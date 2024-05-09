Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде

Каппадокия удивляет своими пейзажами и историей. Полеты на воздушных шарах на рассвете, подземные города и скальные церкви ждут вас
Когда вы попадаете в Каппадокию, ощущение, что оказались на другой планете. Нереальные пейзажи, подземные города и скальные церкви впечатляют. Полеты на воздушных шарах на рассвете добавляют магии этому месту. Двухдневное
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путешествие из Сиде позволит вам увидеть все это великолепие.

Каппадокия - регион в Центральной Турции, известный своими разноцветными ландшафтами, сформированными после извержения вулканов. Здесь жили различные цивилизации, строившие города под землей и в вулканических скалах. Христианство оставило свой след в виде фресок в скальных церквях и монастырях. В 1985 году Каппадокия была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.

Подземные города, скальные церкви, дома в вулканических конусах и фантастические долины - все это вы увидите на экскурсии. Полеты на воздушных шарах на рассвете - зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда

4.9
108 отзывов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$54
Детский от 7 до 11 лет$30
Детский от 0 до 6 лет без предоставления места$0
Детский от 0 до 6 лет с местом$15
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Подземные города Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальную Крепость Ортахисар
  • Скальную Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
  • Знаменитую Долину Любви
  • Великолепную Долину Голубей
  • Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
  • Полет воздушных шаров
  • Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур

Описание тура

Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад. На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности. Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии. В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.

04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземные города Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальную Крепость Ортахисар
  • Скальную Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
  • Знаменитую Долину Любви
  • Великолепную Долину Голубей
  • Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
  • Полет воздушных шаров
  • Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида
  • ✚ Входной билет в «Подземный города»
  • ✚ Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
  • ✚ Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» г. Ургюп
  • ✚ Завтрак в первый день экскурсии
  • ✚ Ужин и завтрак в отеле.
Что не входит в цену
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ""
  • ▬ Напитки
  • ▬ Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - (10 USD)
  • ▬ Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - (10 USD)
  • ▬ Полет на воздушном шаре - (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
  • ▬ Посещение Панорамы воздушных шаров - ((1.5 часа) - 15 USD)
  • ▬ Посещение Заката в Красной Долине - (10 USD)
  • ▬ Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Паспорт (или фото паспорта)
  • Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
  • Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 108 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
8
3
1
2
1
М
9 мая 2024
На этой экскурсии мы увидели другой район Турции! Каппадокия удивительна, её надо увидеть хотя бы раз в жизни!
Рассвет, закат, шары и весёлая компания!
Замечательный гид Гарик!
Спасибо огромное! Все было грамотно и чётко!
З
6 мая 2024
S
1 мая 2024
Оставила одну звёздочку пустой только из-за того, что погодные условия не позволили подняться на шарах. А в общем всё понравилось. Спасибо гиду Султану, водитель профессионал и отличная организация. Ещё такой нюанс, что нас заранее не предупредили, что есть возможность забронировать место на шаре (в этом случае есть разница в цене)
Ж
1 мая 2024
Ю
26 апр 2024
Добрый день! Брали тур «Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде». Тур понравился, был веселый гид, который развлекал в течение всей дороги не только фактами об истории и
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культуре Турции, но и своим настроением, шутками. Программа тура соответствовала приведенной и была насыщенной. Нас заселили в комфортабельный отель, были сильно приятно удивлены условиями отеля (я бы ему дала все 4 звезды)

Одну звезду сняла за организационные моменты. Долго не могли связаться с организатором в связи с использованием различных мессенджеров. И завтраки/ужины, включенные в стоимость, проходили не в самых приятных заведениях (было много народа, не очень чистые скатерти и т. д.)

Но полученные эмоции явно перекрыли недостатки. Спасибо за предоставленную возможность посетить такой удивительный тур по сказочной Каппадокии

А
26 апр 2024
Прекрасная экскурсия! Интересный маршрут по Таврским горам и Анатолийскому плато. Удалось увидеть в Каппадокии интереснейшие подгорные города, спящие стратовулканы, красивейшие пейзажи и, конечно же, встретить рассвет, глядя на поднимающиеся воздушные
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шары!

