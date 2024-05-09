Когда вы попадаете в Каппадокию, ощущение, что оказались на другой планете. Нереальные пейзажи, подземные города и скальные церкви впечатляют. Полеты на воздушных шарах на рассвете добавляют магии этому месту. Двухдневное
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$54
|Детский от 7 до 11 лет
|$30
|Детский от 0 до 6 лет без предоставления места
|$0
|Детский от 0 до 6 лет с местом
|$15
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Описание тура
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад. На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности. Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии. В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.
04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
- ✚ Трансфер от/до отеля
- ✚ Услуги русскоговорящего гида
- ✚ Входной билет в «Подземный города»
- ✚ Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
- ✚ Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» г. Ургюп
- ✚ Завтрак в первый день экскурсии
- ✚ Ужин и завтрак в отеле.
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
- ""
- ▬ Напитки
- ▬ Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - (10 USD)
- ▬ Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - (10 USD)
- ▬ Полет на воздушном шаре - (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
- ▬ Посещение Панорамы воздушных шаров - ((1.5 часа) - 15 USD)
- ▬ Посещение Заката в Красной Долине - (10 USD)
- ▬ Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 108 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 мая 2024
На этой экскурсии мы увидели другой район Турции! Каппадокия удивительна, её надо увидеть хотя бы раз в жизни!
Рассвет, закат, шары и весёлая компания!
Замечательный гид Гарик!
Спасибо огромное! Все было грамотно и чётко!
Рассвет, закат, шары и весёлая компания!
Замечательный гид Гарик!
Спасибо огромное! Все было грамотно и чётко!
З
Захарова
6 мая 2024
S
Svetlana
1 мая 2024
Оставила одну звёздочку пустой только из-за того, что погодные условия не позволили подняться на шарах. А в общем всё понравилось. Спасибо гиду Султану, водитель профессионал и отличная организация. Ещё такой нюанс, что нас заранее не предупредили, что есть возможность забронировать место на шаре (в этом случае есть разница в цене)
Ж
Жанна
1 мая 2024
Ю
Юлия
26 апр 2024
Добрый день! Брали тур «Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде». Тур понравился, был веселый гид, который развлекал в течение всей дороги не только фактами об истории и
А
Антон
26 апр 2024
Прекрасная экскурсия! Интересный маршрут по Таврским горам и Анатолийскому плато. Удалось увидеть в Каппадокии интереснейшие подгорные города, спящие стратовулканы, красивейшие пейзажи и, конечно же, встретить рассвет, глядя на поднимающиеся воздушные
Е
Елизавета
25 апр 2024
Все очень понравилось, гид отличный, на всю жизнь запомню эту поездку 😍😍😍
М
М
23 апр 2024
Е
Елена
17 апр 2024
Первое, что хочу сказать, так это спасибо Денису (Деврану) за экскурсию! Для меня она полностью соответствовала описанию, я получила то, что хотела! Денис потрясающий гид: знание истории делает рассказ более интересным, чувство юмора не даёт заскучать. Организация также прошла на отлично! Питание, отель, транспорт - всё на высшем уровне!!!
И
Инна
21 ноя 2023
Поездка очень понравилась, действительно потрясающие места, где хоть раз должен побывать каждый.
Не могу поставить высшую оценку, т. к:
- менеджер турагентства накануне выезда предоставила абсолютно некорректную информацию: по доп. оплате за
Не могу поставить высшую оценку, т. к:
- менеджер турагентства накануне выезда предоставила абсолютно некорректную информацию: по доп. оплате за
А
Амилия
10 окт 2023
Все безумно понравилось, посетили самые красивые места. На шоу летающих шаров мне сделали предложение!!! Лучшая поездка!
Е
Елена
8 окт 2023
Ю
Юлия
8 окт 2023
Невероятно, превосходно, изумительно! Правда очень понравилось! Ехали исключительно полетать на шарах, но гид (Ильяс 👋🏼) скрасил эти два дня историями, красивыми локациями и юмором! За что ему огромное спасибо!
Что касаемо
Что касаемо
Е
Елена
2 окт 2023
Гид Ильяс очень интересно рассказывал и о Каппадокии, и об истории и современной Турции. Помогал по любым вопросам. Экскурсия очень насыщенная в первый день. Забрали из Сиде в 5.30. Из
Г
Гузэль
2 окт 2023
Очень насыщенная информацией и впечатлениями экскурсия. Понравились виды долин с романтическими названиями, замечательный гид Султан, хороший отель. Хотелось бы, чтобы во время остановки на обед была возможность поесть не так дорого.
Тур входит в следующие категории Сиде
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