нам рассказывал про историю, традиции, да и многое другое. Первый день посетили много локаций, был включён завтрак (очень скромно, но за эти деньги я большего и не ожидала), обед доплатили 13 евро, было вкусно, далее выбрали пещерный отель с доплатой 30 евро, он был шикарен, огромные номера с джакузи, шикарным ужином и завтраком, очень тёплым номером, спалось бесподобно. Мы были в отеле чуть ли не единственные, отношение к нам было чудесное, бесплатно на ужине нас напоили чаем, можно кофе было (хотя это не входит в стоимость). Отель наз. Dedeli Konak Cave Hotel, прям советую, не пожалеете, бронируйте заранее. Шары из-за ветра не летали, но я и не хотела, брала дополнительно встречу рассвета на джипах, это было супер, фотки классные. Вернулись в отель в 19.30 вечера в Сиде. Из минусов, как всегда завозят на фабрику золота, гончар. мастерскую, и магазин сладостей. Накрутка там в 2-3 раза, тут сами смотрите как тратить свои деньги. Но завозят в любой фирме, в отеле были туристы с Пегаса, купили экскурсию в 3 раза дороже.
А
Альбина
7 фев 2024
Экскурсия очень понравилась. Забрали нас вовремя, водитель вел автобус очень аккуратно, был вежливыи и гостеприимным.
Спасьо большое экскурсоводу, который сделал эту экскурсию еще более интересной 🫶🏻 Рассказывал очень много интересной информации и помогал со всеми вопросами.
Питание на экскурсии было достойным, мы попробовали кухни разных регионов. Отель очень уютный, с потрясающим видом на город. Комнаты чистые и уютные.
Сама Каппадокия, даже зимой удивительная. Каждая ее локация отличается от предыдущей и очень разнообразны между собой. Я наслаждалась каждой минутой, проведенной в Каппадокии и всем рекомендую ее посктить в любое время года!
Спасибо организаторам и сайту за прекрасный вариант этой экскурсии 🫶🏻
Спасьо большое экскурсоводу, который сделал эту экскурсию еще более интересной 🫶🏻 Рассказывал очень много интересной информации и помогал со всеми вопросами.
Питание на экскурсии было достойным, мы попробовали кухни разных регионов. Отель очень уютный, с потрясающим видом на город. Комнаты чистые и уютные.
Сама Каппадокия, даже зимой удивительная. Каждая ее локация отличается от предыдущей и очень разнообразны между собой. Я наслаждалась каждой минутой, проведенной в Каппадокии и всем рекомендую ее посктить в любое время года!
Спасибо организаторам и сайту за прекрасный вариант этой экскурсии 🫶🏻
С
Светлана
15 янв 2024
Благодарю Сердара за крутую подачу информации, за организацию полёта на воздушном шаре, прекрасные фото, за заботу, за пакет мандаринов! Все четко по времени, позитивное, я очень рада, что поехала с этой командой!
Д
Дарья
3 дек 2023
Все очень очень круто) гиды молодцы, все было очень интересно и весело, полетать не получилось, но есть повод вернуться👍🏻
И
Изосимова
12 ноя 2023
Я
Яна
7 ноя 2023
Экскурсия замечательная. Гид Султан вне всяких похвал, более интересного, начитанного, эрудированного гида я пока не встречала. Переезд тяжёлый, но это ожидаемо. На шарах полетели, впечатлений и эмоций море. Утром очень холодно, замёрзли. Из минусов - очень мало времени на экскурс. локациях. Хочется подольше погулять, посмотреть, посидеть, но вынуждены галопом побегать и в автобус. Понимаю, что время ограничено переездами и т. п. но тех. остановки можно сократить и за счёт этого увеличить время.
М
Марина
7 ноя 2023
Очень интересная экскурсия, хорошая организация. Большое спасибо за заботу и познавательные рассказы Ильясу. Очень понравились локации для фотографий и изучения Сказочной Кападокии. Отель атмосферный, питание хорошее, эмоции зашкаливают!!! Идеальное соотношение цены и качества. Однозначно рекомендую!!!!!
А
Анжелика
11 окт 2023
Очень понравилось, хорошая организация экскурсии, отличный гид Сервер, посмотреть удалось многие интересные места и узнать об их истории
Г
Галина
9 окт 2023
Всё было отлично. Особая благодарность Сердару за нестандартность подачи информации.
А
Андрей
9 окт 2023
Н
Наталья
3 окт 2023
Экскурсия сама по себе не плохая. Понравился гид Ильяс,очень интересно рассказывал. Но,мы с мужем ехали исключительно из-за воздушных шаров,а их не увидели. Очень жаль,что при бронировании ни где не пишется информация о том,что шары могут не полететь из-за дождя,ветра и других причин,поэтому четыре звезды. А так,цена-качество себя вполне оправдывают.
Е
Екатерина
26 сен 2023
Очень интересная и насыщенная экскурсия. За такую цену просто подарок) брали экскурсию+погоня за шарами на рассвете. Дорога пролетает незаметно за счёт интересных рассказов гида и посещения достопримечательностей по пути следования. Сердар - отличный гид. Спасибо!
М
Мария
22 сен 2023
Если вы хотите поистине сказочные впечатления, то вам обязательно необходимо отправиться на эту экскурсию.
Необыкновенной красоты локации, очень атмосферный отель. Отдельные слова благодарности нашему году Султану 👏
Очень умный, образованный, начитанный, интересный человек!
Необыкновенной красоты локации, очень атмосферный отель. Отдельные слова благодарности нашему году Султану 👏
Очень умный, образованный, начитанный, интересный человек!
Тур входит в следующие категории Сиде
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