Огромное спасибо гиду Сердару (он же Серёга, он же Серёжа, он же Сир Дор) за создание настроения, проделанную работу и клиенториентированность!

Рекомендация будущим экскурсантам: не стоит выбирать джиппинг в качестве поездки за шарами. Дороже на 15 долларов, однако едет практически по тем же самым местам, что и автобус, при этом в самом внедорожнике холодно (неактуально для лета) и не особо комфортно. Это не влияет на оценку экскрусии, т. к. является моим субъективным мнением.

Е
25 апр 2024
Все очень понравилось, гид отличный, на всю жизнь запомню эту поездку 😍😍😍
М
23 апр 2024
Е
17 апр 2024
Первое, что хочу сказать, так это спасибо Денису (Деврану) за экскурсию! Для меня она полностью соответствовала описанию, я получила то, что хотела! Денис потрясающий гид: знание истории делает рассказ более интересным, чувство юмора не даёт заскучать. Организация также прошла на отлично! Питание, отель, транспорт - всё на высшем уровне!!!
И
21 ноя 2023
Поездка очень понравилась, действительно потрясающие места, где хоть раз должен побывать каждый.
Не могу поставить высшую оценку, т. к:
- менеджер турагентства накануне выезда предоставила абсолютно некорректную информацию: по доп. оплате за
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посещение Гёреме (из-за чего мы чуть не отменили поездку), по таймингу (присланное расписание совершенно не совпало с фактом), по автобусу (приехал совсем другой автобус и без оговоренной таблички).
- хотелось бы слышать побольше информации от гида именно во время дороги, хотя бы в дневное время: что проезжаем, какой населённый пункт, какое озеро видно и т. д. Если не спросить, то ничего не узнаешь. Особенно на второй день.
- в отеле Duru не дают замёрзшим туристам даже простого кипятка, можно только купить чай/кофе, очень негостеприимно и странно, тем более для Турции.
Рекомендации для тех, кто планирует поездку:
- если едете как мы в несезон, то обязательно брать максимальное количество тёплых вещей, включая утеплённые штаны и ботинки, шапки, перчатки… А ещё горячие напитки в термокружках (можно +горячительных). Там реально очень холодно!!!
- будьте готовы много лазить и ходить, продумайте обувь и свои физические возможности.
- если нет лишних денег, то обеды можно не брать, они реально очень дорогие. Возьмите лучше что-нибудь с собой.
- по возможности не берите много багажа, у автобуса небольшой багажник.

Большая благодарность нашему терпеливому водителю-профи!!!

А
10 окт 2023
Все безумно понравилось, посетили самые красивые места. На шоу летающих шаров мне сделали предложение!!! Лучшая поездка!
Е
8 окт 2023
Ю
8 окт 2023
Невероятно, превосходно, изумительно! Правда очень понравилось! Ехали исключительно полетать на шарах, но гид (Ильяс 👋🏼) скрасил эти два дня историями, красивыми локациями и юмором! За что ему огромное спасибо!
Что касаемо
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прямой цели поездки - полет на шарах, то это того стоит на 1005000 млн %. Меня до сих пор трясет. От увиденного. От атмосферы! От удовольствия. И я снова улетела. В свои воспоминания! На шаре! Всем пока 😘 🎈

Е
2 окт 2023
Гид Ильяс очень интересно рассказывал и о Каппадокии, и об истории и современной Турции. Помогал по любым вопросам. Экскурсия очень насыщенная в первый день. Забрали из Сиде в 5.30. Из
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отелей Кемера в 2.30. Автобус хороший, бесплатная водичка в стаканчиках. Отель тоже нормальный, с неплохим ужином и завтраком и прекрасным видом на город Аванос. Летали на шарах на следующее утро, т. е. опять в 5.30. Я думала, что полет будет на большей высоте, некоторые шары летали гораздо выше. Но здорово.

Г
2 окт 2023
Очень насыщенная информацией и впечатлениями экскурсия. Понравились виды долин с романтическими названиями, замечательный гид Султан, хороший отель. Хотелось бы, чтобы во время остановки на обед была возможность поесть не так дорого.

Тур входит в следующие категории Сиде

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