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посещение Гёреме (из-за чего мы чуть не отменили поездку), по таймингу (присланное расписание совершенно не совпало с фактом), по автобусу (приехал совсем другой автобус и без оговоренной таблички).

- хотелось бы слышать побольше информации от гида именно во время дороги, хотя бы в дневное время: что проезжаем, какой населённый пункт, какое озеро видно и т. д. Если не спросить, то ничего не узнаешь. Особенно на второй день.

- в отеле Duru не дают замёрзшим туристам даже простого кипятка, можно только купить чай/кофе, очень негостеприимно и странно, тем более для Турции.

Рекомендации для тех, кто планирует поездку:

- если едете как мы в несезон, то обязательно брать максимальное количество тёплых вещей, включая утеплённые штаны и ботинки, шапки, перчатки… А ещё горячие напитки в термокружках (можно +горячительных). Там реально очень холодно!!!

- будьте готовы много лазить и ходить, продумайте обувь и свои физические возможности.

- если нет лишних денег, то обеды можно не брать, они реально очень дорогие. Возьмите лучше что-нибудь с собой.

- по возможности не берите много багажа, у автобуса небольшой багажник.



Большая благодарность нашему терпеливому водителю-профи!!!